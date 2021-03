Die Corona-Zahlen steigen, Intensivmediziner flehen die Politik förmlich an. Nur eine Woche nach der chaotischen Bund-Länder-Runde könnte noch vor Ostern eine neuer Corona-Gipfel stattfinden. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke (SPD) sieht aber keinen Bedarf für eine erneute Ministerpräsidentenkonferenz. Sein Kabinett will am Dienstag nächtliche Ausgangsbeschränkungen beschließen.