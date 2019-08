Potsdam

Die Linken in Brandenburg wollen am Donnerstag eine Volksinitiative starten, die das Land auf eine harte Linie in der Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Herrscherhaus Hohenzollern verpflichten soll. Wie die Parteivorsitzende Anja Mayer erklärte, sei es Ziel der Initiative, „kein Eigentum des Volkes an die Hohenzollern zu verschenken“.

Bis zur letzten Instanz

Die Partei will nach MAZ-Informationen erwirken, dass der Landtag verpflichtet wird, alle Ansprüche der Dynastie zurückzuweisen. Das gilt für Objekte und Grundstücke im Besitz der Schlösserstiftung, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und des Deutschen Historischen Museums. Zudem soll Familienmitgliedern in keinem Fall Wohnrecht auf Grundstücken oder in Gebäuden gewährt werden, die sich im Besitz der Schlösserstiftung befinden.

Zudem will die Linke erreichen, dass das Land den Rechtsweg bis zur letzten Instanz beschreitet und nur nach einem abschließenden Urteil möglicherweise Entschädigungen zahlt – also nicht außergerichtlich eine Einigung herbeiführen kann.

Keine Mitbestimmung in Museen

Nach MAZ-Informationen will die Partei mit der Initiative auch sicherstellen, dass die Hohenzollern auch in Zukunft nicht mitbestimmen können, wie die Geschichte der Familie in Museen und Ausstellungen dargestellt wird.

Die Initiatoren begründen den Vorstoß so: Die Hohenzollern hätten über Jahrhunderte hinweg Reichtum nicht privat angehäuft, sondern auf dem Rücken ihrer Untertanen. Dieses Staatseigentum sei – bis auf Gebrauchsgegenstände - von Steuerzahlern finanziert worden.

Seit Jahren schwelt ein Rechtsstreit

Hintergrund sind Forderungen des Adelshauses an Bund, Berlin und Brandenburg auf Rückgabe von Kunstgegenständen, Dokumenten, Büchern, historischen Objekten und Möbeln verbunden mit dem Anspruch, der Familie Wohnrecht unter anderem im Schloss Cecilienhof in Potsdam zu gewähren – die Familie will dies im Grundbuch eingetragen wissen. Zu diesem Komplex gibt es derzeit außergerichtliche Verhandlungen.

Darüber hinaus schwelt seit Jahren ein Rechtsstreit um Entschädigungsansprüche der Hohenzollern gegenüber dem Land Brandenburg für Immobilien, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs enteignet wurden.

Kipping : „Runter vom hohen Ross“

Die Linke hatte bereits in der vergangenen Woche ihre Landes-Parteispitze gemeinsam mit der Bundesvorsitzenden Katja Kipping zu einer Führung durchs Schloss Cecilienhof geschickt. Dabei hatte Kipping gefordert, der Haus-Chef der Hohenzollern, Georg Friedrich, solle in den Verhandlungen „von seinem hohen Ross herunter steigen“. Mit Sätzen wie „Die Zeiten sind vorbei, in denen Adelssprösslinge ein Reiterstandbild bekommen“, hatte Kipping einen scharfen Ton angeschlagen. Die Partei befindet sich in Brandenburg im Landtagswahlkampf.

Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) gilt in den Verhandlungen mit dem Adelshaus als einer der Hardliner. Der Vize-Ministerpräsident hatte den Hohenzollern Ende Juli ein Ultimatum gestellt: Die Familie solle auf Entschädigungsforderungen verzichten. Weil dies nicht geschah, bemüht sich das Land nun, den wegen der Güteverhandlungen eingefrorenen Gerichtsstreit wieder aufleben zu lassen. In dem Gerichtsverfahren geht es um Entschädigungen in Höhe von 1,2 Millionen Euro.

