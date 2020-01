Brandenburgs Biobauern spüren den „Greta-Effekt“

Potsdam

Die Debatten um Klimawandel, Nachhaltigkeit und mehr Tierwohl sorgen für einen Aufschwung bei den Öko-Produzenten in Berlin und Brandenburg. Der Umsatz von Bio- und Naturkostläden inklusive Direktvermarktern und Lieferdiensten lag im vergangenen Jahr in der Region bei 580 Millionen Euro. Das sei im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus von etwa zehn Prozent, wie die Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg (FÖL) am Dienstag mitteilte.

Wachstumstreiber sind vor allem die Supermärkte, die sich auf Bioprodukte spezialisiert haben. Gab es in Brandenburg und Berlin vor zehn Jahren gerade einmal 40 solcher Märkte, sind es inzwischen mehr als 130.

Anbaufläche in Brandenburg wächst

„Wir segeln momentan im Windschatten einer breiten gesellschaftlichen Diskussion“, sagte FÖL-Geschäftsführer Michael Wimmer im Vorfeld der Grünen Woche. Es gebe einen gewissen „Greta-Effekt“, räumte er ein. Bio zu kaufen, sei aber schon lange nichts Außergewöhnliches mehr. Schließlich hätten selbst Discounter inzwischen ihre eigene Bio-Linien im Programm.

12,8 Prozent der Landwirtschaftsfläche in Brandenburg wird inzwischen ökologisch bewirtschaftet. Das entspricht einem Zuwachs von rund 4,5 Prozent binnen einen Jahres. Bundesweit lag der Flächenanteil bei etwa neun Prozent.

Selbst „ Mark Brandenburg “ ist jetzt bio

Die größeren märkischen Molkereien produzieren inzwischen fast ausschließlich nach Öko-Standards. Die Gläserne Molkerei ( Münchehofe) hat laut FÖL im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von rund 20 Prozent gemeldet. Neu am Markt ist die Veltener Luisenhof Milchmanufaktur. Der bisher konventionell erzeugende Michverarbeiter ODW aus Elsterwerda mit der bekannten Marke „ Mark Brandenburg“ sattelte vergangenes Jahr auf bio um.

Aufwind erhält die Branche auch dadurch, dass der Anteil von Bio-Lebensmitteln in Mensen und Kantinen steigt. In Berlin soll der Bio-Anteil in Kitas und Schulen bis 2022 auf 30 Prozent steigen. In Brandenburg, wo sich gerade ein Ernährungsrat gegründet hat, gibt es ähnliche Pläne. Das Problem: Die Bauern sind auf diese Nachfrage gar nicht vorbereitet. „Es gibt eine zunehmende Diskrepanz zwischen dem Marktpotenzial und der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der regionalen Biobranche“, sagte Wimmer.

Das Angebot hinkt der Nachfrage hinterher

Zu wenige Landwirte hätten in den vergangenen Jahren den Schritt gewagt, auf ökologisch zertifizierte Produktion umzustellen, heißt es bei dem Verband. Ein Grund habe in der mangelnden politischen Rückendeckung gelegen. „ Brandenburg war das einzige Bundesland, das über 20 Jahre lang konsequent keine entsprechende Beratung für Landwirte angeboten hat“, sagte Michael Wimmer.

Nachdem das Landwirtschaftsministerium mit Axel Vogel nun von einem Grünen geführt wird, erwartet die Branche mehr Unterstützung. „Es geht uns nicht darum, dass Geld mit dem Füllhorn ausgeschüttet wird“, so Wimmer. Wichtig sei vielmehr für die Erzeuger, dass entsprechende Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen geschaffen werden.

Interesse von Kaufland und Co

Wie stark regionale Produkte auch ohne Bio-Label im Trend liegen, zeigt das gewachsene Interesse von Rewe, Edeka und Kaufland: Zur Grünen Woche hat der Brandenburger Vermarktungsverband pro Agro 460 Anfragen von Handelsvertretern, die sich bei Messerundgängen über Produkte aus Brandenburg informieren wollen. Vor zehn Jahren hatten an diesen Rundgängen nur sechs Vertreter von Handelsketten teilgenommen.

