Potsdam

Soll man sich schämen, wenn man noch in den Urlaub fliegt? Schließlich trägt man damit zum Klimawandel bei, während der Großteil der Weltbevölkerung noch nie ein Flugzeug bestiegen hat. Nein, Scham sollte in dieser Debatte keine entscheidende Kategorie sein, lieber doch die Vernunft: 2017 hatten von Deutschland ausgehende Flüge laut Umweltbundesamt einen Anteil von 3,3 Prozent am hiesigen Treibhausgasausstoß. Das Fliegen ist also nur ein Stein im Mosaik des Klimawandels.

Es gibt natürlich überflüssige Flüge, und als beschämend kann man die Angebote der Billigflieger bezeichnen, die es nur geben kann, weil die Mitarbeiter ausgebeutet werden. Und es gibt unsinnige Inlandsflüge (deren Anteil allerdings sehr gering ist). Wenn es attraktive Alternativen dazu gibt, wie ausgebaute ICE-Strecken, steigen die Menschen um. Nicht weil sie sich schämen, sondern weil es vernünftig ist. Sie sollte man belohnen, indem man den Bahnverkehr fördert, und die Privilegien des Luftverkehrs abbaut.

Ein bescheidener, aber überfälliger Beitrag wäre der Komplett-Umzug der Bundesregierung von Bonn nach Berlin. Man glaubt es kaum: Von Tegel nach Bonn fliegen jährlich mehr Menschen als nach Mallorca – die pendelnden Bundesbeamten. Für diesen Quatsch kann man sich wirklich schämen.

Von Torsten Gellner