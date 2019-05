Binnen 20 Jahren könnten sich Tankstellen in Deutschland neben ihrem Kerngeschäft zu Umsteigeplätzen und Nahversorgungszentren entwickeln. Das legt eine Studie nahe, die Experten des Instituts für Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt am Donnerstag in Berlin vorstellten.