Potsdam

In einer der letzten Szenen des 1990 veröffentlichten Filmdramas „Die Architekten“ von Peter Kahane sieht man die Hauptfigur Daniel Brenner, einen 38-jährigen in Ost-Berlin arbeitenden Architekten, an einem Schaufenster voller Fernseher vorbeilaufen. Sämtliche Bildschirme zeigen den Sprecher der „Aktuellen K...