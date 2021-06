Demos und Corona: Diese Regeln gelten in Brandenburg

Potsdam

Demonstieren ist ein Grundrecht – dennoch wurden in den vergangenen 15 Monaten viele Demos abgesagt. Wie sieht es aktuell in Brandenburg aus?

Es gilt, was das Brandenburger Kabinett mit der aktuellen Eindämmungsverordnung beschlossen hat. Die Bundes-Notbremse schränkt Versammlungen auch bei hohen Inzidenzen nicht ein.

Brandenburg erlaubt Demonstrationen mit bis zu 500 Teilnehmern

Für Brandenburg heißt das grundsätzlich: Demonstrationen unter freiem Himmel sind ausschließlich ortsfest und mit höchstens 500 Teilnehmenden zulässig. Die Veranstalter müssen die Einhaltung des Abstandsgebots und der Maskenpflicht gewährleisten, die Zu- und Abgänge der Teilnehmer steuern und den Zutritt entsprechend der Teilnehmergrenze beschränken.

Im Juni könnte sich das jedoch ändern. Die Zahl der Teilnehmer bei Versammlungen soll unter freiem Himmel wird von bisher 500 auf 1000 erhöht werden – das sieht der aktuelle Entwurf für die Eindämmungsverordnung vor, über die am 1. Juni im Kabinett diskutiert wird.

Einschränkungen bei hohen Inzidenzen

Sobald in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz für drei Tage ununterbrochen über 100 liegt, sind Versammlungen für mindestens drei Tage nur noch mit höchstens 100 Teilnehmenden zulässig. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 sind Demonstrationen in Brandenburg für mindestens drei Tage grundsätzlich untersagt, Ausnahmen aber möglich.

