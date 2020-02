Werder (Havel)

Das einzige Filmtheater in Werder ( Havel), das denkmalgeschützte Kino „Scala“, wird versteigert. Das historische Gebäude mit Logen kommt am 6. März in Berlin unter den Hammer, wie die Plettner & Brecht Immobilien GmbH am Donnerstag mitteilte.

Das Mindestgebot für das Kino - dessen Kauf durch die Stadt in der Vergangenheit erwogen, aber nicht zustande gekommen war - liegt bei 339.000 Euro. Die spezielle Kino-Einrichtung für solche Gebäude werde mitveräußert. In der etwa 1940 gebauten Kultureinrichtung hatten auch Jazzkonzerte stattgefunden. Der bestehende Vertrag mit dem Kinobetreiber könne innerhalb von drei Monaten beendet werden. Werder ( Havel) hat rund 26.000 Einwohner.

Von RND/dpa