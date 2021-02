Potsdam

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) haben dem jüdischen Auschwitz-Überlebenden Leon Schwarzbaum zu seinem 100. Geburtstag gratuliert und ihn gewürdigt.

Der am 20. Februar 1921 in Hamburg geborene Schwarzbaum überlebte die Konzentrationslager Auschwitz, Buchenwald und Sachsenhausen und lebt heute in Berlin. Seit Jahren besucht der ehemalige Kunst- und Antiquitätenhändler als Zeitzeuge Schulen. Für sein Engagement wurde er 2019 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Politiker würdigen Schwarzbaum: „Aufklärungsarbeit von unschätzbarem Wert“

„Wir können dankbar sein, dass Leon Schwarzbaum es sich zur Aufgabe gemacht hat, über sein Leben und Schicksal zu berichten“, erklärte Müller. Diese Aufklärungsarbeit sei von unschätzbarem Wert. „Wir wünschen Leon Schwarzbaum, dass er trotz seines hohen Alters noch immer Zeit, Kraft und Mut findet, weiter zu berichten von dem Leid, vom Morden, vom Kampf ums Überleben der Jüdinnen und Juden unseres Kontinents“, so Müller.

Brandenburgs Ministerpräsident erklärte, er habe Schwarzbaum als „wunderbaren, freundlichen und gut gelaunten Menschen“ kennengelernt. „Sich dieses Lebensgefühl erhalten, vielleicht auch erkämpft zu haben - trotz des Leids, das Sie erlebt haben - zeichnet Sie aus“, sagte Woidke: „Und es zeigt aus meiner Sicht, was für ein Menschenfreund in Ihnen steckt.“ Die Gesellschaft habe Schwarzbaum sehr viel zu verdanken, wenn es darum gehe, Nationalismus, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in die Schranken zu weisen.

Am Geburtstag ein Gespräch mit Volker Schlöndorff

Woidkes Botschaft ist Teil eines Zeitzeugengesprächs mit Schwarzbaum und dem Filmregisseur Volker Schlöndorff, das der Verein Pro Brandenburg und die Progressive Jüdische Gemeinde Michelsberg an Schwarzbaums Geburtstag am Samstag ausrichten wollen. Nach Angaben von Andreas Kimmel, dem Geschäftsführer von Pro Brandenburg, soll die Veranstaltung in einem Potsdamer Festsaal aufgezeichnet und später der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Die ganze Familie in Auschwitz verloren

1943 war Schwarzbaums gesamte Familie in Auschwitz ermordet worden. Nur Leon, genannt Henry, überlebte die Hölle des Vernichtungslagers und später auch den Todesmarsch von Sachsenhausen. Wenige Tage vor Kriegsende befreiten ihn US-Soldaten in der Nähe von Schwerin.

Der preisgekrönte Film „The Last Jelly Boy“ von Hans-Erich Viet dokumentiert dieses Leben anhand wichtiger Schauplätze: Das polnische Bedzin, der Ort seines Aufwachsens in Oberschlesien, Auschwitz und Berlin. Die Jelly Boys waren in Bedzin fünf Jugendliche, die Jazz und Swing zu Klavierbegleitung sangen. Schwarzbaum war einer von ihnen, sein Spitzname Henry kommt aus dieser Zeit.

Leon Schwarzbaum blieb nach dem Krieg in Deutschland baute sich als Antiquar eine Existenz in Berlin auf. Erst nach dem Tod seiner Frau fasste er den Entschluss, in Schulen und Betrieben über das schwärzeste Kapitel der deutschen Geschichte zu sprechen. Oft tat er das in Brandenburg. Im Jahr 2018 besuchte er mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) Auschwitz.

60 Jahre führte Schwarzbaum sein Antiquitätengeschäft in Berlin

Das Trauma der Jahre im KZ überwand er wohl auch, weil er sich später voll seinem Beruf widmete, wie er der MAZ erzählt. „Nach Ausschwitz musste ich neu anfangen. Ich hatte nichts. Ich musste Geld verdienen, damit ich wieder leben konnte.“ Die Kenntnisse im Antiquitätenhandel eignete er sich selbst an. Rund 60 Jahre führte er das Geschäft in der Berliner Keithstraße.

Kraft gab ihm später die Aufklärungsarbeit. „Ich berichte den jungen Leuten gerne“, sagt er. „Die jungen Menschen sind sehr interessiert zu hören, was ich erlebt habe. Wenn ich erzähle von Auschwitz, dass man Menschen am laufenden Band ermordet hat, dann sage ich, sie sollen das weitergeben.“ Im Juli 2019, damals wurde Schwarzmann mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, erzählte er der MAZ, das politische Klima und der wachsende Antisemitismus in Deutschland machten ihm Sorgen. „Weil ich mir überlege: Musst du wieder deine Koffer packen und wieder gehen?“

