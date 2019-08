Schönefeld

Ist das jetzt endlich der Durchbruch beim Dauerthema Nachtflugverbot? Nein, keineswegs. Es ist allenfalls ein Fortschritt in einer doch ziemlich ernüchternden Debatte. Was bisher geschah: Erstmals war ein Volksbegehren in Brandenburg erfolgreich. 106 000 Brandenburger plädierten für mehr Nachtruhe am Flughafen BER in Schönefeld. Das war 2012, der Ministerpräsident hieß damals noch Matthias Platzeck. Seither gab es eine Landtagswahl, mehrere verschobene BER-Starts, diverse BER-Chefs und viele Ankündigungen. Aber Ergebnisse gab es eben nicht.

Jetzt steht die nächste Wahl bevor und prompt folgt die nächste Ankündigung. Jetzt soll der Flughafen gemeinsam mit den Airlines prüfen, ob sich in der frühen Morgenstunde zwischen 5 und 6 Uhr Flüge vermeiden lassen, zumal innerdeutsche. Berlin und Brandenburg haben diesem Beschluss zugestimmt, der Bund nicht. Das ist also kein starkes Signal an den Flughafen, sich ernsthaft um mehr Nachtruhe am Morgen zu bemühen.

Entsprechend mager dürfte das Ergebnis ausfallen. Die Airlines haben ja kein gesteigertes Interesse, auf Flüge zu verzichten. Einen ähnlichen Prüfauftrag an den Flughafen gab es im vergangenen Jahr übrigens schon einmal. Das Ergebnis ist bekannt: Es ist nichts passiert.

Von Torsten Gellner