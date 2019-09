Potsdam

Mit weißem Prägedruck steht „ DDR“ und „Architektur“ auf dem Einband. Er zeigt das 1963 errichtete Großraumkino International in der Berliner Karl-Marx-Allee, das vielleicht gelungenste Gebäude der DDR-Moderne. Aber schon die ersten Sätze des Buches führen nach Potsdam. Um zu verdeutlichen, wie gefährdet viele Bauwerke aus den Jahren der SED-Herrschaft sind, wird das Terrassenrestaurant Minsk angeführt. Anfang 2019 ergab sich hier unerwartet eine Lösung, die den Erhalt der Folklore-Gaststätte ermöglicht. „Die benachbarte Schwimmhalle mit ihrem schwungvoll konkav gewölbten Dach war da allerdings schon dem Abriss zum Opfer gefallen“, heißt es im Buch.

Neubauten sind selten besser

In einer Fotoleiste wird das 1971 errichtete DDR-Hallenbad noch einmal eingeblendet. Gegen den tumben, weißen Klotz von heute war sie wirklich eine elegante Erscheinung. Die Stadt Potsdam hatte sogar mit dem Wegbereiter der brasilianischen Moderne, Oscar Niemeyer, über eine neues Freizeitbad auf dem Brauhausberges verhandelt. Sein origineller Vorschlag wurde dann aus Kostengründen verworfen. Er wollte das Relikt der DDR-Moderne einbeziehen.

In Potsdam wird viel darüber gestritten, was erhaltenswert ist und was nicht. Hier ein Wohnriegel in der Innenstadt. Quelle: Hans Engels

In der ehemaligen Bezirkshauptstadt der DDR tobt bis heute ein beispielhafter Kulturkampf zwischen Bewahrern und Gegnern des sozialistischen Städteumbaus. Für Frank Peter Jäger, der nach seinem Architekturstudium in den Jahren 2000 und 2001 bei der Märkischen Allgemeinen volontiert hat, lag es deshalb nahe, sein Essay zu dem Fotoband mit diesem Beispiel zu eröffnen. Auch der Münchner Fotografen Hans Engels kann mit einem Brandenburg-Bezug aufwarten. Er ist der Bruder des amtierenden Regierungssprechers Florian Engels. Den Polit-Aktivisten hat es schon 1990 aus Oberbayern in die DDR verschlagen, während Hans und zwei weitere Schwestern im Westen blieben.

Fünf Phasen der DDR-Architektur

Die Fachwelt unterscheidet stilistisch fünf Phasen der DDR-Architektur. Bis 1950 ging es vor allem um den raschen Wiederaufbau (Beispiel: Berliner Volksbühne). Bis 1957 triumphierte dann die stalinistische Großmannssucht. Es entstanden ganze Wohnkomplexe im neoklassizistischen oder neobarocken Zuckerbäckerstil.

Leider werden im Buch nur die Berliner Stalinallee und das heutige Eisenhüttenstadt angeführt. Das mondäne Leipziger Ring-Café und die dortige Ringbebauung bleibt also weiterhin ein Geheimtipp. Der Autor favorisiert die dritte Phase, über die er schreibt: „Die Rückkehr zur Sachlichkeit (1957 bis Anfang der 70er Jahre) darf als Blütezeit des Bauens in der DDR angesehen werden. Impulse aus dem Westen wie dem Osten wurden aufgegriffen und führten zur Ausprägung einer eigenständigen und experimentierfreudigen Ostmoderne.“

Kein Brutalismus in der DDR

Hans Engels, der sich als Fotograf mit dem Titel „Bauhaus-Architektur 1919-1933“ einen Namen gemacht hat, stößt im Gespräch auf ein Phänomen der DDR-Architekturgeschichte. Unter Ulbricht und Honecker wurde nie dem Brutalismus gehuldigt, anders als in Osteuropa, wo in der Tradition von Le Corbusier mit monumentalem und „ehrlichem“ Sichtbeton utopische Potenziale ausgereizt wurden.

In der DDR dachte man pragmatischer. Man setzte weniger auf Einzelbauwerke, sondern eher auf das industrielle Bauen, auf „modulare Bauweise und Typisierungen“ (Phase vier).

Ganze Straßenzüge abgerissen

In der letzten Phase der DDR wurde die Großtafelbauweise perfektioniert, es entstanden ganze Stadtteile (Halle-Neustadt, Berlin-Marzahn). Aber es wuchs auch allmählich das Verständnis für den Wert alter Stadtkerne. Jäger benennt ein Paradoxon. Um kleinteiligere und individuell gefertigte Platten in Spitzgiebel-Form oder mit Mosaiken zu montieren, war ein freies Baufeld notwendig.

Deshalb wurden in Bernau oder Greifwald ganze Straßenzüge abgerissen. Als „ostdeutsche Potsmoderne“, ein Phänomen der Phase fünf, gilt heute der Berliner Friedrichstadtpalast. Jäger bemerkt über ihn mit Spott: „Der bald für das Revuetheater kursierende Spitzname ,kasachischer Hauptbahnhof‘ trifft seine Ästhetik recht gut.“

Musikpavillon von Ulrich Müther in Saßnitz (1988). Quelle: HANS ENGELS

Was ist nun aber typische und erhaltenswerte Bausubstanz der DDR? Der repräsentative Fotoband macht einmal mehr deutlich, wie sehr die mit Stahlbeton geschalten Bauwerke von Ulrich Mütheraus dem DDR-Grau herausragen. Was der Bauingenieur, dessen Familienbetrieb 1972 enteignet wurde, auch anpackte - Restaurants, Pavillons, einen Seenotrettungsturm oder eine Bushaltestelle – alles besitzt heute Wahrzeichencharakter. Dass Müther 1971 auch der katholischen Christuskirche in Rostock ein markantes Dach aufsetzte, ist weniger bekannt.

Einzelne Dominanten in Innenstädten

Eine Spezifik der DDR-Moderne sind sicher die städtebaulichen Dominanten, Hochhäuser in Innenstädten wie Leipzig, Jena oder Frankfurt (Oder). Dass im Buch nur der Fuß des Berliner Fernsehturms abgebildet wurde, ist ein Lapsus. Typisch für die DDR-Stadtbilder dürften auch die ornamentalen Aluminium-Verkleidungen und Fassadensysteme sein, etwa bei Warenhäusern. Die gab es aber auch im Westen.

Grenztürme waren auch DDR-Moderne

Der repräsentative Bildteil zeigt nur Gebäude, die noch existieren. Dabei hätte es sich angeboten, auch einen DDR-Grenzturm als bestimmend für das Erscheinungsbild dieses Staates zu zeigen. Dass im vorangestellten historischen Abriss der Palast der Republik gänzlich ausgespart bleibt, ist nicht nachzuvollziehen.

Ebenso fehlt eine Liste von wichtigen Bauwerken, deren Abriss aus heutiger Sicht einen Frevel darstellt. Dazu würde sicher die Großgaststätte Ahornblatt von Ulrich Müther in Berlin-Mitte gehören. Auch dem Palasthotel oder dem Bürohaus des Außenministeriums der DDR wird vielleicht manche Träne nachgeweint. So wie der kürzlich abgerissenen Potsdamer Fachhochschule. Doch daran scheiden sich eben die Geister.

Von Karim Saab