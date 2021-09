Joachimsthal

Die Schönheiten der Erde zu erleben – darum geht es den meisten Menschen im Urlaub. Der Haken dabei ist, dass der Massentourismus selbst wesentlich dazu beiträgt, das Klima zu schädigen und die Natur zu zerstören. Schon 2018 wurden weltweit 46 Millionen Flüge gezählt. Es gibt immer mehr Kurztrips zu immer weiter entfernten Zielen und der Energieverbrauch des Tourismus könnte sich bis 2040 noch einmal verdoppeln.

Inzwischen ist allerdings eine Gegenbewegung entstanden, die sich der Nachhaltigkeit beim Reisen verschrieben hat. Der Reisebuch-Autor Dirk Engelhardt, der in Joachimsthal (Barnim) wohnt, plädiert für ein Umdenken im Tourismus. „Ich persönlich fliege gar nicht mehr“, sagt er. Das bedeute nicht, dass man nur noch Ziele im eigenen Land erreichen könne. „Auch mit Bahn und Schiff ist vieles möglich“, meint Engelhardt, der auch Bücher zu Barcelona und zur türkischen Südküste publiziert hat. Man muss nur die nötige Zeit mitbringen und die Hin- und Rückfahrt selbst als Teil des Reiseerlebnisses begreifen, dann kann man auch beispielsweise Mallorca ohne Flugzeug erreichen. Wer mit der Bahn unterwegs ist, kann Veränderungen im Landschaftscharakter intensiv erleben und auch Zwischenstopps einlegen. „Das ist viel entspannter als die Massenabfertigung im Billigflieger“, sagt er.

Nicht mal schnell für ein Wochenende nach Paris

Nachhaltiger Urlaub sieht anders aus als die Art von Tourismus, die bisher dominiert. Nicht schnell mal für ein Wochenende zu einem beliebten Reiseziel wie Kopenhagen oder Paris, sondern Reisen mit Zeit. Eine Wandertour ist die klimafreundlichste Art, seine freie Zeit zu verbringen, so die Empfehlung des Reise-Experten Engelhardt. Es ist auch die ultimative Entschleunigung, denn jede Blume am Wegrand kann gebührend beachtet werden. Wer lieber ein wenig schneller unterwegs ist, kann sich aufs Fahrrad setzen. Noch aufregender sind Reiterurlaube oder mehrtägige Kutschfahrten, die sich auch komplett organisiert über verschiedene Anbieter buchen lassen. Auch Segeltouren lassen sich buchen. „Wer als Passagier auf einem Großsegler über das Mittelmeer fährt, ist nah an den Wellen“, berichtet Dirk Engelhardt. Ganz anders als auf schwimmenden Hochhäusern mit mehreren Tausend Personen an Bord.

Nachhaltige Unterkünfte können zum Beispiel Bauernhöfe sein oder kleine Pensionen. Wer individuell bucht bei Vermietern, die selbst in der Reiseregion leben, fördert die Entwicklung in den Gebieten und lernt vielleicht auch etwas über den Alltag der Einheimischen. Es gibt inzwischen Campingplätze mit Öko-Zertifikat und wer mehr Bequemlichkeit möchte, kann sich in einem Bio-Hotel einquartieren, das nicht nur Speisen und Getränke aus ökologischem Anbau anbietet, sondern auch andere Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt, etwa Müllvermeidung und nachhaltige Bauweise. Vieles ist möglich, nachhaltige Reisen können einfach und preiswert sein oder luxuriös und teuer.

70 Prozent der Deutschen möchten nachhaltiger reisen

Das Thema Nachhaltigkeit beim Reisen ist inzwischen in der Öffentlichkeit angekommen, konstatiert Dirk Engelhardt. Auch die Corona-Pandemie, die 2020 und 2021 viele Flieger am Boden hielt, hat dazu beigetragen. Es wächst das Bewusstsein dafür, dass Urlaube anders aussehen können als die bisher meist gebuchten Flugreisen in ein All-inclusive-Hotel am Mittelmeer. Bei der Umsetzung hapert es allerdings oft noch. Umfragen zufolge würden 70 Prozent der Deutschen gern nachhaltiger reisen, aber nur sieben Prozent tun es tatsächlich.

Dabei liegt das Gute oft so nah. Bei der Frage nach einem besonderen Urlaubsziel in Brandenburg nennt Dirk Engelhardt den Werbellinsee direkt vor seiner Haustür. Zehn Kilometer lang, klares Wasser, unverbautes Ufer – so etwas gebe es in anderen Regionen nicht so oft. Insgesamt wird das Land Brandenburg mit seinen Naturschönheiten als Reiseziel bisher unterschätzt. „Da ist noch viel Potenzial drin“, urteilt er.

Dirk Engelhardt und Michaela Harst: Nachhaltig reisen: Die besten Ideen für Europa, DuMont 2020, 250 Seiten, 19,95 Euro.Dirk Engelhardt: Anders urlauben: Alternative Reiseideen für Deutschland, Österreich und die Schweiz, Reise Know-how 2020, 336 Seiten, 17,90 Euro.

Von Ulrich Nettelstroth