Potsdam

Für die Erstaufnahme von Flüchtlingen ist die Zentrale Ausländerbehörde des Landes Brandenburg (ZABH) in Eisenhüttenstadt zuständig. Ihr Leiter ist seit April 2019 der Jurist Olaf Jansen (62).

Herr Jansen, Brandenburg hat bislang 266 Personen aus Afghanistan aufgenommen. Haben Sie inzwischen einen Überblick, um wen es sich da handelt?

Olaf Jansen: Der Status Ortskraft ist recht eng gefasst. Von den 266 geretteten Personen, die in unserer Außenstelle in Doberlug-Kirchhain vorläufig aufgenommen wurden, sind bisher 38 Personen als ehemalige afghanische Ortskräfte und ihre Familien identifiziert und verschiedenen Bundesländern zugewiesen worden. 17 Personen davon sollen in Brandenburg bleiben. Ich rechne damit, dass sich die Zahl der anerkannten Ortskräfte noch in etwa verdoppeln wird. Es finden derzeit weitere Überprüfungen der Angekommenen statt. Das Auswärtige Amt und das Bundesinnenministerium melden uns, welche Personen als Ortskräfte anerkannt werden, die vor Ort deutsche Institutionen unterstützt haben.

Wer zählt zu den Ortskräften?

Der Status Ortskraft wurde ursprünglich nur Menschen zugeordnet, die für die Bundeswehr tätig waren. Diese haben wir seit 2013 in Deutschland aufgenommen. In Brandenburg waren das bisher alleine rund 150 Personen. Inzwischen zählen aber auch Personen dazu, die für deutsche Behörden, wie das Auswärtige Amt oder das Entwicklungshilfeministerium, tätig waren. Solche Ortskräfte und ihre Angehörigen sollen aus humanitären Gründen ebenfalls eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland bekommen.

Bisher ist aber nur ein Bruchteil der aus Afghanistan evakuierten und geretteten Menschen Ortskräfte. Wer sind die anderen, die aufgenommen wurden?

Bei den Personen, die bei der Rettungsaktion aus Kabul evakuiert wurden, handelt es sich nur in Teilen um Ortskräfte. Das heißt aber nicht, dass die anderen Geretteten weniger gefährdet wären. Das sind Personen, die vom Aufenthaltsstatus her entweder den Ortskräften gleichgestellt werden oder in ein normales Asylverfahren kommen. Unter den 266 Aufgenommenen sind übrigens 125 Kinder und Jugendliche.

Welche Erkenntnisse haben Sie, inwieweit die Personen in Afghanistan in besonderer Gefahr waren?

Es handelt sich um teils besonders gefährdete Personen, wie Menschenrechtsaktivisten, Journalisten, Dolmetscher, Lehrer und Universitätsprofessoren. Darunter sind aber auch Techniker, Köche und Fahrer, die für deutsche Organisationen oder Unternehmen gearbeitet haben. Sie fürchten deswegen um ihr Leben oder wurden bedroht. Das wird dann im Asylverfahren geklärt. Ich gehe davon aus, dass der größte Teil in ein solches Verfahren geht.

Doberlug-Kirchhain im Landkreis Elbe-Elster ist die Außenstelle der Zentralen Ausländerbehörde. Quelle: Soeren Stache/dpa

Sie haben mit einigen der Neuankömmlinge gesprochen. Wie ist deren Zustand und was beschäftigt sie derzeit am stärksten?

Der Zustand der meisten ist mittlerweile gut und stabil. Anfangs waren sie sehr müde, hungrig und erschöpft. Die Kinder haben das Ganze psychisch erstaunlich gut weggesteckt. Wir sehen sie vor den Unterkünften rumtoben und Fahrrad fahren. Bei vielen Erwachsenen ist das größte Problem, dass sie Angehörige zurücklassen mussten und nicht wissen, wie es ihnen geht. Wir versuchen zu helfen und lassen prüfen, ob eine spätere Evakuierung möglich ist. Eine Frau hatte es zum Beispiel geschafft, mit ihren Kindern herauszukommen. Sie ist jetzt auf der Suche nach ihrem Mann, der möglicherweise mit einem anderen Flugzeug in Großbritannien gelandet ist.

Wie können Sie herausfinden, ob unter den Aufgenommenen nicht auch Personen mit falscher Identität sind? Oder ob es sich um schon einmal aus Deutschland abgeschobene Straftäter oder gar mutmaßliche Islamisten der Taliban handelt?

Jede Person wurde unmittelbar nach der Einreise am Flughafen sehr gründlich erkennungsdienstlich überprüft. Es werden Fotos gemacht und Fingerabdrücke genommen und mit vorhandenen Datenbanken abgeglichen. Kontrolliert wird auch, ob es über die Person polizeiliche oder nachrichtendienstliche Erkenntnisse gibt oder Vorstrafen vorliegen.

Wer dann in Brandenburg eincheckt, wird bei der Erstaufnahme generell einem erneuten Sicherheitscheck unterzogen. So wird überprüft, ob es sich bei der Person auch um die handelt, die am Flughafen aufgenommen wurde. Das sind inzwischen routinierte Prozesse, die jeden Tag ablaufen.

Was passiert, wenn Ihnen Personen auffällig erscheinen?

Das leiten wir an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weiter. Die bewerten das und werden im Fall von Sicherheitsproblemen sofort tätig. Die mehrstufigen Prozesse bei der Einreise aus Afghanistan sind schon sehr einnehmend. Hinzu kommt, dass von vornherein auf die Listen der zu Evakuierenden nur Personen gekommen sind, die man vor Ort kannte.

Nach Schätzungen des Auswärtigen Amts liegt die Zahl der Personen, die einen Bezug zu Ortskräften haben und auf eine Ausreise hoffen, bei mehr als 40 000. Wann stößt Brandenburg bei der Aufnahme von Flüchtlingen an seine Kapazitäten?

Ob so viele Menschen wirklich kommen, muss der Bund entscheiden. Brandenburg nimmt nach dem bundesweit geltenden Königsteiner Schlüssel drei Prozent der Flüchtlinge auf. Das wären nach der Schätzung des Auswärtigen Amtes 1200 Personen. Unsere Kapazitäten sind ausreichend, um eine solche Aufnahme sicher und ordentlich zu gestalten.

Was ist heute anders als bei der Flüchtlingswelle 2015?

Bund und Länder haben aus der Situation von 2015 und 2016 dazu gelernt. Es gibt jetzt viel mehr Checks und es wird sehr genau aufgepasst, wer in das Land hineinkommt. Da mache ich mir keine Sorgen. Übrigens kommen aus Afghanistan zum größten Teil komplette Familien mit vielen Kindern. Wenn es auch nicht immer gelingt, die Erwachsenen perfekt zu integrieren, dann ist das bei den Kindern leichter. Sie gehen auf Schulen in Brandenburg und können oft nach drei Monaten schon gut deutsch sprechen.

Von Igor Göldner