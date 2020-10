Der Corona-Zahlen-Überblick für Brandenburg: Das sagt die Inzidenz aus

Potsdam

Es geht in diesen Corona-Tagen rasant zu. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen steigt wieder schier unaufhörlich – und fast genau so schnell, wie sich die Kurven entwickeln, ändern sich die Fachbegriffe, die elementar erscheinen, um die Pandemieentwicklung angemessen zu erfassen. Das aktuelle Zauberwort heißt Sieben-Tages-Inzidenz. Es ist der Schlüsselwert, der angibt, wann sich die Einschränkungen für jeden Bürger verschärfen und ein Landkreis zum Risikogebiet wird. Entscheidend sind hier die von der Politik festgelegten Grenzwerte von 35 und 50.

Den Wert der Inzidenz zu nutzen, ist sinnvoller als der reine Blick auf die Zahl der neuen oder addierten Infektionen – wie es zu Beginn der Pandemie üblich war. Mit der Inzidenz können die Infektionen einer ganzen Woche in Relation zur Bevölkerung (Infektionen pro 100.000 Einwohner) gesetzt werden. So kann die Prignitz mit Oder-Spree und Potsdam mit Cottbus verglichen werden.

Die Inzidenz zeigt, wie sich das Infektionsgeschehen verändert hat

Das ist ein Fortschritt in der Pandemie-Betrachtung. Gleichzeitig zeigen die Werte, wie sich das Geschehen in Brandenburg im Vergleich zum Frühjahr verändert hat. Im März und April waren es vor allem Einreisende, die das Virus aus schon damals stark betroffenen Ländern mitbrachten. Das Ergebnis waren einzelne Hotspots in Brandenburg, in denen es besonders viele Infektionen gab. Lange war Potsdam, wo es zudem einen großen Ausbruch im städtischen Bergmann-Klinikum gab, die mit Abstand gefährdetste Stadt der Mark.

Aktuell aber sind die Inzidenzen im Vergleich zur Vorwoche in fast allen Kommunen gestiegen (mit Ausnahme von Brandenburg/Havel und der Uckermark). Insgesamt liegen bereits fünf Kreise und kreisfreie Städte über der 35er-Grenze (bei der Prignitz ist die Inzidenz wegen eines möglichen Meldefehlers unklar) – und das im Flächenland Brandenburg.

Die Lage wird immer diffuser

Das Infektionsgeschehen wird so immer diffuser, die täglichen Neuinfektionen verteilen sich gleichmäßiger über das ganze Land, einzelne Herde sind schwieriger zu bekämpfen. Dazu unterscheiden sich die Hintergründe der Neuinfektionen von Region zu Region. In Berlin mag es richtig sein, dass vor allem feierwütige Jugendliche zum Anstieg der Zahlen beitrugen. In Cottbus liegt es dagegen eher an Ausbrüchen in Restaurants, in Niedersachsen steigen die Zahlen rund um die riesigen Betriebe der Tierzucht in Cloppenburg und Vechta – und anderswo mag der Hauptgrund wieder ein anderer sein. Für die Politik wird es so immer komplizierter, Maßnahmen zu ergreifen, die für jedermann verständlich, bestenfalls allgemeingültig und trotzdem zielgenau sind.

Dazu explodieren die Zahlen. Die Sieben-Tages-Inzidenz für ganz Brandenburg hat sich in den vergangenen drei Wochen mit fast schnöder Regelmäßigkeit verdoppelt – von 6,3 auf 13,2 auf 26,4. Das ist das exponentielle Wachstum, von dem noch im Frühjahr jeder sprach.

Blick auf die Testzahlen gehört dazu

Mit Blick auf die nächsten Wochen ist das beängstigend – auch wenn zur Zahl der Neuinfektionen immer auch die Zahl der Tests gehört. Letztere aber ist für Brandenburg gar nicht so einfach zu ermitteln. Mit Blick auf den Bund heißt das: Anfang April wurden rund 380.000 Menschen auf das Virus getestet –Anfang Oktober waren es schon deutlich mehr, nämlich 1,1 Millionen. Wer mehr testet, hat auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, mehr Fälle zu finden, bei denen die Krankheit asymptomatisch verläuft. Das Ifo-Institut hat daraus errechnet, dass es Anfang April mit der heutigen Zahl an Tests bis zu 16.800 Fälle gegeben haben könnte. Sicher ist das nicht und das Ifo-Insitut ist auch keine Institution der Pandemie-Bekämpfung. Aber es deutet darauf hin, dass das Verkünden immer neuer Rekordwerte mit Vorsicht genossen werden sollte.

Die Krise mit Blick auf die noch vergleichsweise geringe Anzahl der Covid-Patienten im Krankenhaus oder der Verstorbenen zu relativieren, ist dagegen fahrlässig. Denn zum einen führen viele Infektionen in der Gesellschaft fast zwangsläufig auch dazu, dass mehr ältere und damit gefährdetere Menschen erkranken. Zum anderen braucht es mitunter Wochen, bis eine Erkrankung mit Covid beim Patienten zum Tod führt. Wie tödlich dieses Virus noch immer ist, könnte damit erst in ein paar Wochen wieder sichtbar werden.

Von Ansgar Nehls