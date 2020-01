Der Fachkräftemangel trifft auch märkische Ingenieurbüros

Potsdam

Die Brandenburgische Ingenieurkammer feiert ihr 25-Jähriges Jubiläum. Die neue Geschäftsführerin Anja Schellhorn, seit August im Amt, spricht über den Fachkräftemangel und über den Versuch, die Ausbildung zu modernisieren. Vorher war Schellhorn mehrere Jahre bei der Bundesagentur für Arbeit.

Frau Schellhorn, wie sieht es mit der Zahl der Ingenieure und dem Nachwuchs im Land aus?

Der Fachkräftemangel trifft natürlich auch die Ingenieurwelt. Wir haben es vielleicht besonders schwer. Junge Leute, die einen Bachelor of Engineering beginnen, brechen ihr Studium vergleichsweise häufig ab. Wir liegen hier leider bei ungefähr 30 Prozent Abbrecher. Was wir als Fachkräfte bekommen, ist dann natürlich längst nicht genug –schon gar nicht im Hinblick auf die aktuelle Auftragslage für Ingenieurbüros. Die war nicht immer so gut. Es ging zuvor gerade im Bauwesen jahrzehntelang durch ein Tal. Manche sagen, die nächste Krise kommt bestimmt, wir merken bislang nichts davon.

Wie viele Ingenieure könnten wir noch verkraften?

Deutschlandweit wurden zum Beispiel 2018 rund 3600 Maschinen- und Fahrzeugtechnikingenieure gesucht. Arbeitlos waren hingegen etwa 3000 gemeldet. Da hätten also noch welche Platz gehabt. Aber auch andere Spezialisierungen sind gefragt. Nach wie vor wichtig sind alle Fachkräfte im Bereich Infrastruktur. Darunter fällt alles, was mit Mobilität zu tun hat, wie Straßen- und Verkehrsplanung. Dafür haben wir jetzt auch eigens mit der Fachhochschule Potsdam einen dualen Studiengang aufgelegt.

Wie begeistern wir junge Brandenburger für solche Fächer?

Motivation muss immer mit einem konkreten Ziel verknüpft sein. Der Ingenieurstudiengang bietet viele solcher Ziele an, zum Beispiel das Ziel, die Zukunft mitzugestalten. In Tokio soll zum Beispiel im Februar ein Restaurant eröffnen, in dem das Essen aus dem 3-D-Drucker kommt und dann auch noch auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt ist. Für so etwas brauchte man natürlich Ingenieure. Das könnte vielleicht Motivation für junge Menschen sein: An etwas mitzuwirken, was ihm selber noch wie Science-Fiction vorkommt.

Gilt das auch für junge Frauen?

Das glaube ich schon. Die klassischen Geschlechterrollen lösen sich ja auf. Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass eine Frau die Geschäftsführung der Ingenieurkammer in Brandenburg übernimmt. Wir definieren uns heute weniger über das Geschlecht als über die Leistung. Da ist es eben einfach auch ein Bildungsauftrag, Mädchen die Angst oder Hemmschwelle vor solchen Berufen zu nehmen. Wir haben auch in der Kammer viele Frauen, die in Ingenieurberufen sind. Im deutschlandweiten Vergleich haben wir sogar den höchsten weiblichen Mitgliederanteil. Und diese Mitglieder haben sehr viel Potenzial. Auch bei unseren Schülerwettbewerben ist der Anteil von Jungen und Mädchen absolut ausgeglichen. Wir hatten sogar im letzten Jahr eine rein weibliche Gewinnergruppe.

Trotzdem bleibt das Studium eine Herausforderung...

Natürlich ist es ein Studium mit viel Mathematik und Informatik. Diese Affinität sollte man schon mitbringen. Aber wer sie mitbringt, dem steht auch ein Stück weit die Welt offen. Das Studium ist schon hart, aber dadurch wird man sich auch der Bedeutung des Berufes bewusst, denn am Ingenieurwesen können manchmal auch Menschenleben hängen.

Wie könnte bei dem raschen Wandel die Ausbildung von Ingenieuren überhaupt aussehen?

Es ist wichtig, dass die Ingenieure gewisse Kernkompetenzen mitbringen. Eine davon ist die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen. Das Ingenieurgesetz fordert ja auch direkt, dass Ingenieure bereit sein müssen, sich ständig fortzubilden. Inhaltlich bleibt natürlich die Mathematik als Handwerkszeug die Basis dieses Berufsfeldes. Weiterhin wird natürlich der Ingenieurberuf immer digitaler. Im Bauingenieurwesen etwa wird nicht mehr am Reißbrett, sondern mit speziellen Computerprogrammen gearbeitet. Auch das gehört heute zum Grundhandwerk.

Die Zukunft mitgestalten kann man vielleicht schon bald hier vor der Haustür, nämlich bei Tesla in Grünheide. Werden da auch brandenburgische Ingenieure zu Gange sein?

Ich hoffe es natürlich. Es wäre auch schön, wenn wir unser Potenzial in der Kammer nutzen könnten. Momentan sind wir von unserer Mitgliederstruktur her allerdings recht baulastig. Wir haben natürlich auch die Experten, die ein solches Unternehmen brauchen würde. Es gibt in der Fachsektion Information und Elektrotechnik solche Experten und es gibt die Fachsektion Nachhaltigkeit, Energie und Umwelt. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass da noch der ein oder andere hinzukommt, der noch mehr zu diesen technischen Berufen passen würde.

Demnächst steht wohl eine große Pensionierungswelle an. Sehen Sie das mit Sorge?

Das sehen wir schon mit Sorge. Wir wollen im Januar eine Erhebung über unsere Mitgliederstruktur machen, um zu sehen, was uns eigentlich erwartet. Es wird nicht so schlimm kommen, dass wir in fünf Jahren sozusagen schließen müssen, aber es werden Zahlen sein, die wach machen. Deshalb müssen wir auch entsprechende Angebote für künftige Mitglieder machen. Im nächsten Jahr zum Beispiel ist unser großes Thema Unternehmensnachfolge sein. Hier wollen wir unser Beratungsangebot ausbauen. Wichtig bleibt auch unsere Kooperation mit den Hochschulen. Wir müssen auch wieder mehr das Interesse für den freiberuflichen Ingenieur wecken. Ein Patentrezept für diesen Umbruch gibt es natürlich nicht.

Was macht Sie optimistisch, dass zumindest ein paar dieser Schwierigkeiten gelöst werden könnten?

Ich baue natürlich als erstes auf mein Team. Ich bin auch sehr froh über die gute Arbeit, die der Vorstand hier leistet. Wir haben als Kammer eine gute Basis. Wir starten mit Elan in die Dinge. Das stimmt mich zuversichtlich, dass wir gute Angebote bei Weiterbildung oder der Beratung machen können. Natürlich sind auch die Hochschulen im Land ein wichtiges Standbein. Und hier ist die Zusammenarbeit sehr gut. Die Hochschulen selbst haben ein Interesse daran, ihre Ausbildung am Bedarf auszurichten. Zusammen mit der Fachhochschule Potsdam ist es uns zum Beispiel gelungen, zwei Studiengänge zu etablieren, die den Lehrplan so ausrichten, dass er auch zu den Bedürfnissen von Unternehmen in der Region angepasst ist und entsprechende Fachkräfte hervorbringt.

Von Rüdiger Braun