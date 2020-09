Potsdam

50 Tage vor der geplanten Eröffnung des BER in Schönefeld sorgt die unklare Finanzlage der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg ( FBB) für heftige Debatten. Nach den seit Jahren explodierenden Kosten des Pannen-Projekts sollen jetzt zusätzlich Verluste durch ausbleibende Fluggäste in Tegel und Schönefeld infolge der Corona-Krise (minus 70 Prozent) ausgeglichen werden.

Die drei Gesellschafter – neben Brandenburg sind das Berlin und der Bund – wollen weitere Geldspritzen in Millionenhöhe locker machen. Doch dagegen regt sich Widerstand.

Debatte im Bundestag: Nachdem am Dienstag in Brandenburg das rot-schwarz-grüne Kabinett den Weg für weitere 189 Millionen Euro wegen „pandemiebedingter Verluste“ frei gemacht hat, befasste sich am Mittwoch der Bundestag mit den BER-Finanzen. Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister von der SPD, versuchte es auf entsprechende Fragen mit betonter Gelassenheit. Er sehe keine Hinweise, dass die Flughafengesellschaft überschuldet sei und versicherte, dass die Gesellschafter gemeinsam die nötige Liquidität sicherstellen werden. „Realistisch beschränken wir uns mal auf das, was plausibel ist; nämlich dass der Flughafen jetzt seinen Betrieb aufnimmt, dass er Erträge erzielen wird und trotz der angespannten Lage die Sache gut ausgehen wird“, so Scholz.

Die neuen Zuschüsse: Für dieses Jahr hatte die Gesellschafter dem angeschlagenen Unternehmen schon im März als außerplanmäßige Ausgabe wegen Corona 300 Millionen Euro zusätzliches Eigenkapital versprochen. In einem Brief an den Haushaltsausschuss des Bundestags schlug die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Bettina Hagedorn, am 3. September ungewöhnlich laut Alarm. Sie verwies auf die Zusagen zur Finanzierung und forderte, dass das Geld noch im Oktober fließen müsse, sonst sei die Zahlungsfähigkeit der Flughafengesellschaft gefährdet. 98,8 Millionen Euro sollen als direkte Zuschüsse fließen, die übrigen 201,2 Millionen Euro als Darlehen. Das soll in Eigenkapital umgewandelt werden, wenn die beihilferechtliche Zustimmung der EU aus Brüssel vorliegt.

Kritik der Opposition: Grüne, FDP und Linke würden die Zahlung im Bundestag gern blockieren. Der Vorwurf: Die Flughafengesellschaft habe bisher nicht transparent dargestellt, wie groß der Corona-Schaden tatsächlich ist. Es fehle eine detaillierte Aufstellung. Dahinter steckt auch die Vermutung, dass die Gesellschaft schon vor Corona in einer finanziellen Schieflage war und saniert hätte werden müssen.

Forderung aus Brandenburg: Auf eine solche Klarstellung drängen sogar die in Brandenburg mitregierenden Grünen. Der Haushaltspolitiker im Landtag, Thomas von Gizycki, forderte von der FBB, diese müsse klar zwischen pandemiebedingten Schwierigkeiten und einer durch das Baudesaster verursachten finanziellen Schieflage trennen. „Geheimniskrämerei oder Salamitaktik sind hier fehl am Platze“, betonte er. Ähnlich scharfe Töne kommen auch aus dem rot-rot-grünen Berlin, wo Transparenz der FBB als Bedingung für eine Zustimmung verlangt wird. Finanzministerin Katrin Lange stellte indes klar: „Der Flughafen bekommt das Geld, das er braucht und nicht mehr.“

Kosten bis 2024: Brandenburg und Berlin halten jeweils Anteile in Höhe von 38 Prozent an der Flughafengesellschaft, der Bund 24 Prozent. Wenn jeder Eigner seinen Anteil für 2021 leistet – Brandenburg hat mit 189 Millionen vorgelegt – dürfte im kommenden Jahr etwa eine halbe Milliarde Euro fließen. Doch auch die Jahre danach dürfte die Flughafengesellschaft weitere Geldspritzen trotz eines selbst verordneten internen Sparkurses benötigen – auch je nach Entwicklung der Fluggastzahlen.

Worst-Case-Szenarien: Deshalb werden immer wieder Stimmen laut, die nach der Eröffnung des BER eine Teilprivatisierung oder gar einen Verkauf an private Investoren verlangen. Das wird von den drei Eignern strikt abgelehnt. „Ich halte davon zur jetzigen Zeit überhaupt nichts“, sagte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke ( SPD). „Weil wir momentan in der Krise zu billig verkaufen müssten.“ Er halte mehr davon, jetzt abzuwarten, wie der Flughafen aus der Krise komme. Es sollte nichts getan werden, dass man in fünf oder in zehn Jahren bereue, so Woidke.

Von Igor Göldner