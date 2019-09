Neuer Fraktionschef der Linken stellt Bedingungen für Rot-Rot-Grün

Potsdam

Sebastian Walter ist gemeinsam mit Kathrin Dannenberg neue Fraktionschefin der Linken im Landtag. Die Fraktion hat zehn Abgeordnete, das sind sieben weniger als in der vorigen Wahlperiode. Walter ist 29 Jahre, war zuletzt Gewerkschaftsfunktionär, in der Landespartei schon einmal stellvertretender Vorsitzender und wohnt im Barnim.

Herr Walter, die Linke ist nach 10 Jahren in der Regierung bei nur noch gut 10 Prozent gelandet und damit tief gestürzt. Muss die Partei jetzt nicht dringend auf die Oppositionsbank?

Sebastian Walter: Nein, nicht zwingend. Das Wahlergebnis ist für die Linke ohne Zweifel eine Katastrophe. Wir müssen uns jetzt sortieren und versuchen, einen wirklichen Neustart hinzubekommen. Das ist in einer Regierung genauso möglich wie in der Opposition. Denn wir haben trotz allem eine Aufgabe. Uns haben schließlich rund 136.000 Wähler ihre Stimme gegeben. Wir werden uns nicht dieser Verantwortung entziehen. Wir wollen das Land mitgestalten und werden ernsthaft mit SPD und Grünen sondieren.

„Es ist nicht per se, dass wir in der Regierung verlieren“

Aber offenbar wird das Mitregieren nicht belohnt. Bevor die Linke 2009 in die Regierung ging, lag sie bei über 27 Prozent, fünf Jahre später waren es nur noch gut 18 Prozent und jetzt sind Sie bei 10 angekommen. Das könnte beim nächsten Mal ganz bitter werden.

Moment. Es ist nicht per se, dass wir in der Regierung verlieren und in der Opposition gewinnen. Schauen Sie sich Sachsen an. Da sind wir leider seit 30 Jahren in der Opposition. Die haben am Sonntag ein ebenso bitteres Ergebnis erzielt wie wir in Brandenburg. Wir haben es nicht geschafft, viele unserer einstigen Wähler zu überzeugen, bei uns ihr Kreuz zu machen. Dazu kommt das strukturelle Problem, dass viele Wähler der Linken einfach nicht mehr da sind.

Was wären denn Bedingungen der Linken, in eine Regierung mit SPD und Grünen zu gehen?

Nötig ist in erster Linie ein anderer Regierungsstil als bisher. Wir brauchen eine neue Art des Miteinanders. Dazu gehört, dass sich die drei Partner auf Augenhöhe mit maximaler Transparenz begeben. Die Zeiten müssen endgültig vorbei sein, dass sich der Stärkste als Koch und den kleineren Koalitionspartner als Kellner von oben herab ansieht.

„Wir können aber nicht so weitermachen wie bisher“

Aber die Linke bringt nur zehn Prozent an Wählerstimmen mit in eine solche Koalition.

Wir können aber nicht so weitermachen wie bisher. Wenn das die SPD will, soll sie mit der CDU und den Grünen koalieren. Wir stünden mit Rot und Grün bereit für ein Gegenmodell zum Rechtsruck in der Gesellschaft. Dazu gehört, dass Landespolitik endlich in der Lebenswelt der Leute ankommt. In den letzten Jahren wurde viel zu oft Politik an den Problemen der Menschen vorbei gemacht oder zu spät reagiert.

Aber wäre Rot-Rot-Grün mit nur einer Stimme Mehrheit nicht viel zu unsicher, um stabil fünf Jahre lang zu regieren?

Das kommt darauf an. In Thüringen funktioniert das schon seit fünf Jahren gut. Da gab es aber von Anfang an verlässliche Absprachen, an die sich jeder hält. Nochmal: Wir sind offen, wollen ernsthaft sondieren, können aber auch in die Opposition gehen.

Was wären Ihre Schwerpunkte in einer rot-rot-grünen Koalition?

Wichtig sind für uns die ökologische Frage und die soziale Sicherheit. Da sind die Stichworte Löhne und Mieten. Es darf auch keinen weiteren Ausverkauf öffentlicher Flächen geben. Das wird entscheidend, wie sich ländliche Regionen in den nächsten Jahren entwickeln. Bleiben dort die Krankenhäuser erhalten oder nicht? Fahren dort noch Busse oder nicht? Bei der Digitalisierung müssen wir Antworten finden, wie wir die Menschen vor einem neuen Strukturbruch schützen können.

„Der Erfolg der AfD ist eine unserer größten Niederlagen“

Wozu wird die Linke noch gebraucht?

Wir sind die einzige Partei, die sich konsequent gegen Ungerechtigkeiten in dieser Gesellschaft stellt. Ich erinnere daran, dass wir vor einiger Zeit beim Mindestlohn verlacht worden sind. Jetzt ist er Realität. So wird es mit dem fahrscheinlosen öffentlichen Nahverkehr auch sein.

Was lief schief, dass sich das nicht Wählerstimmen auszahlte?

Dafür gibt es viele Gründe, die nicht allein bei uns liegen. Aber klar, wir haben auch Fehler gemacht und zum Beispiel zu lange an Projekten festgehalten, wie der Kreisgebietsreform. Größere kommunale Strukturen wecken bei den Menschen nur Ängste, dass sich der Staat noch weiter zurückzieht. Wir brauchen beispielsweise wie in Berlin den Mietendeckel. Es gibt in Brandenburg Orte, in denen sich Menschen die Mieten nicht mehr leisten können. Und vielleicht müssen wir auch mal unserer Positionen härter durchsetzen und Gegenwind aushalten.

Die Noch-Fraktionschefin im Bundestag, Sarah Wagenknecht, sagt, dass sich die Linke von ihren früheren Wählern entfremdet und es der AfD damit leicht gemacht habe. Insofern sei die Linke für den Erfolg der AfD mitverantwortlich. Teilen Sie diese Sicht?

Nein. Ich sage aber, dass der Erfolg der AfD eine unserer größten Niederlagen ist. Wir haben es nicht geschafft, die Protestwähler von einst von uns zu überzeugen, auch als Teil einer Regierung. Wir müssen alles tun, damit die AfD in diesem Land nicht weiter zur Normalität wird. Dafür müssen wir Probleme lösen.

Neues Duo an der Fraktionsspitze Die Linke im Brandenburger Landtag wird erstmals von einer Doppelspitze geführt. Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter wurden am Mittwoch als Fraktionsvorsitzende gewählt. Die beiden, die als Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl angetreten waren, erhielten eine hundertprozentige Zustimmung. Alle zehn Mitglieder der Fraktion stimmten auch für Thomas Domres, der erneut zum Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion gewählt wurde. Bei der Landtagswahlwurde die SPD trotz Einbußen mit 26,2 Prozent wieder stärkste Kraft vor der AfD mit 23,5 Prozent. Die CDU erreichte 15,6 Prozent. Die Linke erhielt 10,7 Prozent, die Grünen verbesserten sich auf 10,8 Prozent und die Freien Wähler kamen auf 5,0 Prozent.

Von Igor Göldner