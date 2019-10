Der Kenia-Vertrag trägt eine grüne Handschrift

Potsdam

Ganz schön viel grünes Pigment enthält der Kenia-Koalitionsvertrag. Vom Polizeibeauftragten über den Ausbau des Öko-Landbaus bis zur Ringelschwänzchenprämie für tierliebe Viehzüchter hat sich die kleinste Partei am Verhandlungstisch in vielen Punkten durchgesetzt.

Gelingt die Agrarwende?

Sie hat allerdings auch das klarste inhaltliche Profil, ist traditionell weniger breit aufgestellt als SPD und Christdemokraten. Es wird spannend, ob die Grünen in der Regierungsverantwortung tatsächlich so etwas wie eine Agrarwende hinbekommen – die Halbierung des Chemieeinsatzes auf den Äckern etwa.

Die Abschiebehaftanstalt ist nicht vom Tisch

In anderen Punkten haben sie aber nur auf den ersten Blick punkten können. So ist die Einrichtung einer eigenen Brandenburger Abschiebehaftanstalt keineswegs vom Tisch. Im Vertrag steht nur recht verschlungen: Wenn andere Bundesländer keine Plätze mehr frei haben, kann Brandenburg doch bauen. Ähnlich sieht es bei der maximalen Aufenthaltsdauer für Flüchtlinge in der zentralen Erstaufnahme des Landes aus. Die Flüchtlinge sollen zwar nur ein halbes Jahr bleiben, steht in dem Vertragsentwurf, jedoch erlaubt das Bundesgesetz 18 Monate – und auf diese Regelung wird denn auch verschämt verwiesen. Dahinter verbirgt sich jede Menge Konfliktstoff für das neue Bündnis.

Von Ulrich Wangemann