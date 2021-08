Potsdam

Wenn es galt, offiziell etwas herzumachen, waren Kompositionen von Siegfried Matthus über viele Jahrzehnte eine willkommene Option. Die um Anerkennung ringende DDR schickte Matthus mit der Dresdner Staatskapelle 1979 nach New York, wo vor den Vereinten Nationen sein Orchesterstück „Responso“ aufgeführt wurde. Als Erich Honecker 1985 die wieder aufgebaute Semperoper in Dresden eröffnete, fiel der erste Vorhang für die Matthus-Oper „Die Weise von Liebe und Tod Cornets Christoph Rilke“. Ebenfalls in Dresden erklang 2005 von Matthus ein„Te Deum“ zur festlichen Weihe der wiederaufgebauten Frauenkirche. Und das rekonstruierte Rheinsberger Schlosstheaters wurde 1999 erstmals mit seinem Einakter „Kronprinz Friedrich“ bespielt.

Erste Kammeroper Schloss Rheinsberg 1991. Siegfried Matthus (stehend) begrüßt Gäste, unter ihnen Manfres Stolpe (r.) und Kurt Masur (l.). Quelle: Peter Geisler

Sprungbrett für Karrieren

Die 5000-Einwohner-Stadt verdankt Siegfried Matthus ihren Ruf als lebendige Kulturstadt, die mehr als ein altes Preußenschloss mit einem Museum zu bieten hat. 1990 gründete Siegfried Matthus am Ort seiner Jugend das internationale Festival Kammeroper Schloss Rheinsberg. Den geringen Etat glich er durch einen geschickten Schachzug aus. Der umtriebige künstlerische Leiter lockte Absolventen von Musikhochschulen aus aller Welt ins malerische Ruppiner Seenland und erklärt das Festival zum Sprungbrett für große Karrieren. Bald gab es so viele Bewerber, dass Matthus gemeinsam mit seiner Frau Helga, einer Opernsängerin, mehrere Castings durchführen konnte, um die Inszenierungen im Schlosshof und später auch im wieder hergerichteten Heckentheater optimal zu besetzen. An allen großen Opernhäusern der Welt gibt es heute Spitzenkräfte, die das kleine Rheinsberg kennen.

Flucht ohne Akkordeon

Das Kind ostpreußischer Flüchtlinge fühlte sich immer als Sohn der Stadt, in der er 1952 sein Abitur abgelegt hat. Nachdem er als Neunjähriger auf der Flucht sein geliebtes Akkordeon und auch das Saxofon seines Vaters zurücklassen musste, verbindet Siegfried Matthus mit seiner Schulzeit wichtige Anregungen. Schon als Oberschüler durfte er in Rheinsberg einen Chor leiten. Und an seinem 17. Geburtstag brach sein Lehrer mit ihm und der ganzen Klasse zu einer Exkursion nach Berlin auf, wo er zum ersten Mal überhaupt eine Oper, Mozarts „Zauberflöte“, erlebte. Zehn Jahre später wurde seine erste Oper in Berlin aufgeführt. In der Zwischenzeit hatte er an der Berliner Musikhochschule studiert, die er als Meisterschüler von Hanns Eisler verließ. 1964 holte ihn Regisseur Walter Felsenstein an die Komische Oper. Dort arbeitete er mit Kollegen wie Götz Friedrich, Harry Kupfer, Kurt Masur und Joachim Herz zusammen.

Erhielt viele Orden

Siegfried Matthus starb am 27. August in seinem Haus in Stolzenhagen (Landkreis Barnim). In seinem Arbeitszimmer stand nicht einmal ein Klavier, sondern nur ein Keyboard. Die Notenbilder entstanden am Computer. Sein Werk umfasst 14 Opern, über 60 große Orchesterwerke und mehr als 500 Kammermusiken. Matthus war Erfolge gewohnt, was sich auch in den vielen Auszeichnungen ausdrückte, die er als Komponist und für seine kulturpolitischen Einlassungen erhielt – vom Vaterländischen Verdienstorden in der DDR über das Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik bis hin zum Verdienstorden des Landes Brandenburg.

Sohn Frank Matthus mit Vater Siegfried Matthus. Quelle: Peter Geisler

Erbhof-Regelung

Doch Siegfried Matthus sah in den letzten Jahren sein Lebenswerk beschädigt und fühlt sich um eine verdiente Anerkennung gebracht. 2014 hatte er nach 28 Jahren das Amt des Künstlerischen Direktors des Opernfestivals mit einem Vierjahresvertrag an seinen Sohn weitergegeben. Frank Matthus verstand es, durchaus neue Impulse zu setzen. Aber dann entschied sich das Land, der wichtigste Geldgeber, gegen diese Erbhof-Regelung und schrieb den Posten neu aus.

Verbitterung und Streit

Matthus verfasste viele zornige Briefe. Er sah sich um die Früchte seines Engagements gebracht, das allerdings nie frei von Konflikten war. Mit der heutigen SPD-Kulturpolitikern Ulrike Liedtke, die als Musikwissenschaftlerin über ihn 1985 promoviert hatte und parallel zur Kammeroper im historischen Kavalierhaus die Musikakademie Rheinsberg aufbaute, pflegte Matthus einen verbitterten Streit. Und mit seiner Vision, dem romantischen Rheinsberg eine Seebühne von Bregenz’scher Dimension zu verschaffen, scheiterte er zum Glück.

Arena trägt seinen Namen

Aber als Intendant blieb er ein hartnäckiger Streiter für „sein“ Openair-Festival, dem lange eine wetterfeste Ausweich-Spielstätte fehlte. Der Wiederaufbau des Schlosstheaters ist nicht zuletzt der Dynamik seines Opernfestivals zu verdanken. Das Hafendorf Rheinsberg errichtete schließlich auf sein Drängen hin eine Halle, die schon seit Jahren offiziell „Siegfried-Matthus-Arena“ genannt wird.

„Effi Briest“ in Cottbus

Die letzte große Uraufführung einer Oper verdankte Matthus dem Staatstheater Cottbus 2019. Das Libretto zu dem Auftragswerk „Effi Briest“ im Fontane-Jahr schrieb sein Sohn Frank. In Cottbus ließ sich noch einmal sein Erfolgsrezept studieren. Auch wenn Siegfried Matthus als Zeitgenosse und Neutöner firmiert, belässt er es doch in der Regel bei atonalen Anklängen. Seine Kompositionen schwanken zwischen Tradition und Moderne. Sie waren nie zu altbacken und nie zu provokant, also immer gut verdaulich. Dabei scheute sich Siegfried Matthus nicht, auch mal kitschig, harmlos, volkstümlich oder pathetisch zu klingen. Der Verband deutscher Kritiker begründete 1998 eine Auszeichnung für ihn so: „Siegfried Matthus gelingt das Kunststück, verbreiteten Hörgewohnheiten entgegenzukommen, ohne deshalb ins Kompromiss- oder Klischeehafte zu verfallen.“

Von Karim Saab