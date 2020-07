Cottbus

Klaus Freytag ist seit Juni 2018 Lausitz-Beauftragter des Ministerpräsidenten mit Sitz in Cottbus. Sein Job: Er soll für die Landesregierung den Kohleausstieg und den Strukturwandel in der Lausitz koordinieren. Der Bergbau-Ingenieur war von 2004-2015 Präsident des Landesamts für Bergbau, Geologie und Rohstoffe und danach Abteilungsleiter Energie im Wirtschaftsministerium. Bundestag und Bundesrat billigten vor gut einer Woche die zentralen Gesetze für den Ausstieg aus der Braunkohle und die Strukturhilfen für die betroffenen vier Länder.

Herr Freytag, über der Lausitz geht in den nächsten Jahren ein warmer Geldregen nieder. Von den 40 Milliarden Euro des Bundes sind etwa zehn Milliarden allein für die brandenburgische Lausitz vorgesehen. Beginnen mit dem schrittweisen Kohleausstieg jetzt rosige Zeiten?

Ich würde eher sagen, jetzt kann beginnen, was die Lausitz seit fast 20 Jahren einfordert. Nämlich eine bessere verkehrliche Anbindung nach Berlin, Leipzig, Dresden, aber auch in Richtung Osten nach Breslau und Prag. Der Bund finanziert zum ersten Mal Verkehrsprojekte auf Schiene und Straße, die in den vergangenen Jahren nie eine Chance hatten.

Warum sollte der Ausbau von Bahnstrecken und Autobahnen jetzt besser gelingen als bisher?

Bislang wurde der Ausbau von Strecken nach den klassischen Pro-Kopf-Rechenmodellen des Bundes vorgenommen. Wenn fünf Köpfe zu wenig im Zug saßen, fiel der Schienenausbau auf 200 Stundenkilometern flach. Jetzt wird nicht mehr gezählt, sondern die strukturpolitische Begründung mit dem Kohleausstieg akzeptiert und beschleunigt ausgebaut. Das ist der Paradigmenwechsel und dafür gibt es klare Zusagen.

Was heißt das für die Lausitz konkret?

Dass zum Beispiel ein Oberzentrum wie Cottbus, aber auch die umliegenden Städte und Gemeinden wie Vetschau und Senftenberg, innerhalb von 60 Minuten Berlin erreichen. Das macht es attraktiv, außerhalb der Metropole auch hinter dem Autobahnring zu wohnen und zu arbeiten. Die Lausitz gehört zur Hauptstadtregion.

Sie verorten ernsthaft Cottbus als künftige Stadt im Berliner Speckgürtel?

Auf jeden Fall! Schauen Sie sich Paris und das 150 Kilometer entfernte Chartres an. Da bringen jeden Morgen Hochgeschwindigkeitszüge die Menschen nach Paris hinein. Chartres ist eine boomende Stadt im Speckgürtel von Paris. Und das ist in der Lausitz auch möglich. Hinzu kommt: Der neue Flughafen in Schönefeld steht vor der Haustür von Cottbus, er ist in 40 Minuten mit dem Auto erreichbar. Das ist eine Riesenchance für die Region, die noch gar nicht so in den Köpfen ist.

Was macht Sie sicher, dass die Strukturhilfen auch in der Region ankommen, die Mittel wirklich abfließen und die erhofften Effekte erzielt werden?

Ich weiß, wie groß der Erwartungsdruck bei den Menschen in der Region ist. Denn die vielen versprochenen Projekte müssen jetzt auch realisiert werden. Wenn die Menschen jetzt trotzdem viele Jahre auf die bessere Verkehrsanbindung warten müssen, wäre das kontraproduktiv. Deshalb werden wir den Bund auf verbindliche Zusagen für die Projekte mit den Ländern drängen.

Welches sind die großen Lausitzer Leuchtturmprojekte?

Ein Projekt wie der Ausbau des Bahnstandorts Cottbus für die Fahrzeuginstandhaltung mit über 1000 neuen Arbeitsplätzen hat enorme Ausstrahlung bis hin zum örtlichen Bäcker, Kioskbesitzer oder Handwerker. Mit den geplanten kombinierten Verkehrsterminals wie in Schwarzheide rund um die BASF ist viel Hoffnung verbunden. Internationale Partner sind mit an Bord, wie die Chemie-Logistikfirma Bertschi oder auch das Speditionsunternehmen Reinert. Interessant wird auch die Nachnutzung der bergbaulichen Tagebau- und Kraftwerkeflächen. Auch die Pläne für das Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus zähle ich dazu. Dort soll ein Innovationszentrum für Universitätsmedizin entstehen. Auch wenn das noch ein langer Weg wird.

Die neue Universitätsklinik als „Tesla der Lausitz “

Der dortige Klinik-Chef spricht sogar euphorisch vom „Tesla der Lausitz“ und 2000 neuen Jobs. Übertrieben?

Ich würde diesem Vergleich gern beitreten. Denn das ist das Zukunftsprojekt für die Lausitz, in dem enormes Potenzial mit digitaler Vernetzung steckt. Natürlich muss die Fakultät erst noch aufgebaut werden. Das wäre aber wie eine Frischzellenkur für eine Universität. Dort entstehen viele Arbeitsplätze und gut bezahlte Jobs, auch im Umfeld. Die Professorinnen und Professoren werden sicher nicht alle aus Berlin und Dresden einpendeln, sondern auch in der Lausitz wohnen.

Worin sehen Sie die größten Risiken für den Strukturwandel?

Wir müssen noch mehr für eine positive Aufbruchsstimmung bei den Menschen sorgen. Die Lebenswirklichkeit in manchen Lausitzer Orten macht es schwer, eine positive Stimmung zu erzeugen. Es fehlen Angebote für junge Menschen im ländlichen Raum, es mangelt manchmal am Nachtbus, der sie von der Disco nach Hause bringt. Das muss verbessert werden.

„Wichtig ist es, dass wir vor Ort die Region Lausitz als Einheit denken“

Die Zusammenarbeit der Länder Brandenburg und Sachsen läuft in der Lausitz eher gegensätzlich. Jedes Land hat seine eigene Strukturgesellschaft, die die Projekte des Bundes umsetzen sollen. In Sachsen ist das Land beteiligt, in Brandenburg eine eigenständige Gesellschaft und die Landkreise. Ist das ein Nachteil?

Das ist eine eingeredete Schwierigkeit. Der Bund kennt die Länder, nicht das Bundesland Lausitz. Das ist schade, aber es ist so. Jedes Land muss sowieso für sich abrechnen. Wichtig ist es vielmehr, dass wir vor Ort die Region Lausitz als Einheit denken. Wie lässt sich ein Projekt gemeinsam umsetzen, das eine Strahlkraft für Spremberg und Hoyerswerda gleichermaßen hat. Das muss vor Ort in der kommunalen Zusammenarbeit organisiert werden. Ich hoffe, dass das gelingt.

Andere Regionen in Brandenburg sehen, wie viel Geld in die Lausitz geht und fühlen sich benachteiligt. Können Sie das verstehen?

Ich kann das verstehen. Aber ich gebe zu bedenken, dass die Lausitz mit der Braunkohle den wichtigsten Industriezweig in Brandenburg mit bestbezahlten Jobs verlieren wird. Davon haben über Jahrzehnte auch Prignitz, Havelland und Uckermark partizipiert. Ich gehe aber davon aus, dass der geplante grüne Energieumbau von der Lausitz ins ganze Land ausstrahlen wird – bis nach Schwedt, Eisenhüttenstadt und Baruth.

