Potsdam

Ottmar Edenhofer ist Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Er hat lange Zeit mit dem neuen Nobelpreisträger für Physik, Klaus Hasselmann, zusammengearbeitet.

Herr Professor Edenhofer, ist der Nobelpreis für Klaus Hasselmann auch ein klein wenig ein Nobelpreis für das Pik selbst?

Ottmar Edenhofer: Nein, das zu sagen wäre wirklich zu gewagt. Es ist schon der Nobelpreis für Klaus Hasselmann selbst, für seine herausragende Forschung, er hat diesen Preis sehr verdient. Neben seiner eigenen Arbeit hat er aber eben auch gesehen, 30 Jahre ist das her, dass man zur Lösung des Klimaproblems ein interdisziplinäres Institut braucht, in dem die Naturwissenschaft mit der Sozialwissenschaft zusammenarbeitet. Das war etwas, was er vorangetrieben hat und woraus dann die Gründung unseres Instituts wurde. Natürlich sind wir stolz darauf, denn wir haben über Jahre mit ihm zusammengearbeitet – und ich selbst würde Klaus Hasselmann als meinen Freund bezeichnen.

Mit dem interdisziplinären Institut meinen Sie ja das PIK...

Ja, sicher. Der Gründungsdirektor war Hans Joachim Schellnhuber, aber Klaus Hasselmann war in der Kommission, die die Gründung des PIK tatsächlich ins Werk gesetzt hat.

Der neue Nobelpreisträger Klaus Ferdinand Hasselmann, geboren 1931 in Hamburg, ist ein Klimaforscher, Meteorologe und Ozeanologe. Von 1975 bis 1999 war er Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Hasselmann war vor 30 Jahren im Gründungskomitee für das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (Pik). Am 5. Oktober 2021 bekam er gemeinsam mit dem Japaner Syukuro Manabe und dem Italiener Giorgio Parisi den Nobelpreis für Physik. Im Juli 1995 veröffentlichte er als Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg den Aufsatz „Die Entdeckung des anthropogenen Klimawandels durch den Einsatz einer Fingerabdruck-Methode“. Die bahnbrechende Publikation zeigte im Stil eines kriminologischen Indizienbeweises, dass die natürliche Klimaschwankung auf die aktuelle Erderwärmung kaum einen Einfluss haben konnte, die zunehmende CO2 -Konzentration aber sehr wohl.

Warum erkannte ausgerechnet ein studierter Physiker wie Hasselmann, dass so ein interdisziplinäres Vorgehen beim Thema Klimawandel notwendig ist?

Er hat eine Methode entwickelt, mit der man den menschlichen Einfluss auf das Klima abschätzen konnte. Und da wurde schon frühzeitig klar, dass der Mensch durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas und durch das Abholzen von Wäldern für den Anstieg der globalen Mitteltemperatur verantwortlich ist. Als das zu einer gesicherten wissenschaftlichen Tatsache wurde, wollte man natürlich wissen, welche Folgen der Klimawandel hat und wie er begrenzt werden kann. Das wurden die Themen des PIK. Hasselmann interessierte sich dann auch sehr stark für Fragen ökonomischer Modellierung. Dabei geht es darum, wie man innerhalb des menschlichen Wirtschaftssystems den Klimawandel verhindern kann. Hasselmann war immer der Überzeugung, dass hier Physiker, Ökonomen, Sozialwissenschaftler und Ingenieure zusammenarbeiten müssen.

Von den Ozeanen zur Klimaforschung

Wie kam Hasselmann überhaupt auf das Thema Klimawandel?

Seine Kerngebiet waren ursprünglich Ozeanographie und Physik. Er hat zum Beispiel ein Modell entwickelt, mit dem man Klima- und Wettersystem verstehen kann. Und er hat zum Verständnis der Ursachen für den Klimawandel wesentlich beigetragen. Das war zunächst alles erst einmal klassische Klimaphysik, also ein Thema, das auch der Weltklimarat in der Arbeitsgruppe 1 bearbeitet. Er hat für seine Synthese des wissenschaftlichen Sachstandes ebenfalls den Nobelpreis erhalten. Aber aus der Einsicht in die Ursachen des Klimawandels kam er zur Überzeugung, dass man diesem Thema nur angemessen begegnen kann, wenn man auch die Folgen dieses Wandels versteht und daraus abgeleitet Lösungen zur Begrenzung des Wandels vorlegt. Das hat ihn enorm beschäftigt. Er wurde dann zu einem großen Anreger.

Gab es persönliche Eigenschaften, die ihn wohl auf diesen besonderen Weg gebracht haben?

Klaus Hasselmann ist ein großer Geist. In allererster Linie war und ist er aus meiner Sicht Wissenschaftler. Deshalb interessiert er sich für die gesamte Wirklichkeit. Zum Beispiel interessierte er sich auch für die Quantenphysik und die Relativitätstheorie. Er war als Naturwissenschaftler ein denkbar breit gebildeter Mensch. Er wollte die Welt verstehen. Aber angesichts einer so existenziellen Herausforderung wie dem Klimawandel war ihm nicht nur das Verständnis wichtig, ihm war klar, dass man darauf auch angemessen reagieren muss. Er hat daher schon ganz früh mit Politikern und Unternehmensführern geredet.

Beweise im Indizienprozess gegen den Menschen

Am Klimathema arbeitet ja eine ganze wissenschaftliche Weltgemeinschaft. Warum ist der Nobelpreis zum Thema dennoch bei Klaus Hasselmann richtig aufgehoben?

Für das Thema war es überhaupt erst einmal wichtig, Modelle zu haben, die den Zusammenhang von Wetter und Klima erhellten. Noch bis in die 90er-Jahre hinein war es die große Aufgabe, zweifelsfrei zu belegen, dass der Mensch tatsächlich für den Anstieg der globalen Mitteltemperatur verantwortlich war. Dazu leistete Hasselmann entscheidende Beiträge. Im Indizienprozess um die Frage „Was haben wir Menschen mit der Erderwärmung zu tun?“ war er entscheidend.

Sie haben selbst mit ihm zusammen gearbeitet. Welche Arbeit ist Ihnen da noch besonders in Erinnerung?

Wir haben zusammen 2006 in einer Jubiläumsausgabe für die wahrscheinlich weltweit wichtigste wissenschaftliche Fachzeitschrift ‚Science’ einen Artikel zu den globalen Gemeinschaftsgütern geschrieben. Dieses Thema ist schließlich mein wissenschaftliches Lebensthema geworden. Deshalb ist diese gemeinsame Arbeit für mich sehr wichtig gewesen.

Der Indizienbeweis für den Klimawandel ist erbracht, wir kennen schon viele Folgen des Klimawandels, es gibt auch Handlungsempfehlungen – was ist eigentlich der nächste Schritt innerhalb des Themas, das Herr Hasselmann so erfolgreich in Bewegung gesetzt hat?

Inzwischen lernen wir immer mehr, dass es um die umfassenden planetarischen Belastungsgrenzen geht. Diese Grenzen betreffen nicht nur das Klima, sondern zum Beispiel auch das ganz große Thema Biodiversität oder die Versauerung der Ozeane. Durch das Aufzeigen dieser planetarischen Belastungsgrenzen lernen wir immer mehr, dass es Gemeinschaftsgüter der gesamten Menschheit gibt wie etwa die Atmosphäre, die Wälder oder die Ozeane. Güter, die wir gemeinsam nutzen. Und für die es aber gutes Management braucht, damit wir sie nicht ausplündern und zerstören. Bisher haben wir noch keine guten Methoden gefunden, wie man diese globalen Gemeinschaftsgüter wirklich gut bewirtschaften kann, so dass es fair und effizient ist. Da besteht weiter großer Forschungsbedarf. Mein Kollege Johan Rockström und ich haben uns deshalb die Agenda gegeben, dass wir die Forschung zu den globalen Gemeinschaftsgütern innerhalb der planetaren Belastungsgrenzen hier am PIK entscheidend voranbringen.

Von Rüdiger Braun