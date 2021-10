Potsdam

Der IT-Experte Andreas Kiefel aus Reckenzin (Prignitz) hat den traditionellen Wettstreit um den schwersten Kürbis im Agroneum in Alt Schwerin (Mecklenburgische Seenplatte) gewonnen. Sein Prachtexemplar brachte am Sonntag 307 Kilogramm auf die Waage. Im MAZ-Gespräch erzählt Kiefel, wie es dazu kam.

Herr Kiefel, wie ging es Ihnen am Sonntag, als Sie der Sieger dieses Jahres waren?

Andreas Kiefel: Nun, meine Lebensgefährtin und ich hatten ja die vier Kinder dabei gehabt und das war natürlich eine Riesenbegeisterung für alle. Ich hatte ja gar nicht mit einem Sieg gerechnet. Wir sind einfach aus Spaß an der Sache zum Agroneum nach Alt Schwerin gefahren. Ich hatte nur gesehen: Mein Kürbis ist riesig, da kann man doch mal hinfahren. Mal kucken, was passiert. Dass er so viel wiegt, konnte keiner ahnen.

Auf den Samen kommt es an

307 Kilogramm sind ungefähr drei Waschmaschinen. Wie bekommt man so ein wahnsinniges Gewächs hin?

Nun ja, man braucht den Samen eines Kürbisses, der ähnliche Ausmaße hatte, weil damit einfach die Gene für Riesenwachstum schon vorhanden sind. Dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch der Nachfolger sehr groß wird.

Wie fanden Sie denn den richtigen Samen?

Es gibt ja das traditionelle Kürbiswiegen auf dem Spargelhof in Klaistow. Dort hat man sogar Kürbisse jenseits der 700 Kilo. Und wir haben hier in Pritzwalk nicht weit von hier jemanden, der auch 700 Kilo-Kürbisse gezüchtet hat – und von dem habe ich den Samen.

Ihr Samen mag zwar gut gewesen sein, aber es lag doch sicher auch an der Pflege.

Ja, natürlich. Ich hatte den Boden im Frühjahr vorbereitet mit Mist und Kompost, die ich eingefräst hatte. Die Pflanze habe ich dann Anfang Mai rausgesetzt. Erst habe ich gedacht, das wird überhaupt kein Kürbisjahr, denn der Mai war nass und kalt. Zunächst hat sich auch nicht viel getan bei der Pflanze, aber im Juni ging es los mit dem guten Wetter – und dann ging es richtig zur Sache. Die Pflanze ist wahnsinnig schnell gewachsen, auch ihre Frucht, also der Kürbis, hat Fahrt aufgenommen – und wuchs immer mehr. Dabei wollte ich eigentlich gar keinen Wettbewerb machen. Ich wollte einfach nur einmal einen großen Kürbis haben. Dass er so groß würde, konnte ich nicht ahnen.

Ranken eingraben, Triebe kürzen

Hatten Sie viel Arbeit, mit ihrem immer weiter wachsenden Kürbis?

Ja, in der Hauptphase musste ich täglich immer so zwanzig bis dreißig Minuten investieren. Man muss die Ranken alle eingraben und sanft umlenken und die Triebe kürzen und so den Wuchs sanft lenken. Das war schon etwas aufwendig.

Wie habe ich mir denn den fertigen Kürbis vorzustellen?

Ja, das ist schwer zu beschreiben. Das ist halt so ein unförmiger Klotz. In der Breite hatte er sicher einszwanzig oder einsdreißig, in der Höhe etwa 60 bis 70 Zentimeter. Er ist zwar sehr krüppelig gewachsen, aber er hatte trotzdem noch die Form eines Kürbisses. Normalerweise wachsen Kürbisse in dieser Größenordnung ziemlich platt, meiner ist aber ziemlich rund gewachsen.

Wie haben Sie diesen wunderbaren Kürbis transportiert?

Ich habe eine Palette auf Kürbisniveau eingegraben. Dann haben wir mit zwei Mann den Kürbis auf die Palette geschoben. An der Palette haben wir dann Gurte befestigt und den Kürbis auf der Palette mit einem Trecker über die Hecke meines Gartens gehoben. Ich habe einen Anhänger, in den der Kürbis mit Palette gerade gepasst hat. Damit sind wir dann nach Mecklenburg-Vorpommern zu den Meisterschaften auf dem Agroneum gefahren, weil die für uns gut erreichbar waren.

Bisher nur zwei Versuche mit Kürbissen

Haben Sie eigentlich Erfahrung mit Kürbissen?

Ich habe das einmal probiert, vor zwei Jahren. Das war das erste Mal, aber auch noch völlig unwissend. Der Kürbis hatte nur 65 Kilo. Damals hatte ich mir einfach nur Samen aus dem Internet gekauft von dieser Sorte namens Atlantic Giant, die das Potenzial zum Riesenwuchs hat. Das ist sogar ein Speisekürbis

Und was machen Sie jetzt mit Ihrem Riesenspeisekürbis?

Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir haben im Nachbardorf so einen kleinen Event zum Kürbisschnitzen. Hier könnten sich einige an meinem Kürbis probieren – und das wird sehr schwer werden. Ich habe aber auch überlegt, ihn zu dem Elefantenhof im mecklenburgischen Platschow nahe der brandenburgischen Landesgrenze zu geben. Dort leben ja sechs Elefanten und die fressen ja so etwas auch.

War Ihr Riesenkürbis der einzige Kürbis diesen Sommer im Garten?

Ich hatte eine Pflanze für einen großen Kürbis gepflanzt und da war tatsächlich nur dieser eine große Kürbis dran. Aber damit meine Kinder ganz sicher Halloween feiern konnten, habe ich noch eine kleinere Pflanze gesetzt und daran zwei Kürbisse gelassen, damit die Kinder was zu Halloween haben. Auch die sind letztlich total hochgeschossen. Der eine wiegt 110 Kilo, der andere 150. Die sind auch richtig schön rund gewachsen, aber größer geworden als erwartet.

Wächst in Ihrem Garten auch anderes Gemüse?

Normalerweise ja, aber ich musste mich entscheiden: entweder Gemüse oder Kürbis. Mein Garten hat vielleicht 100 Quadratmeter – und die belegt der große Kürbis für sich alleine.

Wie bitte?

Ja, natürlich, die Kürbispflanze, also das Grünzeug wird ja riesig. Sie bildet lange Triebe und riesige Blätter. Es ist wie ein Blätterwald. Die Kürbispflanze hat letztlich den ganzen Garten dicht gemacht. Vor zwei Jahren habe ich selbst gelernt, wie viel Platz so ein Kürbis einnimmt. Deswegen habe ich mich vergangenes Jahr für Gemüse entschieden. Dieses Jahr wieder für den Kürbis.

Die en kleineren Kürbisse schnitzen Sie jetzt zu Halloween aus?

Den einen hat ein Freund bekommen. Der hat mir beim Transport mit seinem Traktor geholfen. Ich habe den anderen Kürbis. Den schnitze ich dann zu Halloween.

Haben Sie mit Ihrem Gemüse auch so viel Glück wie mit Kürbissen?

Ich würde sagen: eher normal. Ich ernte Erbsen, Kartoffeln und anderes. Beschweren kann ich mich nicht.

Von Rüdiger Braun