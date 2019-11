Der Prignitzer Gordon Hoffmann soll CDU-Generalsekretär werden

Potsdam

Gordon Hoffmann gilt in der CDU als Pflichtmensch, der dort hingeht, wohin man ihn ruft. Als sich die Partei im Frühjahr 2018 um ihre Kampagnenfähigkeit für die anstehenden Europa- und Landtagswahlkämpfe sorgte, machte der damalige Parteichef Ingo Senftleben den Prignitzer Hoffmann überraschend zum Chef der neuen Wahlkampfzentrale. Er wurde Landesgeschäftsführer, war bereits Partei-Stellvertreter und nun fortan für das Organisatorische der Wahlkämpfe zuständig. Parallel war er Landtagsabgeordneter und Sprecher für Bildung.

Hoffmann steht vor einem Karrieresprung

Jetzt steht der 40-Jährige aus Wittenberge, der seit 2009 im Landtag sitzt, vor einem neuen Karrrieresprung in der Partei. Er soll Generalsekretär werden und damit Chef-Manager der brandenburgischen CDU. Das zumindest will der designierte Parteichef Michael Stübgen, der am Samstag Hoffmann auf dem Parteitag vorschlagen wird, wir er am Donnerstag ankündigte. Voraussetzung dafür ist, dass Stübgen gewählt wird. Zweifel daran gibt es keine, allerdings wird genau beobachtet, mit welchem Ergebnis ihn die Delegierten ausstatten.

Gordon Hoffmann sagte der MAZ, er freue sich für das Vertrauen und habe „Respekt“ vor der neuen Aufgabe. Diese stellt er so vor: „In einer Dreier-Koalition ist es wichtig, als Partei das eigene Profil zu schärfen und trotzdem mit allen gut zusammenzuarbeiten.“

Offen ist, inwieweit ihn Delegierte für das schlechte 15-Prozent-Landtagswahlergebnis mit verantwortlich machen und ihn nicht wählen werden. Hoffmann gehörte zu den engen Vertrauten Senftleben, der nach der Wahl zum Rückzug gezwungen wurde. Der bisherige Generalsekretär Steeven Bretz hatte bereits frühzeitig signalisiert, nicht erneut zur Verfügung zu stehen.

Stübgen präsentiert Regierungsmannschaft

Am Donnerstag präsentierte Stübgen offiziell seine Regierungsmannschaft, die er der 15-köpfigen CDU-Landtagsfraktion vorstellte. Die CDU besetzt drei der zehn Ministerposten in der künftigen rot-schwarz-grünen Kenia-Koalition.

Neue Justizministerin soll Susanne Hoffmann werden, die erst im September in das Amt der Generalstaatsanwältin kam. Staatssekretärin wird die derzeitige Referatsleiterin im Ministerium, Christiane Leiwesmeyer. Neuer Minister für Infrastruktur und Landesentwicklung soll Guido Beermann werden, der bislang Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium ist. Staatssekretär im Infrastrukturministerium soll der CDU- Landtagsabgeordnete Rainer Genilke werden. Bisher war die SPD-Politikerin Kathrin Schneider Ministerin in diesem Ressort.

Stübgen war als Innen- und Kommunalminister bereits gesetzt. Er kann zwei Staatssekretärsposten besetzen. Den einen übernimmt der frühere Berliner Polizeipräsident Klaus Kandt, der diese Funktion davor in Potsdam und Frankfurt (Oder) ausgeübt hatte. Er wird Amtschef mit Zuständigkeit für den gesamten Bereich Inneres. Für den Kommunalbereich und die Regierungskoordination wird Stübgens bisheriger persönlicher Referent im Bundeslandwirtschaftsministerium, Uwe Schüler, den Posten des Staatssekretärs übernehmen.

Von Igor Göldner