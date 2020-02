Herbert Köfer – mit 99 Jahren auf Facebook

Potsdam

Herbert Köfer sagt, er stehe im „Guiness-Buch der Rekorde“, nicht als Schauspieler, sondern als ältester prominenter Trabrennfahrer. Mit 80 Jahren habe er im Sulky gesessen – wenn man das hört, denkt man zum Einen: Das ist schon wieder ewig her, dass dieser Mann mal 80 war, denn am Montag wird er 99. Und zum Anderen fragt man sich, wie man in diesem Alter noch so unbeschwert und gut geölt über die Bühne läuft. Am Ende liegt auch diese Antwort im „Guiness-Buch“: Nicht immer an die Bühne denken, sondern auch mal etwas anderes machen. Zum Beispiel Trabrennen fahren. Doch das lässt er mittlerweile: „Es ist ein gefährlicher Sport, man darf nicht übertreiben.“ Ein ungewohnt defensiver Satz für einen Mann wie Köfer, der, nachdem er der Länge nach auf einer Treppe hinschlug, ein Pflaster auf die Stirn geklebt hat – und am nächsten Tag wieder spielte, erst ein paar Jahre ist das her.

„ Herbert , bis Du nicht mehr lustig?“

Die Leute mögen ihn für seine Schwänke, dafür, dass er als Hauptmann von Köpenick vorm Fernsehballett tänzelt, flirtet und die Leute von der Schwerkraft des Alltags entlastet. Doch dieser Ausflug in die leichte Muse hat ihn nicht davon abgehalten, ins Charakterfach zu wechseln. 1962 spielte er unter Frank Beyer „Nackt unter Wölfen“, ein antifaschistischer Film aus Babelsberg nach dem Roman von Bruno Apitz. Manche Fans haben jammerten: „ Herbert, bist du nicht mehr lustig?“ Die Witze waren nicht verschüttet, sondern lediglich auf Eis gelegt, weil Herbert Köfer wusste, dass ein Schauspieler im Ton stets variabel bleiben muss – sonst wird er zur Charge, zum Vogel, der das Singen verlernt. Köfer wollte nie ein Mann sein, den man als gut gelaunten Fernsehonkel abtut.

Bei der letzten DFF-Show am 13.Dezember 1991 in der Chemnitzer Stadthalle. Schlagerstar Frank Schöbel (l.) mit Herbert Köfer Quelle: www.imago-images.de

Im Kopf beweglich war er immer, auch Anfang der 50er Jahre, als er am Deutschen Theater unter Wolfgang Langhoff an einem der führenden deutschen Häuser in Berlin gespielt hat. Nicht immer Hauptrollen, weil Langhoff sagte, „die Entwicklung eines jungen Schauspielers braucht bei mir Zeit“. Es kam ein Angebot vom DDR-Fernsehen, das damals in den Kinderschuhen steckte, nur im Testlauf lief, im ganzen Land gab es zehn Fernseher. „Herr Köfer, helfen Sie uns, dieses Fernsehen aufzubauen!“, bat man ihn. Er überlegte. Sprach mit Langhoff, dem Intendanten. Der sagte: „Nutzen Sie die Chance, aber spielen Sie Ihre Rollen in dieser Saison zu Ende.“ Die Kollegen lachten. „Der Herbert geht zum Fernsehen, und keiner guckt zu!“ Selige Zeiten, als die Bühne mehr Publikum hatte als die TV-Sender.

Köfer sprach am 21. Dezember 1952 die ersten Nachrichten der „Aktuellen Kamera“. Nicht lange, denn der Chef beklagte sich, „du liest die Nachrichten nicht, du spielst sie!“ Ein Kompliment, würde man heute sagen, und wirklich hielt der Groll des Deutschen Fernsehfunks nicht ewig: Auch die letzte Ausgabe der „Aktuellen Kamera“ am 31. Dezember 1991 durfte Herbert Köfer lesen, spielen, sprechen. Er hatte endlich freie Hand.

Zur Person Herbert Köfer wurde am 17. Februar 1921 in Berlin geboren. Seit 80 Jahren arbeitet er als Schauspieler. Nach Verwundung und britischer Kriegsgefangenschaft spielte er im englischen Internierungslager in einer Theatergruppe. In mehr als 300 Film- und Fernsehproduktionen hat er mitgespielt, hinzu kommen zahlreiche Auftritte am Theater. Am Deutschen Theater in Berlin beispielsweise war er von 1950 bis 1952 engagiert. Mit seiner Moderation der ersten „Aktuellen Kamera“ vom 21. Dezember 1952 ist er der erste Nachrichtensprecher im deutschen Fernsehen. Nach der Wende übernahm er Rollen in Fernsehsendungen wie „Elbflorenz“ oder in den Krimis „Wolffs Revier“, „Soko Wismar“, „Soko Leipzig“ und „Ein starkes Team“. Gerade ist sein neues Buch erschienen. Herbert Köfer: 99 und kein bisschen leise. Eulenspiegel-Verlag, 176 Seiten, 14,99 Euro.

Heute lebt er in Brandenburg, bis vor sieben Jahren in Zeuthen ( Dahme-Spreewald), dann hat er mit seiner Frau Heike ein Haus am Seddiner See ( Potsdam-Mittelmark) gebaut. Mit 92 Jahren. Da sage einer, die Ostdeutschen sähen nicht optimistisch in die Zukunft. „Ich lebe in Ufernähe, am Rande des Waldes. Meine Frau, mein Hund und ich wohnen auf einem schönen Fleckchen Erde und haben es noch nicht bereut, unser Grundstück in Zeuthen aufgegeben zu haben.“ Probleme macht allenfalls der Hund, wenn Herbert Köfer ihm mal wieder was vom Frühstück abgibt. Seine Frau wendet dann ein: „Er hat genug in seinem Futternapf!“

Dortmund-Fan mit Kicker-App

So oft indes haben sie gar nicht Zeit, in Ruhe zu frühstücken. Denn Herbert Köfer steht weiter auf der Bühne, an seinem 99. Geburtstag etwa ist er bei „ MDR um vier“ zu Gast. Wenn es die Zeit erlaubt, schaut er die Spiele von seinem Lieblingsklub Borussia Dortmund im Fernsehen. Wenn er das nicht schafft, guckt er in die Kicker-App auf seinem Handy. Er scheut die digitalen Medien nicht. Auch auf Facebook ist er aktiv, lässt das nicht von einer Agentur erledigen, sondern formuliert die Sätze selbst. Er lässt sich allenfalls von Heike, seiner Frau, helfen, denn sie ist 40 Jahre jünger und „tippt einfach schneller“. Herbert Köfer hat gut 2200 Follower.

Doch er äußert sich auch auf Papier, gerade ist sein Buch „99 und kein bisschen leise“ im Eulenspiegel-Verlag erschienen. Er erzählt aus seinem Leben, und macht deutlich: „Eines geht mir wirklich auf die Nerven, wenn über mich als ,DDR-Fernsehstar’ geschrieben wird – 30 Jahre nach der Wiedervereinigung! Seither habe ich viele Filme und Serien bei den verschiedensten Sendern gedreht. Doch in keiner Zeitschrift lese ich über einen ,BRD-Star’. Ich bin seit 1940 Schauspieler, da gab es die DDR noch gar nicht.“

Nach der „Rolle seines Lebens“ gefragt, zuckt Herber Köfer mit den Schultern. Er überlegt. „Eine liegt mir doch sehr am Herzen: die Rolle des Schmitzdorff in ,Grenadier Wordelmann’, ein Fernsehspiel von Hans-Joachim Hildebrandt aus dem Jahr 1980, nach dem gleichnamigen Roman von Georg Hermann.“

Privat gern in der zweiten Reihe

Wer Herbert Köfer zuhört, lebt im Glauben, es sei ganz leicht, das gesegnete Alter von 99 Jahren zu erreichen. „Für mich ist es wichtig, Spaß an meinem Beruf zu spüren und Freunde zu haben, mit denen ich auch mal was unternehmen kann – dann kommt der Spaß am Leben von ganz alleine.“ Weil es gilt, diese Freundschaften zu pflegen, möchte er sie auch an seinem 99. Geburtstag in den Mittelpunkt rücken: „Essen und Getränke sind für mich an diesem Tag völlig nebensächlich, meine Gäste sollen sich wohlfühlen, das ist mir wichtig.“ Der Mann, der auf der Bühne oft im Mittelpunkt steht, kann privat auch in die zweite Reihe treten. Um den Freunden die Bühne zu bereiten. Man nennt es die Weisheit des Alters.

Lesen Sie auch „Diese Rolle will Herbert Köfer unbedingt noch mal spielen“

Von Lars Grote