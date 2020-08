Nashorn-Grundschule Vehlefanz (Oberhavel): Die Sicherheitspartner aus Bärenklau haben eine neue Aufgabe bekommen. Ab Montag helfen sie in Vehlefanz bei der Schulwegsicherung. Je zwei Leute sind montags bis freitags am Morgen im Bereich an der Lindenallee zwischen dem Netto-Parkplatz und der Einmündung Bärenklauer Straße im Einsatz. Hintergrund ist, dass es zum Schulbeginn am Montag an der Nashorn-Grundschule Einschränkungen wegen der Bauarbeiten für den Erweiterungsbau geben wird.