Altlandsberg

Ein Wolf, der über eine Landstraße läuft, irgendwo in Brandenburg. Grau und groß trippelt er über die Fahrbahn, verschwindet im Wald. Das Video stammt von einem Autofahrer. Als er das Tier sieht, kurbelt er das Fenster runter und ruft: „Tag Herr Wolf“. Er lacht.

Es ist nicht das einzige Video, das vom Wolf im Netz kursiert. Jüngst machte ein Video die Runde, das ein einzelnes Tier zeigt, das durch die Innenstadt von Köln zieht. In einer anderen Aufnahme ist eine Frau in Niedersachsen zu sehen, die minutenlang von einem Wolf verfolgt wird. Schaut man sich die Videos an, fällt auf, dass es bei diesen Begegnungen immer der Mensch ist, der überrascht wirkt. Vermutlich liegt es daran, dass diese Begegnungen eigentlich nicht stattfinden sollten.

Natur und Mensch leben in Deutschland schon lange Zeit getrennt. Nur hält sich der Wolf immer weniger an diese Abmachungen. Er zieht durch stille Dörfer und nächtliche Innenstädte, reißt Vieh und springt über Zäune. Kurz, der Wolf hat die Wälder verlassen. Mit ihm taucht die Frage auf, wie viel Natur wir wollen und wer darüber entscheidet. In Brandenburg ist um diese Fragen ein erbitterter Streit entfacht, der wie ein Gewirr aus ineinander verknoteten Fäden wirkt. Unlösbar.

Der Wolf muss Angst vorm Menschen haben

Einer, der tief in diesem Gewirr drin steckt, ist Knut Kucznik. Er ist Mitte fünfzig, klein, kräftig und laut und wirkt wie jemand, dem man als Wolf lieber nicht in die Quere kommt. Über Menschen, die den Wolf filmen und die Videos ins Netz stellen, schüttelt Kucznik den Kopf. Der Wolf müsse Angst vorm Menschen haben, nicht andersrum, sagt er. „Wenn der hier auf den Hof kommt, dann schnapp ich mir den nächsten Knüppel!“

Ein warmer Morgen im Mai am Rande von Altlandsberg (Märkisch-Oderland). Knut Kucznik sitzt auf seiner Terrasse. Auf seinem Kopf trägt er einen schwarzen Hut mit breiter Krempe, an seinem Ohr klemmt eine Freisprechanlage. Kucznik ist der Vorsitzende des Schafzuchtverbands Berlin-Brandenburg. Wenn er nicht bei seinen Schafen ist, hängt er am Telefon.

Gerade in letzter Zeit mehren sich die Anrufe. Immer häufiger hat er Kollegen in der Leitung, die morgens auf die Weide kommen und dann feststellen, dass vor ihnen schon der Wolf da war. „Das ist die Urangst eines jeden Schäfers“, sagt Kucznik. Eine Angst, die für viele Schäfer in Brandenburg zum Alltag geworden ist.

Knut Kucznik und seine Herdenschutzhunde. Quelle: Gesa Steeger

128 Rudel leben in Deutschland, allein 47 davon verzeichnet das Landesamt für Umwelt aktuell in Brandenburg. Schätzungen gehen von 300 bis 400 Tieren aus. Und obwohl es in Brandenburg viel Wald und viel Wild gibt, sucht sich der Wolf immer häufiger leichtere Beute. Im letzten Jahr wurden 819 Nutztiere „geschädigt“, wie es auf der Website des Umweltministeriums heißt. Fast doppelt so viele wie 2019. Und auch in diesem Jahr gab es bereits 110 Angriffe auf Weidetiere.

Schäfer und Landwirte, deren Tiere einmal angegriffen wurden, sprechen von einem „Gemetzel“, einem „Schlachtfest“. Tote Lämmer, abgebissene Beine und aufgeschlitzte Körper. Es gibt Hirten, die ihre Herde aufgegeben haben, weil sie die Angst nicht mehr aushalten, und Landwirte, denen die Tränen kommen, wenn sie über ihre toten Tiere sprechen. In diese Trauer mischt sich Wut. Auf den Wolf, auf Umweltschützer, für die die Rückkehr des Raubtiers ein Zeichen für eine gesundende Natur ist – und auf die Landesregierung, die in den Augen vieler zu zögerlich handelt. Gerade in der Frage, wann ein Tier „entnommen“ werden darf, wie es im Behördendeutsch heißt.

„Fragen Sie mal die Menschen hier draußen,“, sagt Gregor Beyer, „hier will keiner den Wolf zurück.“ Beyer ist leidenschaftlicher Jäger und viel im Land unterwegs. Er ist Geschäftsführer des Forum Natur Brandenburg. Einem Zusammenschluss aus Landwirten, Jägern, Schäfern und Förstern. Ein Zusammenschluss von Menschen, die mit der Natur arbeiten und die immer häufiger das Gefühl haben, sie müssten sich Regeln unterwerfen, die von Menschen gemacht werden, die ihre Zeit vor allem drinnen verbringen. Die Grünen sind bei vielen von ihnen nicht beliebt. Da wird von „Umweltfaschisten“ gesprochen. Von überbordender Bürokratie und Paragrafenschlachten.

Der Wolf ist ein Politikum

Der Wolf ist ein Politikum. Immer wieder versucht die AfD Brandenburg in die Bresche zu springen und fordert ein hartes Vorgehen gegen den Wolf. Nun haben die Koalitionsfraktionen – SPD, Grüne und CDU – auf einfachere Regeln für den Abschuss geeinigt.

Gregor Beyer war früher bei der FDP, die sich dafür einsetzt, dass der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen wird. Eine Position, die Beyers Verband ebenfalls vertritt. Die Jäger seien rechtlich nicht genug geschützt, sagt Beyer. Das gehe so weit, dass selbst bei einem freigegebenen Wolf keiner schießen wolle – auch aus Angst vor Angriffen von radikalen Naturschützern, wie Beyer sagt. Ein rechtlicher Rahmen sei daher wichtig, argumentiert er. Eine weitere Forderung ist eine Obergrenze für die Population. „Wie in Schweden oder Polen.“

In Brandenburg steht der Wolf unter Naturschutz, nur in Ausnahmefällen darf ein Tier geschossen werden. Wann dieser Ausnahmefall eintritt, ist in der sogenannten Wolfsverordnung geregelt. Eine Verordnung, um die es immer wieder Streit gibt. Ein Streit, der sich um die Frage dreht, wer über die Natur bestimmt und wie viel Natur überhaupt erwünscht ist. Ende 2020 trat Beyers Verband aus den Beratungen um das sogenannte „Wolfsmanagement“ aus. Die Landesregierung sei zu nah bei den Umweltschützern, so der Vorwurf.

Knut Kucznik hält rund 450 Schafe. Quelle: Gesa Steeger

Es ist ein Vorwurf, den auch der Schäfer Knut Kucznik immer wieder zu hören bekommt. Der Streit um den Wolf in Brandenburg verläuft eben nicht in graden Linien, sondern in ungeahntem Zickzack. Von Kuczniks Terrasse blickt man eine kleine Senke hinab. Unten stehen eine Menge brauner Schafe, bewacht werden sie von einem sehr großen weißen Hund. Der Herdenschutzhund gehört zu Kuczniks Abwehrsystem gegen den Wolf, genauso wie ein 1,20 cm hoher Elektrozaun. Ein Schutzkonzept, das vom Land finanziert wird. Nur wer sich in Brandenburg um den „Herdenschutz“ kümmert, der wird im Falle eines Angriffes auch entschädigt. Es sind diese Hunde und Kuczniks Umgang mit dem Wolf, die die Wut gegen Kucznik entzündet haben. Früher habe er alle Wölfe „abknallen“ wollen, wie Kucznik sagt. „Ich war gegen den Wolf“. Irgendwann habe er allerdings eingesehen, dass der Wolf bleiben wird. „Auch weil das politisch gewollt ist.“ 

Mittlerweile steht Kucznik für einen moderaten Umgang mit dem Wolf: „Wölfe, die über Zäune springen, müssen geschossen werden. Der Rest kann machen, was er will.“ Damit ist er auf einer Linie mit der Landesregierung und Umweltschützern, die fordern, der Herdenschutz müsse ausgeweitet werden, nicht der Abschuss von Wölfen.

An den Wolf hat Kucznik selbst noch kein Schaf verloren. „Der Wolf ist ein Opportunist“, erklärt Kucznik seine Abwehrstrategie. Der gehe nur dahin, wo es sich lohnt. „Auf einen Kampf mit meinen Hunden lässt der sich nicht ein.“ Seit ein paar Jahren züchtet Kuzcnik die Herdenschutzhunde und verkauft sie an andere Schäfer. Die Kosten für die Hunde übernimmt zum großen Teil die Landesregierung. Eine Abmachung, die Kucznik mitverhandelt hat und auf die er stolz ist, wie er sagt. „Die Schäfer können sich jetzt schützen.“

Nur ein toter Wolf ist ein guter Wolf

Knut Kucznik hat sich mit dem Wolf arrangiert. Nicht alle finden das gut. Im November 2020 schloss ihn der Bundesverband der Berufsschäfer aus. Manch einer wirft Kucznik Profitmacherei vor, andere empören sich darüber, dass er zu nachsichtig sei mit dem Wolf. Dass er diesen nicht mehr „abknallen“ will, das nehmen ihm viele übel. Die Wut geht so weit, dass Knut Kucznik Morddrohungen erhält. So erzählt er es.

Auch aktuell gibt es wieder Streit um den Wolf. Konkret geht es um einen Fall von Wolfsangriffen auf ein Wildgehege bei Blankensee (Teltow-Fläming). Laut Wolfsverordnung müsste der Wolf nun „vergrämt“ werden, also verscheucht. Wenn das nicht funktioniert, kann geschossen werden. Es wäre das erste Mal in Brandenburg. Die Landesregierung sieht das allerdings anders und erkennt keinen Handlungsbedarf. Eine Entscheidung, die für Empörung sorgt.

„Die Leute fühlen sich nicht ernstgenommen“, sagt Gregor Beyer. Verbandskollegen warnen davor, dass Jäger und Schäfer das Recht in die eigenen Hände nehmen könnten. Ganz nach dem Motto: Nur ein toter Wolf ist ein guter Wolf.

Von Gesa Steeger