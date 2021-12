Der erste Rausch mit 14: Warum Jugendliche in Brandenburg weniger trinken als früher

Potsdam

Brandenburger Schülerinnen und Schüler rauchen heute wesentlich weniger als noch vor 16 Jahren. Sie trinken weniger Alkohol und Rauschtrinken ist seltener geworden. Das zeigen die Ergebnisse einer Befragung der Landessuchtkonferenz Brandenburg (LSK), die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Für die Befragung wurden landesweit rund 6.100 Schülerinnen und Schüler zum Konsum von Alkohol, Tabak und Drogen befragt.

Nonnemacher warnt vor Verharmlosung von Alkohol

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) nannte diese Entwicklung einen „erfreulichen Trend“. Der Konsum von Alkohol und Zigaretten sei in den vergangenen Jahren immer unpopulärer unter jungen Menschen geworden, sagte Nonnemacher. „Dennoch wird gerade Alkohol nach wie vor in unserer Gesellschaft verharmlost.“ Deshalb sei es auch weiterhin notwendig, gemeinschaftlich auf Prävention von Tabak- und Alkoholkonsum zu setzen. Das Gesundheitsministerium fördert Suchtprävention und Suchthilfe jährlich mit rund 1,9 Millionen Euro.

2005, zum Zeitpunkt der ersten Befragung, rauchten noch 41 Prozent der Mädchen und 37 Prozent der Jungen täglich. 2021 rauchen nur noch rund 10 Prozent der Jugendlichen in den 10. Klassen. Der Tabakkonsum variiert je nach Schultyp. Weniger als 7 Prozent der Jugendlichen an Gymnasien rauchen regelmäßig, in anderen Schultypen wird deutlich mehr geraucht, etwa in Oberschulen und Förderschulen mit rund 20 Prozent.

Erster Rausch mit 14 Jahren

Der regelmäßige Alkoholkonsum ist in den vergangenen 16 Jahren insgesamt kontinuierlich zurückgegangen. 2005 tranken noch 18 Prozent der Schülerinnen und 34 Prozent der Schüler regelmäßig, das heißt mindestens einmal die Woche. 2021 sind es nur noch knapp 10 bzw. 14 Prozent. Allerdings gab es einen leichten Anstieg im Alkoholkonsum bei den Mädchen im Vergleich zur letzten Umfrage von 2017 (8,4 Prozent). Das mittlere Alter für den ersten Rausch liegt über alle Schultypen hinweg aktuell bei rund 14 Jahren.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher warnte vor Langzeitfolgen aufgrund von Alkohl- und Drogenkonsum. Gerade junge Menschen müssten mit Folgen rechnen. „Wer früh regelmäßig psychoaktive Substanzen konsumiert, läuft Gefahr, diesen Konsum Jahrzehnte lang fortzusetzen.“ Wer auf regelmäßigen Konsum verzichte, der habe eine günstigere gesundheitliche Prognose, betonte die Ministerin. „Wenn Jugendliche nur halb so viel Tabak rauchen wie vor 16 Jahren, werden Tausende vorzeitige Todesfälle und Tausende langwieriger chronischer Krankheiten vermieden.“

Erstmals wurde nach dem Konsum von E-Zigaretten und E-Shishas gefragt. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, noch nie, knapp sechs Prozent der Jungen und 3,6 Prozent der Mädchen mindestens einmal pro Woche eine E-Zigarette zu konsumieren.

6 Prozent konsumieren Haschisch und Marihuana

Beim Konsum illegaler Drogen wird in der Befragung unterschieden zwischen Cannabis-Produkten, illegalen Drogen wie Kokain, Heroin, LSD, Ecstasy, davon getrennt die illegalen Drogen Amphetamine und Methamphetamin. Zudem wurde der Konsum stimmungsbeeinflussender Medikamente erhoben. Insgesamt wurde eingeringer regelmäßiger Konsum illegaler Substanzen und von stimmungsbeeinflussenden Medikamenten angegeben, wobei der Konsum von Haschisch bzw. Marihuana und Medikamenten überwiegt. 6,2 Prozent der Befragten konsumieren mindestens 1-3 mal im Monat Haschisch oder Marihuana. 4,9 Prozent der Mädchen und 3 Prozent der Jungen nehmen mindestens 1-3 mal im Monat stimmungsbeeinflussende Medikamente zu sich.

Andrea Hardeling, Leiterin der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen, erklärte, die Ergebnisse der Befragung würden auch für die Suchtprävention genutzt. „Die Ergebnisse der Schülerbefragung bilden die Grundlage für die weiteren Aktivitäten der Suchtpräventionsfachkräfte im Land Brandenburg.“ Bereits jetzt gebe es suchtpräventive Angebote in Kitas und Grundschulen, „die auf die Stärkung der Lebenskompetenz der Kinder abzielen sowie die Erziehungskompetenz der Eltern in Bezug auf Suchtmittelkonsum oder auch Mediengebrauch verbessern sollen.“

Mädchen häufiger Oper von Cybermobbing

Gefragt wurden die Jugendlichen auch nach ihrem Medienkonsum, nach Cybermobbing und Glücksspielen. Demnach ist der Anteil der Jugendlichen, die Glücksspiele, einschließlich Online-Glücksspiele, spielen insgesamt sehr gering, bei Mädchen noch geringer als bei Jungen. Der Anteil Jugendlicher, die Opfer von Cyber-Mobbing waren, ist bei Mädchen mit 17,1 Prozent deutlich höher als bei Jungen mit 5,8 Prozent. Besonders häufig sind Jugendliche an Förderschulen betroffen, 21,5 Prozent von ihnen gaben an, Opfer von Cyber-Mobbing geworden zu sein

Von Gesa Steeger