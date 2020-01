Das war der letzte Abend in „Speckers Landhaus“

Potsdam

„Heute sind alle ehemaligen Mitarbeiter hier, aus ganz Europa.“ Gottfried Specker steht hinter dem Tresen seines Restaurants. Vor ihm der Zapfhahn, hinter ihm die Gläser und Spirituosen. Der 66-jährige Mann mit dem vollen, grauen Haar muss laut sprechen, um gut zu verstehen zu sein. Er sagt diesen Satz an einem besonderen Abend. Ein Abend, den keiner seiner einstigen Mitarbeiter verpassen wollte. Es ist der letzte Abend von „Speckers Landhaus“.

Zum Abschied ein Russischer Abend

Die ehemaligen Mitarbeiter helfen ihm in diesen letzten Stunden seines Restaurants. Der Gastraum ist voll. Nahezu jeder Tisch ist besetzt. In der Mitte des Raumes sitzt ein Musiker auf einem Barhocker. Er spielt eine Balalaika. Etwas später wird es das Akkordeon sein. Seine Melodien passen zum Abend: Er spielt Lieder aus Russland. „Der Russische Abend war schon geplant, da wussten wir noch gar nicht, dass wir das Restaurant tatsächlich verkaufen“, sagt Gottfried Specker. Immer wieder knotet er seine graue Schürze auf und bindet sie am Rücken wieder zusammen. Sie scheint irgendwie nicht richtig zu sitzen.

„Wir hatten das Restaurant schon zwei Jahre beim Maklerbüro, aber es tat sich nicht viel“, erzählt Specker. „Und dann kommt eines Tages im Dezember ein Gast rein, hat sich vorher auch angemeldet, und dann haben wir eine Besichtigung gemacht, er sagte ja und nach den Feiertagen waren wir beim Notar.“

Dass es am Ende doch so schnell ging, kam für Specker überraschend. „Damit muss man erstmal zurecht kommen“, sagt der Gastronom. „Natürlich ist uns allen bewusst gewesen, dass wir das Restaurant veräußern wollen, aber, wenn es denn soweit ist,ist es sehr schwierig, kopfmäßig damit zurecht zu kommen, weil wir hier ja viel reingesteckt haben.“ Das Restaurant sei ihm ein Kind geworden, sagt Specker. „Wir haben gestern Gäste hier gehabt, die haben geweint.“

Gewohnt gehoben ging es zu am letzten Abend im Restaurant „Speckers Landhaus“. Quelle: Friedrich Bungert

Es ging aber einfach nicht mehr. Die Arbeit überforderte das kleine Team um den Vollblut-Gastwirt Gottfried Specker. „Seit einem Jahr war mein Schwiegersohn alleine in der Küche“, sagt Specker und klingt bedrückt. Auf Dauer ließ sich die Ein-Mann-Küche nicht aushalten, auch wenn Specker in den Stoßzeiten bei der Ausgabe half.

„Unser ganzer Anspruch ist, frisch zu arbeiten

Die Gerichte, die die Gäste in seinem Restaurant bekommen, kocht sein Schwiegersohn mit Aufwand. „Unser ganzer Anspruch ist, frisch zu arbeiten. Die Leute nicht zu bescheißen. Vom Salat, über Gemüse, über Soßen. Keine Geschmacksverstärker, keine Hefe-Produkte.“ Gutes Personal, das zuverlässig arbeitet, sei nicht zu finden, sagt Specker, in Küche und Restaurant. „Sie müssen jeden Tag gut sein, sie müssen jeden Tag machen.“

Er ist an diesem letzten Abend für die Getränke zuständig. Seine Mitarbeiter geben durch, was die Gäste bei ihnen bestellt haben, er befüllt die Gläser. Hat er Luft, geht er an die Tische und hält ein Pläuschchen mit seinen Gästen. Viele kennt er. Viele sind gerne und oft in „ Speckers Landhaus“ gekommen.

„Speckers Landhaus“ in Potsdam 2007 eröffnete Gottfried Specker, der vom Niederrhein kommt, gemeinsam mit seiner Familie das Restaurant in der Jägerallee, in direkter Nachbarschaft zum Landgericht. Es gehörte seitherzu den Adressen in Potsdam, an denen die Gäste gehobene Küche bekamen. Es bekam im bekannten Restaurantführer Gault-Millau 14 von 19,5 möglichen Punkten und war im Guide Michelin gelistet. Ende vergangenen Jahres entschied sich Specker allerdings, das Restaurant zu verkaufen. Grund war, dass er kein geeignetes Personal fand. Im vergangenen Jahr stand sein Schwiegersohn allein in der Küche. Wer das Restaurant gekauft hat, ist noch unbekannt. Specker sagte gegenüber der MAZ allerdings, es könnte sein, dass der Käufer schon Ende Februar die Türen wieder öffnet.

Auch Birgit Malik (54) und Steffen Schildberg (52). Das Paar lebt in Groß Glienicke und ist seit der Eröffnung des Restaurants im Jahr 2007 regelmäßig zum Essen gekommen. Ihre Kinder sind dort quasi aufgewachsen. „Auch wenn sie nicht auf der Karte standen, einfache Gerichte für Kinder, wie Spaghetti, waren immer möglich“, erzählt Birgit Malik. „Das Restaurant war für uns ein zweites Wohnzimmer.

Es war immer eine sehr persönliche Atmosphäre, auch weil Herr Specker sein Herz auf der Zunge trägt und man sehr gut mit ihm ins Gespräch kommt.“ Sie schätzten die Gerichte, „weil der Koch die einfachen Sachen sehr gut gemacht hat und die komplizierten immer besser“, sagt Steffen Schildberg. „Man hat wirklich gemerkt, dass er sich entwickelt hat.“

Steffen Schildberg und Birgit Malik essen zum letzten Mal in ihrem Stamm-Restaurant „Speckers Landhaus“. Quelle: Friedrich Bungert

Kleine Portionen mit viel Geschmack

Die beiden warten auf den ersten Gang. Der erste von insgesamt sechs. Es ist ein Menü mit russischen Speisen, das an diesem Abend jeder Gast serviert bekommt. Und dann steht der Kellner an ihrem Tisch. Er setzt zwei große Teller vor ihnen ab. Darauf sind, in einem Kreis, fünf kleine Portionen und ein Glas angerichtet: „Wir haben hier eine Störpastete, Rote Bete, Blini-Törtchen mit Kaviar, Wachtelei mit Kartoffelsalat, Heringstatar und in der Mitte Wodka“, sagt der Kellner aus Italien. „Guten Appetit.“

Während ihr Mann noch eruiert, welche Portion auf seinem Teller welche Speise ist, die Vorstellung des Kellners ging doch etwas schnell, sticht Birgit Malik mit ihrer Gabel in den kleinen Haufen der geraspelten Roten Bete. „Hmmm“, sagt sie. „Sehr gut. Sie ist nicht verfälscht und schmeckt sehr natürlich.“

Es ist noch viel zu tun bis zur Übergabe

Gottfried Specker ist wieder hinter seinem Tresen. Gerade ist der Betrieb etwas hektisch. Der erste Gang ist durch. Die Gäste bestellen weitere Getränke. Ende der Woche will er sein Restaurant an den neuen Besitzer übergeben. „Bis dahin gibt es noch viel zu tun“, sagt er. Damit will er gleich am nächsten Tag, am ersten Tag nach der Schließung von „ Speckers Landhaus“, beginnen, obwohl der sein wird wie jeder andere Montag in den vergangenen 13 Jahren: Ein Ruhetag.

Von Annika Jensen