Potsdam

Peter-Michael Diestel ist nach 30 Jahren aus der CDU ausgetreten. Er war in der letzten DDR-Regierung Innenminister und in den Nachwende-Jahren in Brandenburg Oppositionsführer im Landtag. Der 69-jährige Rechtsanwalt hatte sich schon länger aus der aktiven Politik zurückgezogen, meldete sich aber immer wieder zu Wort.

Auslösendes Moment für seinen jetzigen Schritt war die Debatte und der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union und die Entscheidung für Armin Laschet. „Die Entwicklung in den letzten Monaten und Wochen und ganz besonders in den letzten zwei Tagen bestärkten mich in meiner Entscheidung“, erklärte Diestel, der in Zislow (Mecklenburg-Vorpommern) wohnt und dort auch seine Kanzlei hat.

Diestel über die CDU: „Ich verstehe sie nicht mehr“

„Wir haben uns auseinandergelebt“, schreibt Diestel. Die CDU sei seine politische Heimat gewesen. Ihm hätten wertkonservatives Denken, mittelstandsorientierte Wirtschaftspolitik und ein konsequenter Blick auf das Grundgesetz Wärme und Geborgenheit gegeben. Das alles habe seine Partei aber aufgegeben. „Ich verstehe sie nicht mehr und ich mag sie heute genauso wenig wie sie mich.“ Und weiter: „Zum Streiten gehören immer zwei. Die Ursachen unserer Trennung können auch bei mir liegen.“

„Schwammiger und hilfloser Kanzlerwahlverein“

Der schon in der DDR als Rechtsanwalt tätige Diestel gehörte in der Wende-Zeit zu den Mitgründern der konservativen Deutschen Sozialen Union (DSU) und war deren Generalsekretär. Gemeinsam mit der CDU und der Bürgerbewegung „Demokratischer Aufbruch“ trat die DSU bei der letzten Volkskammerwahl als „Allianz für Deutschland“ an und gewann – auch mit Unterstützung des damaligen CDU-Bundeskanzlers Helmut Kohl und der Bundespartei. Im Sommer 1990 verließ Diestel die DSU. Als Grund gab er an, dass die DSU damals eine „irrationale Entwicklung“ aufgezeigt und sich ins „rechte, reaktionäre Spektrum“ begeben habe.

Er wolle auf jeden Fall politischer Mensch bleiben und den Kampf für die politischen Interessen der Ostdeutschen nicht aufgeben, kündigte Diestel an. „Um dieses Ziel zu verfolgen, werde ich Verbündete finden, denen politische Inhalte wichtiger sind als die Eigenschaft, ein schwammiger und hilfloser Kanzlerwahlverein zu sein.“ Seine Erklärung schließt mit dem Satz: „Das ist ein Versprechen – aber vielleicht auch eine Drohung.“

Von Igor Göldner