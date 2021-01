Potsdam/Forst

Der Landkreis Spree-Neiße im Südosten Brandenburgs hat seit Wochen mit den teilweise höchsten Inzidenzwerten des Landes zu kämpfen. Am Mittwoch lag die 7-Tages-Inzidenz bei 295; über 70 Neuinfektionen wurden für den Tag gemeldet. Einsehbar ist das etwa auf dem ständig aktualisierten Dashboard des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG). Aber nicht auf dem Äquivalent des Robert-Koch-Institus, das von vielen tausend Besuchern jeden Tag genutzt wird. Dort wird der Kreis seit Tagen grau dargestellt, mit Inzidenz- und Neunfektionszahlen von null.

Unmut auf Twitter

Auf Twitter fragten sich auch einige User, was denn los sei in dem ostdeutschen Landkreis. Und unterstellten gar böse Absicht, um so scheinbar die Inzidenz zu senken.

Dem sei aber definitiv nicht so, erklärte der Landkreis auf Anfrage. Technische Probleme – und zwar auf Seiten des LAVG, nicht bei ihnen – seien der Grund für die ausbleibenden Übermittlungen. Ab Donnerstag sei aber voraussichtlich wieder mit aktuellen Zahlen auf dem RKI-Dashboard zu rechnen, hieß es aus dem Kreishaus in Spree-Neiße.

Dass das RKI-Dashboard seit Tagen eine Inzidenz von 0 aufweist, habe keine Konsequenzen für den Alltag der Bewohner. Dort gelten nach wie vor die strengen Lockdown-Regeln wie die 15-km-Regel oder Kita-Schließungen. Denn: „Entscheidend für die Umsetzung von erweiterten Schutzmaßnahmen sind gemäß der Fünften Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg die Zahl der Infektionen, die das LAVG ausweist“ – und nicht das RKI.

Von Robin Williamson