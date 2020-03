Berüchtigter Mörder und Vergewaltiger im Gefängnis gestorben

Potsdam

Einer der bekanntesten Häftlinge Brandenburgs ist tot: Der 63 Jahre alte Detlef N., bekannt als einer der beiden „ Störche“, ist am Sonntag eines natürlichen Todes im Krankenhaus gestorben. Das bestätigte der stellvertretende Sprecher des Brandenburger Justizministeriums, Horst Fischer. Die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ (PNN) hatten den Tod zuerst vermeldet.

Schwerverbrecher Detlef N. hat etliche Sexualdelikte gemeinsam mit seinem späteren Lebenspartner und Ehemann René N. begangen. Unter anderem entführten die Männer 1999 gemeinsam in Leipzig ein 13 Jahre altes Mädchen und missbrauchten es mehrfach. Dann setzten sie das Mädchen mit einer Tüte über dem Kopf in einem Waldstück aus – die 13-Jährige überlebte schwer verletzt. Die beiden Männer waren in einem großen BMW durch die Gegend gefahren, hatten sich als Polizisten ausgegeben und auf diese Art und Weise Kinder angesprochen.

Mord, Vergewaltigung , Erpressung

Für dieses Verbrechen erhielt Detlef N. eine lebenslange Freiheitsstrafe mit Sicherungsverwahrung. Allerdings war er schon zu DDR-Zeiten wegen Mordes verurteilt worden. Sein Strafregister umfasste neben Vergewaltigung auch räuberische Erpressung.

Schlagzeilen machte das Paar 2013, als die Justizbehörden es räumlich trennen wollten. Die Störche, deren Name von ihrer Vorliebe für kurze Hosen herrührt, versuchten über ihren ehemaligen Anwalt Volkmar Schöneburg Einfluss zu nehmen. Der Jurist war allerdings mittlerweile für die Linke in der rot-roten Regierung zum Justizminister aufgerückt. Die beiden Verbrecher hatten noch die Handynummer des Ministers. Schöneburg musste nach Bekanntwerden der alten Verbindung gehen.

Zuhälter von Kindermörder Silvio S.

Die Trennung der Schwerverbrecher wurde durchgesetzt, René N. blieb in Sicherungsverwahrung in Brandenburg/Havel, Detlef N. kam in die Haftanstalt Cottbus, 2016 dann nach Luckau-Duben ( Dahme-Spreewald).

Später tauchte Detlef N. noch einmal in den Schlagzeilen auf, als er Silvio S., den Mörder der Kinder Elias (6) und Mohamed (4), im Gefängnis zur Prostitution innerhalb der Haftanstalt anhielt. Der Fall zeigte das Manipulationsvermögen der „ Störche“ innerhalb der Gefängnismauern. Dort woben sie ein Netz an Abhängigkeiten und Gefälligkeiten, um ihren Einfluss innerhalb der Gefangenen-Subkultur auszubauen, verliehen Geld und trieben Zinsen ein. Nach Bekanntwerden der Verbindung zwischen den Gefangenen wurde Doppelmörder Silvio S. in ein anderes Gefängnis verlegt.

In welchem Maße die Störche als Knast-Größen wahrgenommen wurden, zeigte auch der Fall des späteren Potsdamer Pegida-Chefs Christian Müller. Der Potsdamer mit einem lebhaften kriminellen Vorleben hatte 2013 im Gefängnis über Rocker der Gruppe Hell‘s Angels gelästert und soll daraufhin von ihnen bedroht und erpresst worden sein. Schutz suchte Müller ausgerechnet beim Störche-Ehepaar. Die Anekdote kam am Rande eines Gerichtsverfahrens ans Tageslicht.

Von Ulrich Wangemann