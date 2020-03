Warschau

Nur für den Güterverkehr passierbar ist den Angaben der Polizei in Brandenburg vom Mittwoch zufolge der Übergang in Swiecko an der A12 bei Frankfurt/Oder. Pkw-Fahrer werden bereits vor Frankfurt/Oder in Briesen abgeleitet, da sie in Swiecko die Grenze nicht mehr überqueren dürfen.

Vier Grenzübergänge für Pkw, Kleinbusse und Busse

Der gewerbliche Güterverkehr kann die Grenze außer in Swiecko zudem in Bademeusel/ Olszyna an der A15 in der Nähe von Cottbus sowie in Kolbaskowo an der A11 bei Pomellen passieren. In Olszyna werden auch Busse abgefertigt.

Ausschließlich Pkw, Kleinbusse und Busse können an vier weiteren Grenzübergängen queren. In Guben/ Gubin gilt dies für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,1 Tonnen. In Kietz-Kostrzyn nad Odra gilt nach Angaben des polnischen Grenzschutzes ein Limit von 7,5 Tonnen. Ebenfalls für Pkw, Kleinbusse und Busse ist der Übergang in Frankfurt/Oder - Slubice sowie in Schwedt/oder möglich. Informationen zum zulässigen Gesamtgewicht gab es hier weder von der polnischen noch von der deutschen Seite. Die Polizei riet aber davon ab, den Grenzübergang in Schwedt anzusteuern, da die Stadt derzeit vollkommen von Stau verstopft sei.

Nur für Transporte von lebenden Tieren steht der Grenzübergang in Gubinek-Guben an der B97 zur Verfügung. Alle anderen Fahrzeuge werden hier abgewiesen.

Mehr zum Thema:

Von RND/dpa