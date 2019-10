An diesen sechs Orten in Brandenburg hält bald wieder ein Intercity

Potsdam

Die Deutsche Bahn baut ihr Angebot zum Fahrplanwechsel im Dezember in der Region aus. Auf der ICE-Strecke Berlin-Erfurt-München sowie Berlin-Braunschweig-Frankfurt/Main soll künftig mit zusätzlichen Fahrten ein lückenloser Stundentakt gelten. Außerdem würden weitere Fahrten das Sprinter-Angebot Berlin-Erfurt-Frankfurt/Main verstärken, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Auch auf der Linie Berlin-Hannover-Köln werde die Kapazität mit einem weiteren Zugpaar erhöht, hieß es.

Zu dem neuen Angebot gehört auch die IC-Verbindung Dresden-Rostock via Berlin mit Halt in Elsterwerda, Oranienburg, Neustrelitz und Waren (Müritz), womit perspektivisch insgesamt sechs Orte einen zweistündlichen Fernverkehrsanschluss erhalten. Ab Mai kommenden Jahres sollen die Doppelstockzüge mit WLAN an Bord auch in Schönefeld und Warnemünde halten.

Schneller nach Prag und Warschau

Ab Mai soll es auch eine schnelle Railjet-Verbindung in Kooperation mit den Tschechischen Bahnen und den Österreichischen Bundesbahnen geben, und zwar zwischen Berlin, Dresden, Prag und Wien.

Nach Polen soll das Angebot ebenfalls ausgeweitet werden. Zwischen Berlin und Warschau verkürzt sich ab Sommer 2020 die Reisezeit in den Eurocity-Zügen um 30 Minuten, teilte die Bahn mit.

Fünf Millionen Reisende nutzten im vergangenen Jahr die neue Schnellfahrstrecke zwischen Erfurt und Nürnberg, hieß es. Nachdem mehr Fahrten und mehr Sitzplätze angeboten wurden, sei die Nachfrage im ersten Quartal 2019 noch einmal um zehn Prozent gestiegen.

Mehr ICE-4 auf der Schiene

Wie die Bahn bereits im Frühjahr mitgeteilt hatte, soll ab Dezember 2021 die stark nachgefragte ICE-Verbindung Berlin-Hamburg im Halbstundentakt bedient werden. Die neue Generation des ICE-4, der zwischen Berlin und München, Hamburg-Stuttgart und Hamburg-München eingesetzt wird, soll häufiger unterwegs sein. Ab Juni kommenden Jahres werde der neue ICE auch auf der Verbindung zwischen Berlin und Interlaken eingesetzt, hieß es am Donnerstag weiter. Insgesamt habe die Bahn 137 dieser Züge bestellt. „Zurzeit kommt alle drei Wochen ein fabrikneuer ICE 4 auf die Schiene“, teilte das Unternehmen mit.

Der neue Fahrplan gilt ab dem 15. Dezember 2019. Fahrkarten können laut Unternehmen ab dem 15. Oktober gebucht werden. Mit dem Konzept Starke Schiene, auf das auch der Fahrplan ausgerichtet ist, will die Bahn pünktlicher werden und Kapazitäten ausbauen. Dafür sollen Milliarden investiert werden.

Seit Jahresbeginn kamen nach Angaben der Bahn von Ende September 76,5 Prozent aller Fernzüge pünktlich an. Damit schneide die Bahn 1,6 Prozentpunkte besser ab als im vergangenen Jahr und erreiche den Wert, den sie sich vorgenommen habe - obwohl demnach immer noch fast jeder vierte Fernzug verspätet ans Ziel kam.

Von MAZ-Online