Berlin

Die Deutsche Post erwägt, Briefe künftig nur noch an fünf statt sechs Tagen in der Woche zuzustellen, um Kosten zu sparen. Im Zuge der Erneuerung der Dienstverordnung des Briefzustellers werde erwogen, an Montagen keine private Post mehr zuzustellen, erklärte Post-Vorstand Tobias Meyer im Interview mit der Zeitung „Die Welt“.

Wörtlich sagte Meyer, der im Vorstand für das Brief- und Paketgeschäft zuständig ist: „Für uns stellt sich schon die Frage, ob wir in Deutschland am Montag eine flächendeckende Briefzustellung brauchen. Eine Firmenzustellung mit Briefpost ist an dem Wochentag sicher sinnvoll, aber bei privater Post ist das fraglich.“ Nach Angaben der Post kommen montags nur wenige Briefe an: An solchen Tagen würden nur zwei Prozent der Wochenmenge zugestellt, so ein Post-Sprecher.

Anzeige

Arbeitskampf bei der Post : Beschäftigte fordern mehr Lohn

Die Post führt derzeit Tarifgespräche für ihre rund 140.000 Beschäftigten. In der vergangenen Woche beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben Tausende Beschäftigte über vier Tage hinweg an Warnstreiks im gesamten Bundesgebiet. Allein am Samstag legten rund 4900 Post-Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in 14 Bundesländern die Arbeit nieder. Auch in Brandenburg wurden Verteilungszentren bestreikt.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Lohnerhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Meyer sagte dazu, ein derart hoher Abschluss sei „verantwortungslos“. Verdi dürfe nicht ausblenden, dass die Post im ersten Halbjahr in der Briefmenge mit elf Prozent ihren bislang stärksten Einbruch erlebt habe. Am 21. September setzen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter die Verhandlungen fort.

Von Feliks Todtmann