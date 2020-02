Berliner Kulturbürger appellieren: Brandenburg soll seine Pflicht erkennen

Berlin

Das Thema sorgte für einen vollen Saal: „Ausverkauf der Schlösser und Gärten in Brandenburg“. Etwa 70 Interessierte sind Donnerstagabend auf Einladung der Pückler Gesellschaft in die Freie Volksbühne im Bezirk Wilmersdorf gekommen, um das Problem zu verstehen. Das Land Brandenburg hat 1992 mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ( DSD) die Brandenburgische Schlösser GmbH (BSG) gegründet und sich dann als Gesellschafter aus dieser einzigartigen Kooperation zwischen Staat und Privatstiftung zurückgezogen.

16 Adelssitze gerettet

Das Ziel, 16 Adelssitze in der Mark vor dem Verfall zu retten, wurde erreicht. Aber das reicht nicht. Die BSG sicherte zwar die historische Bausubstanz, fand aber nur für die Hälfte der Schlösser auch zahlungskräftige Nutzer, die willens und in der Lage sind, alle laufenden Kosten zu übernehmen. Schlösser wie die in Blankensee und Diedersdorf wurden denkmalgerecht instand gesetzt und ins 21. Jahrhundert hinübergerettet. Für die andere Hälfte zeichnet sich noch keine Zukunft ab. Gesucht werden Mieter oder Käufer, die auch die teure Pflege der historischen Parkanlagen nicht scheuen und am besten der Öffentlichkeit weitestgehend Zutritt gewähren.

Kulturschätze erlebbar machen

Das Image ganzer Landstriche Brandenburgs ist mit den gebauten Träumen verknüpft, die dem Ständestaat einst die Krone aufsetzten. In demokratischen Zeiten gibt es wiederum Visionäre, die diese Kulturschätze für alle erlebbar machen möchten. Doch wer soll das bezahlen?

Die Folgen des Zinstiefs

Wolfgang Illert, der 2018 geschasste Geschäftsführer der BSG, sprach bei der Veranstaltung das Hauptproblem aus: Die Stiftung Denkmalschutz leidet wegen des Zinstiefs unter schwindenden Einnahmen. Das hätte auch einen positiven Effekt, hieß es: Das Land Brandenburg müsse seine Verantwortung erkennen und sich kümmern. Auch wichtige Akteure aus dem Brandenburger Kulturbetrieb meldeten sich engagiert zu Wort, unter ihnen emeritierte Direktoren wie Michael Seiler (Stiftung Schlösser und Gärten) und Gert Streidt (Stiftung Branitz) sowie die Kulturland-Brandenburg-Chefin Brigitte Faber-Schmidt.

Teuere Schlösser, teuere Radwege

Sorgenkinder sind vor allem Schlösser in Lieberose und Altdöbern im Osten Brandenburgs. Deshalb gab es aus dem Auditorium den Ratschlag, doch die Milliarden für den Kohleausstieg anzuzapfen. Doch die Kosten für den Unterhalt eines Schlosses lassen sich nicht als Investitionen abrechnen. Auch gegen den Vorschlag, auf teuere Radweg-Kilometer zu verzichten, gab es gute Argumente.

Ein Brief wird kommen

Einig war sich die Runde aber, dass auf das Land Brandenburg und die neue Kulturministerin Manja Schüle Druck ausgeübt werden müsse. Geplant ist ein Brief, den dann viele Vereine und Institutionen unterschreiben.

Karim Saab