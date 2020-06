Deutsche Wohnen: Aufstieg in den Dax beunruhigt Mieterschützer

Potsdam

Der am Donnerstag beschlossene Börsenaufstieg des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen in den Leitindex Dax erfüllt Mietervertreter mit Sorge. Das Unternehmen mit bundesweit 160.000 Wohnungen werde noch stärker in den Fokus internationaler Investoren rücken, hieß es beim Deutschen Mieterbund. Diese erwarteten hohe Dividenden vom zweitgrößten privaten Vermieter im Land, die entsprechenden Renditen ließen sich nur mit Mieterhöhungen realisieren, sagte Sprecherin Jutta Hartmann. „Für Mieter ist es daher kein Grund zur Freude.“

Rainer Radloff, der Vorsitzende des Landesverbands Brandenburg, nannte es „bezeichnend, dass ein Unternehmen mit Immobilien so viel Geld machen und einen solchen Aufstieg hinlegen kann“. Er wies darauf hin, dass der Konzern das Gros seines Betongolds zwar in Berlin besitze (116.000 Wohnungen), aber auch in Brandenburg ein wichtiger Player sei. So ist die Deutsche Wohnen Hauptinvestor in Krampnitz. Auf dem ehemaligen Militärgelände in Potsdam soll in den kommenden Jahren ein komplett neuer Stadtteil entwickelt werden.

Die Deutsche Wohnen – einer der wichtigsten Einzelaktionäre ist mit Blackrock, der größte Vermögensverwalter der Welt – ersetzt in der Liste der 30 Top-Werte die Lufthansa. Der größte deutsche Vermieter, die Bochumer Vonovia, wird schon seit fünf Jahren im Dax gelistet.

Maßgeblich für die Zugehörigkeit zum Kreis der 30 Dax-Konzerne sind Börsenumsatz (Handelsvolumen) und Börsenwert (Marktkapitalisierung) eines Unternehmens. Der Kurs der Lufthansa-Aktie war während der Corona-Krise eingebrochen.

Mieter-Aktivisten fordern Enteignung

In Berlin ist im vergangenen Jahr das Volksinitiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ angelaufen – mit dem Ziel, Immobilienunternehmen mit einem Bestand von mehr als 3000 Wohnung zu verstaatlichen. Die Enteignungs-Aktivisten werfen dem Konzern vor, mit aggressiven Mietsteigerungen Bewohner vertrieben zu haben.

Die Initiatoren sammelten dazu in der Hauptstadt 77.000 Unterschriften – gefordert waren mindestens 20.000. „Wir wollen die Spekulanten treffen, die wirklich alle Hebel in Bewegung setzen, um die Mieten zu treiben“, sagte der Sprecher der Initiative, Rouzbeh Taheri, dazu in der MAZ. „Die Deutsche Wohnen sieht auf dem Berliner Markt ein Steigerungspotenzial von 30 Prozent in den nächsten Jahren und will das auch ausschöpfen.“

Seit nunmehr elf Monaten prüft Innensenator Andreas Geisel, ob das geplante Volksbegehren zulässig ist. Im Mai haben die Enteignungs-Befürworter den Senat beim Verwaltungsgericht verklagt, sie wittern eine böse Absicht hinter der Langsamkeit des SPD-Politikers.

Von Thorsten Keller