Potsdam

Der Deutsche Buchpreis geht an die Potsdamer Schriftstellerin Antje Rávik Strubel. Sie erhält die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihren Roman „Blaue Frau“. Der Roman dreht sich um eine junge, aus Tschechien stammende Frau, die auf ihrer Flucht durch ganz Europa versucht, die Folgen einer Vergewaltigung zu verarbeiten. Die Autorin behandle das Thema „mit existenzieller Wucht und poetischer Präzision“, urteilte die Jury am Montagabend in Frankfurt am Main.

Von MAZonline