„Deutschland ist viel zu zögerlich​“

Potsdam

Die vierte Welle hat Brandenburg fest im Griff. Wie schauen Ärzte und Ärztinnen im Land auf die momentane Lage? Die Potsdamer Medizinerin Astrid Tributh (67), Fachärztin für Sportmedizin und stellvertretende Vorsitzende des Hausärzteverbands Brandenburg, und ihre Tochter Kristin (41), ebenfalls Allgemeinärztin, über eine mögliche Impfpflicht, die Sorge vor den kommenden Monaten und die Frage, warum im Osten niemand gegen staatlich organisierte Massenimpfungen protestierte.

Wie ist die aktuelle Situation in Ihrer Praxis?

Astrid Tributh: Wir haben mit den Auffrischungsimpfungen zu tun. Dabei halten wir uns mehr oder weniger an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO). Wir schauen nach Alter, aber auch nach Berufsgruppen. Wir sehen auch immer mehr Impfdurchbrüche, gerade bei Jüngeren. Aber es kommen auch immer noch Patienten, die sich das erste Mal impfen lassen wollen.

Kristin Tributh: Ja, gerade eben hatte ich so einen Patienten.

Astrid Tributh: Ich habe am Dienstag fünf gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Allerdings denke ich, das wird nun wieder abnehmen.

Immer mehr Impfdurchbrüche

Warum?

Astrid Tributh: Weil es wieder kostenfreie Tests gibt und die Leute nicht mehr selber zahlen müssen. Das wird den ein oder anderen sicherlich von einer Impfung abhalten.

Kristin Thributh: Ich weiß nicht, ob ich es genauso sehe. Testen ist absolut notwendig. Gerade in den Schulen. Man sieht ja, wie viele Kinder gerade in Quarantäne sind und wie viele Impfdurchbrüche es gibt. Gerade bei den Jüngeren, die einer hohen Viruslast ausgesetzt sind. Also Lehrkräfte und Erzieher zum Beispiel. Die müssen dann nicht ins Krankenhaus, aber liegen auch zwei Wochen flach. Mich erschreckt, dass die vierte Welle uns so erwischt. Ich hätte gedacht, dass wir durch die Impfungen besser geschützt und vorbereitet wären. Gerade deswegen sind die Auffrischimpfungen so wichtig.

Meinen Sie, die angekündigte 2G-Regel in Gaststätten oder Kinos wird reichen, um Impfunwillige in die Praxen zu bewegen?

Kristin Tributh: Die Angst davor, nirgends mehr hingehen zu können, treibt schon viele Leute in die Praxen. Heute hat mir eine Patientin erzählt, sie habe sich für eine Impfung entschieden, weil sie Angst hat, dass sie sonst nicht mehr einkaufen gehen kann.

Astrid Tributh: Das hat Ministerpräsident Woidke aber deutlich gesagt, dass es 2G in den Kaufhallen nicht geben wird. Aber 2G in Gaststätten und Theatern. Das finde ich auch gut. Ich würde auch nicht zu Veranstaltungen gehen, wo das nicht explizit nachgefragt wird. Insgesamt würde ich mir aber wünschen, dass wieder strenger kontrolliert wird.

Haben Sie das Gefühl, wir sind zu nachlässig geworden?

Astrid Tributh: Ich war gerade in Sachsen und dort in einer Gaststätte. Mich hat niemand nach meinem Zertifikat gefragt. Dort waren garantiert Ungeimpfte mit dabei. Dasselbe passiert auch in Potsdam. Wir sind nachlässig geworden. Das sieht man auch an den Herbstferien. Nachdem alle aus dem Ausland zurückgekommen waren, stiegen die Zahlen. Die Kontrollen an den Flughäfen waren ein Witz. Das hat uns jetzt das Genick gebrochen.

„Kontrollen an den Flughäfen waren ein Witz“

Würden Sie sich strengere gesetzliche Regelungen wünschen?

Astrid Tributh: Deutschland ist viel zu zögerlich, da sind andere Länder schon weiter. Dort gibt es eine Impfpflicht und Auskunftspflicht. Das würde ich mir hier auch wünschen. Arbeitgeber gerade in den Pflegeheimen müssen wissen, wer geimpft ist und wer nicht. Da brauchen wir eine klare gesetzliche Vorgabe.

Eine Impfpflicht gab es auch im Osten. Allerdings gab es damals keinen Protest dagegen, oder?

Astrid Tributh: Es gab eine Impfpflicht, aber es gab auch damals die Möglichkeit zu sagen: Ich lasse mich nicht impfen. Aber damals hat einfach niemand an der Richtigkeit dieser Impfungen gezweifelt.

Gegen was wurde damals geimpft?

Astrid Tributh: Kinderlähmung, Tetanus, Diphtherie und Pocken. Darüber, dass das ein Schutz für die Gesundheit ist, gab es keine Diskussionen. Da wurde gesagt: Es ist Impftag und da ist man mit den Kindern hin und dann ging das zack, zack.

Wie ist das politisch begleitet worden?

Astrid Tributh: Es gab einen Kinder- und Jugendgesundheitsschutz, das waren die Gesundheitsämter und die sind in die Schule gegangen und haben gesagt: Jetzt ist die Klasse dran, jetzt ist die Klasse dran. Und das wurde einfach durchgeführt. Da hat sich keiner gegen gewehrt.

Kristin Tributh: Vielleicht hat man Impfungen damals noch als Segen verstanden. Ich versteh gar nicht, warum man Impfungen heute als so bösartig abstempelt. Ich kann ja verstehen, wenn man sagt: Das ist eine neue Impfung und mir ist das nicht geheuer. Dafür habe ich Verständnis. Aber dieses Misstrauen gegenüber Ärzten und Wissenschaftlern kann ich nicht nachvollziehen.

Misstrauen gegenüber Ärzten

Wer sind diese Skeptiker?

Astrid Tributh: Die Menschen aus dem Osten, die damals geimpft wurden, die machen keine Probleme. Das sind eher jüngere Menschen, die auf ihre Freiheit pochen oder skeptisch sind.

Was meinen Sie, woher kommt dieses Misstrauen?

Astrid Tributh: Es fehlt an guter Kommunikation. Die Politiker entscheiden über wissenschaftliche Gremien hinweg. Aus der Ohnmacht heraus, die Pandemie nicht aufhalten zu können. Das können aber viele Menschen nicht nachvollziehen. Auch wir Ärzte werden nicht gefragt. Das führt dazu, dass viele Hausärzte in dieser Welle nicht mehr impfen.

Weil es zu wenig Kommunikation mit der Politik gibt?

Astrid Tributh: Es ist eine logistische Herausforderung, die Impfungen zu organisieren. Teilweise mussten wir extra Personal einstellen, um die Terminvergabe zu organisieren. Gleichzeitig bekommen Hausärzte für eine Impfung weniger als Ärzte im Impfzentrum. Da muss man auch die Frage stellen, ob das angemessen ist. Das haben wir mit der Politik besprochen, aber passiert ist nichts.

Kristin Tributh: In den Impfzentren wurde für die Logistik unheimlich viel Geld verbrannt, das hätten wir draußen dringend gebraucht. Das Gesundheitssystem ist komplett pleite. So kommen wir nicht weiter.

Wie schauen Sie auf die kommenden Monate?

Astrid Tributh: Die werden schwierig werden. Sorgen macht mir auch die Auslastung der Krankenhäuser, das hatten wir ja im letzten Jahr bereits. Damals hatte ich einen Schlaganfall-Patienten, der drei Stunden durchs Land gefahren werden musste, weil kein Krankenhaus ihn aufnehmen wollte. Das möchte ich nicht noch mal erleben.

Von Gesa Steeger