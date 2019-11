Brandenburg bei Diabetes-Erkrankungen weit hinten

Potsdam

In Brandenburg sind weitaus mehr Menschen an Diabetes erkrankt als im bundesdeutschen Schnitt. Das geht aus einer Studie der Krankenkasse AOK hervor, die der MAZ vorab vorliegt. Demnach leiden in Brandenburg insgesamt 281 000 Menschen an Diabetes Typ zwei – das sind 11,2 Prozent. In ganz Deutschland liegt die Quote bei 8,6 Prozent.

Die meisten Menschen sind in Sachsen-Anhalt (12,9 Prozent), Thüringen (11,9) und Sachsen (11,6) an Diabetes erkrankt. Auch Mecklenburg-Vorpommern hat mit 11,3 Prozent eine überdurchschnittlich hohe Quote – Brandenburg liegt nur knapp davor auf Platz 12 aller Bundesländer.

„In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hat laut Diabetes-Atlas beinahe jeder Neunte Diabetes Typ zwei“, sagt Daniela Teichert, designierte Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost. „Bundesweit ist es immerhin noch fast jeder Elfte. Das zeigt klar: Diabetes ist und bleibt eine verbreitete Krankheit, die man zwar medizinisch gut betreuen kann, die vor allem auf dem Land weiter unserer Aufmerksamkeit bedarf.“

Diabetes : klares Gefälle zwischen Ost und West

Insgesamt gibt es bei Diabeteserkrankungen ein klares Ost-West-Gefälle. Hamburg (6,4 Prozent) und Schleswig-Holstein (7,3) haben die besten Werte. Auch bevölkerungsreiche Flächenländer wie Bayern und Niedersachsen (beide 7,9 Prozent) schneiden deutlich besser ab. Interessant dabei ist, dass die Unterschiede zwischen alten und neuen Bundesländern auch bestehen bleiben, wenn unterschiedliche Altersstrukturen aus der Statistik herausgerechnet werden.

Diabetes betrifft vor allem ältere Menschen – auch in Brandenburg sind mehr als die Hälfte der Erkrankten über 70 Jahre alt. Gleichzeitig liegt die Zahl der Erkrankten in der Mark aber in jeder Altersgruppe über dem Bundesdurchschnitt – auch bei jungen Märkern. Das bedeute, dass der überproportional hohe Anteil älterer Einwohner in den östlichen Bundesländern nur einen Teil der höheren Werte erklären könne, heißt es in der Studie.

Fettleibigkeit ein bedeutender Risikofaktor

Als bedeutender Risikofaktor für eine hohe Diabetesrate in einzelnen Bundesländern gilt der Studie nach Fettleibigkeit. Die Forscher ordneten die Kreise und kreisfreien Städte entsprechend der Prozentzahl stark übergewichtiger Menschen in fünf Kategorien ein. In Brandenburg wurden die Kreise und Städte dabei vornehmlich der höchsten Übergewichtigkeitskategorie zugeordnet. Nur Potsdam schaffte es in die unterste Gruppe mit besonders wenigen fettleibigen Einwohnern. Der Zusammenhang zwischen deutlich übergewichtigen Menschen und Diabetes sei regional deutlich zu erkennen, heißt es.

Gleichzeitig gibt es auch in Brandenburg starke regionale Unterschiede in der Zahl der Diabeteserkrankungen. In Potsdam ist der Anteil an der Bevölkerung mit 7,4 Prozent am niedrigsten – in der Prignitz ist er mit 15,4 Prozent am höchsten. Auch innerhalb der Mark lassen sich die Unterschiede nicht nur mit einer unterschiedlichen Altersstruktur der Bevölkerung erklären. Rechnet man die Faktoren Alter und Geschlecht aus den Werten heraus, bleiben 8,9 Prozent Erkrankte in Potsdam und 13,9 Prozent in der Prignitz. Potsdam liegt zudem in einem Vergleich der Großstädte unter 500 000 Einwohnern leicht unter dem Durchschnitt. Spitzenreiter ist dort Heidelberg mit nur 4,8 Prozent Erkrankten.

Deutschland europaweit Viertletzter

Die Studie erstellte die AOK zusammen mit der Universität Trier und wertete dabei die Daten der eigenen Versicherten anonymisiert aus. Weil die Häufigkeiten einzelner Krankheiten von Krankenkasse zu Krankenkasse zum Teil stark voneinenander abweichen, seien diese Unterschiede statistisch herausgerechnet worden, heißt es. Berücksichtigt wurde für die Studie einzig der Diabetes Typ zwei, der für rund 90 Prozent der Fälle verantwortlich ist. Die „ Zuckerkrankheit“ ist eine Stoffwechselstörung, bei der Insulinmangel zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel führt. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland nach Zahlen der International Diabetes Federation auf dem viertletzen Platz aller 28 Mitgliedsstaaten.

Von Ansgar Nehls