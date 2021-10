Potsdam

Der langjährige Landesvorsitzende der einflussreichen Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Brandenburg, Andreas Schuster, hört auf. Er ist mit sofortiger Wirkung von all seinen Ämtern zurückgetreten. Das gab er in der Sitzung des Landesbezirksvorstands am Freitag bekannt. Schuster, der viele innen- und sicherheitspolitische Debatten in Brandenburg mit geprägt hat, begründete seinen Schritt mit privaten Gründen. Er hat nach eigenen Angaben Parkinson.

In einer persönlichen Erklärung an seine Mitstreiter teilte Schuster mit: „Vor kurzem habe ich die Diagnose erhalten, dass ich an der Parkinson-Erkrankung leide. Dies macht es nun erforderlich, dass ich mich voll meiner Gesundheit und meiner Familie widme. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich in meiner Funktion als Landesvorsitzender immer einhundert Prozent für die GdP gegeben habe.“

GdP-Chef Schuster: „Es war mir eine Ehre“

Er sehe sich dazu nicht mehr in der Lage und habe beschlossen, schon jetzt und nicht erst auf dem Landesdelegiertentag im kommenden Februar seine Ämter zur Verfügung zu stellen und nicht zur Wiederwahl anzutreten. Schuster war seit der Wende – seit 31 Jahren – an vorderster Front für die Brandenburger Polizeigewerkschaft aktiv.

Schuster war 1989 Gründungsmitglied der ehemaligen Gewerkschaft der Volkspolizei (GdVP). Im gleichen Jahr trat er in die Gewerkschaft der Polizei ein. Seit 1990 war er Vorsitzender des GdP-Landesbezirks Brandenburg. Auch im Bundesvorstand der Gewerkschaft hatte sich Schuster engagiert.

In mehreren harten Debatten um die Polizeireformen hatte er die Auseinandersetzung mit der Landesregierung gesucht. In seiner Rücktrittserklärung dankte er aber auch den Partnern in der Politik, im Innen- und Finanzministerium sowie in der Polizeiführung „für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit“.

„Es war eine Zeit mit Höhen und Tiefen, mit großen Erfolgen, persönlichen Niederlagen, aber vor allem viel Freude, mit der ich das Amt des Landesvorsitzenden ausgeübt habe“, erklärte Schuster. Er sei stolz darauf, was er und seine Mitstreiter für die Polizei in Brandenburg erreicht hätten. „Es war mir eine Ehre.“

Stübgen: „Sein Rücktritt ist ein Verlust“

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) zollte Schuster Respekt und wünschte ihm alles Gute. „Die Verdienste von Andreas Schuster für das Land Brandenburg sind von unschätzbarem Wert“, sagte er. Er habe Andreas Schuster als streitbaren Kämpfer für die Sache der Brandenburger Polizei kennenlernen dürfen, der mit seiner Meinung nie hinter dem Berg gehalten habe. „Umso mehr ist sein Rücktritt ein Verlust.“

Von gel/uw