Erst war es die Verdopplungszeit, dann die Reproduktionszahl (R-Wert). Inzwischen ist aber die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, die entscheidende Kennziffer in der Beurteilung der Corona-Pandemie.

Sie bestimmt zum Beispiel, ob schärfere Auflagen wie eine Sperrstunde oder Kontaktbeschränkungen in Kraft treten. Als unkritisch gilt ein Inzidenzwert von unter 35, zwischen 35 und 50 ist eine erste Warnstufe erreicht, ab 50 gilt eine Kommune gemäß RKI-Definition als Risikogebiert. Für ganz Brandenburg liegt der Wert aktuell bei 23,9 (Stand: 15. Oktober).

Unsere Grafik zeigt die aktuellen Zahlen für die 14 märkischen Landkreise und die vier kreisfreien Städte auf einen Blick – auf Basis der Zahlen des Gesundheitsministeriums in Potsdam. So sehen Sie gleich, wie weit Ihre Kommune noch von einem der kritischen Grenzwerte entfernt ist – oder womöglich bereits darüber liegt.

Von Thorsten Keller