Potsdam

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz –also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen –ist eine der wichtigsten Kennziffern in der Corona-Pandemie. Die Politik hatte im Herbst vor dem „Lockdown light“ das Ziel ausgegeben, den Wert zügig wieder unter 50 zu bringen – nur so sei es den Gesundheitsämtern möglich, Infektionsketten nachzuverfolgen.

Vom zwischenzeitlich ausgerufenen, ambitionierten Zielwert 35 hat sich die Politik inzwischen wieder verabschiedet. Nun sollen der Einzelhandel sowie Museen und Galerien unterhalb eines Inzidenzwerts von 50 wieder ohne Einschränkungen öffnen dürfen.

Ist der Wert in einem Korridor zwischen 50 und 100, gibt es für die Geschäfte einen eingeschränkten Betrieb. Kunden müssen vorab einen Termin buchen („click and meet“).

Seit Mitte März haben die Inzidenzwerte in Deutschland allerdings wieder fast flächendeckend die 100er-Grenze überschritten. Liegt die Inzidenz drei Tage hintereinander über 100, greift nach den Bund-Länder-Beschlüssen vom 3. März eine „Notbremse“ und die Lockerungen, etwa im Einzelhandel, müssten wieder zurückgenommen werden.

Irgendwann in der zweiten Aprilhälfte wollen Bundestag und Bundesrat eine verbindliche „Bundes-Notbremse“ beschließen. Zuletzt hatten die einzelnen Bundesländer die Notbremse recht unterschiedlich interpretiert, das ärgerte vor allem die Kanzlerin.

Für ganz Brandenburg liegt der Wert aktuell bei 133,9 (Stand: 23. April). In Berlin liegt der Wert aktuell bei 135 (Stand: 23. April).

Unsere Grafik zeigt die Zahlen für die 14 märkischen Landkreise und die vier kreisfreien Städte auf einen Blick – auf Basis der tagesaktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums in Potsdam. So sehen Sie gleich, ob und wie weit Ihre Kommune über dem kritischen Grenzwert liegt.

Hinweis zum Meldeweg: Covid-19-Erkrankungen werden zunächst an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet. Die 18 Gesundheitsämter in Brandenburg müssen diese Zahlen spätestens am folgenden Arbeitstag an das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) melden.

Aufgrund des Meldeverzuges zwischen dem Bekanntwerden von Fällen vor Ort und der Übermittlung an das LAVG kann es Abweichungen zu den von den Kreisen und kreisfreien Städten aktuell veröffentlichen Zahlen geben. Das gilt für die Zahl der Neuinfektionen und – in geringerem Maße – auch für die Sieben-Tage-Inzidenz.

Von Thorsten Keller