Potsdam

Erst war es die Verdopplungszeit, dann die Reproduktionszahl (R-Wert). Inzwischen ist aber die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, die entscheidende Kennziffer in der Beurteilung der Corona-Pandemie.

Bis zum neuen Teil-Lockdown, der seit dem 2. November gilt, bestimmte die Inzidenz zum Beispiel, ob schärfere Auflagen wie eine Sperrstunde oder Kontaktbeschränkungen in Kraft treten. Als unkritisch gilt ein Inzidenzwert von unter 35, zwischen 35 und 50 ist eine erste Warnstufe erreicht, ab 50 gilt eine Kommune gemäß RKI-Definition als Risikogebiet. Für ganz Brandenburg liegt der Wert aktuell bei 139,4 (Stand: 27. November). Deutlich kritischer ist die Lage in Berlin (215,6) (Stand: 26. November).

Anzeige

Lesen Sie auch: Corona-Newsblog für Brandenburg

Unsere Grafik zeigt die Zahlen für die 14 märkischen Landkreise und die vier kreisfreien Städte auf einen Blick – auf Basis der Zahlen des Gesundheitsministeriums in Potsdam. So sehen Sie gleich, wie weit Ihre Kommune noch von einem der kritischen Grenzwerte entfernt ist – oder womöglich bereits darüber liegt. Nur in der Prignitz liegt der Inzidenzwert derzeit unter 50.

Lesen Sie auch: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Brandenburg

Diese neuen Beschränkungen gelten bei Inzidenzen ab 35 bzw. 50 Die Runde der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen hat sich auf die Verschärfung der Corona-Regeln vor allem in zwei Schritten, gestaffelt nach Inzidenzwerten in besonders betroffenen Regionen geeinigt. Das gilt: Bei Inzidenz ab 35: Einführung einer zusätzlichen Maskenpflicht in Räumen (etwa in Büros, Fahrstühlen und in Gaststätten zusätzlich für Beschäftigte mit Gastkontakt), aber auch im Freien, wo eine höhere Übertragungsgefahr besteht (in Brandenburg gilt dies bereits). Die Einführung einer Sperrstunde kann ab dieser Inzidenz geprüft werden. Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen wird reduziert: Bei privaten Feiern auf 25 Teilnehmer im öffentlichen Raum, 15 im privaten Raum (in Brandenburg galten bisher 50 bzw. 25) – jeweils mit Anzeigepflicht beim Gesundheitsamt drei Tage im Voraus ab sechs Personen aus anderen Haushalten. Öffentliche Veranstaltung dürfen draußen mit 250 Teilnehmern stattfinden, drinnen mit 150 Teilnehmern. In gastronomischen Einrichtungen gilt ab 23 Uhr ein Alkoholausschankverbot. Ab Inzidenz 50: Einführung Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum auf maximal 10 Personen und einer Sperrstunde ab 23 Uhr für Gastronomie, Bar und ähnliche Einrichtungen. Begrenzung von Veranstaltungen auf 100 Teilnehmer und bei privaten Feiern auf maximal zehn Teilnehmer im öffentlichen Raum sowie maximal zehn Personen aus maximal zwei Hausständen im privaten Raum – mit Anzeigepflicht beim Gesundheitsamt wie bei 35er Inzidenz. Öffentliche Veranstaltung dürfen draußen mit 150 Teilnehmern stattfinden, drinnen mit 100 Teilnehmern. In gastronomischen Einrichtungen gilt ab 23 Uhr ein Alkoholausschankverbot. Sollte der regionale Anstieg bis zehn Tage nach erstmaligem Überschreiten der Grenzwerte sich nicht bremsen lassen, greifen weitere Einschränkungen (z. B. Kontaktbeschränkungen auf fünf Personen oder zwei Hausstände).

Hinweis zum Meldeweg: Covid-19-Erkrankungen werden zunächst an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet. Die 18 Gesundheitsämter in Brandenburg müssen diese Zahlen spätestens am folgenden Arbeitstag an das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) melden.

Aufgrund des Meldeverzuges zwischen dem Bekanntwerden von Fällen vor Ort und der Übermittlung an das LAVG kann es Abweichungen zu den von den Kreisen und kreisfreien Städten aktuell veröffentlichen Zahlen geben. Das gilt für die Zahl der Neuinfektionen und – in geringerem Maße – auch für die Sieben-Tage-Inzidenz.

Von Thorsten Keller