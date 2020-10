Potsdam

Noch im Sommer wollte Christoph Berndt vom Fraktionsvorsitz der AfD im Landtag so gar nichts wissen. Während sich im Zuge des Parteiausschlussverfahrens von Frontmann Andreas Kalbitz bereits Abgeordnete für die Nachfolge warm liefen, kokettierte der 64-Jährige aus dem Spreewald mit demonstrativem Desinteresse.

Nein, er wolle sich einen solchen Job wirklich nicht antun, sagte er, wenn er gefragt wurde, ob er zur Verfügung stünde. Er lächelte dabei so vielsagend, dass selbst in seiner Fraktion viele nicht wussten, woran sie bei Berndt sind und welche Ambitionen der umtriebige Chef des von ihm 2015 gegründeten Vereins „Zukunft Heimat“ in Cottbus wirklich hat. Dass er überhaupt im Gespräch war, tat dem gelernten Zahntechniker und früheren Laborarzt offenbar derart gut, dass er sich dann eine Kandidatur zumindest offen hielt.

Tatsächlich wurde er von einigen gedrängt, für die Nachfolge von Kalbitz zu kandidieren. Aber würde er, der nicht dem inzwischen aufgelösten völkisch-nationalistischen „Flügel“ um Kalbitz und Bernd Höcke angehörte, auch eine Mehrheit bekommen? Im Landtag profilierte sich Berndt – im Schatten von Kalbitz und ohne dessen bundespolitische Vernetzung – als eloquenter, scharfzüngiger Analytiker, der gern polarisiert und vor Demagogie nie zurückschreckt.

Er prägte den Kurs seiner Fraktion in der Corona-Politik. Schon frühzeitig preschte Berndt vor, indem er eine schnelle Rücknahme aller Beschränkungen wegen des Corona-Virus und ein Ende der Maskenpflicht forderte. Mit oft übertriebenem Pathos trug er für seine Fraktion vor, warum diese ausgerechnet jetzt einen Untersuchungsausschuss beantragen musste, um das Krisenmanagement der Regierung kritisch unter die Lupe zu nehmen. Die Pandemie erklärte Berndt schon vor längerer Zeit für beendet. Nach seiner Wahl am Dienstag bekräftigte er, dass es sich aus seiner Sicht nur um eine „verantwortungslose Panikmache“ handele.

Fraktionschef Berndt kündigt Klage gegen Beobachtung an

Letztlich war die Entscheidung bei der Wahl der Fraktionsspitze am Dienstag knapp. Seinem Gegenspieler, dem 33 Jahre jüngeren Dennis Hohloch, fehlten nur wenige Stimmen in der Stichwahl, die Berndt mit 11 zu 7 gewann. Die Abgeordnete Birgit Bessin, die sich überraschend ebenfalls bewarb, war schon davor ausgeschieden.

Pikant an der Wahl ist, dass die Mehrheit der Abgeordneten Berndt wählte, obwohl dieser mit seinem Verein im besonderen Fokus des Verfassungsschutzes steht: „Zukunft Heimat“ wird als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet. Berndt selbst sieht sich nicht als Rechtsextremist, sondern als ein „Mann des Straßenprotests“ und kündigte an, sich juristisch gegen die Beobachtung zur Wehr zu setzen. „Eine Klage werde vorbereitet“, sagte er.

Nach seinem Zittersieg präsentierten sich die drei Kandidaten in demonstrativer Einigkeit. „Das zeigt, dass wir uns gut verstehen“, sagte der neue Fraktionschef Berndt.

Wer wird im April neuer AfD-Landeschef?

Hohloch gab sich etwas wortkarg, zeigte sich aber als fairer Verlierer. „Wir haben gewählt, wir haben ein Ergebnis, wir arbeiten in gewohnter Art und Weise weiter“, sagte der Politiker. Ob dieser Burgfrieden hält, ist offen. Der Lausitzer Abgeordnete Steffen Kubitzki, der zu den eher Gemäßigten seiner Fraktion gehört, sagte, es gebe für den neuen Fraktionschef „keine Schonfrist“. Dieser müsse die Fraktion zusammenführen. „Jetzt muss Berndt liefern“, so Kubitzki nach der Fraktionssitzung im Landtag.

Derweil wird in der AfD schon ein Blick in die Zukunft geworfen. Im April soll auf einem Parteitag die Nachfolge von Landeschef Kalbitz entschieden werden, der auch diesen Job abgeben musste. Intern wird davon ausgegangen, dass Birgit Bessin nach dem Vorsitz greift. Sie ist bisher Stellvertreterin.

Aber auch Steffen Kubitzki kann sich eine Kandidatur vorstellen. Diese wolle er demnächst öffentlich machen, sagte er am Dienstag. Er werde aus der Partei dazu gedrängt, Parteivorsitzender in Brandenburg zu werden. Ob auch der neue Fraktionschef Berndt scharf auf diesen Posten ist, ist offen.

