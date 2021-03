Potsdam

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat nach Medienberichten die AfD vom rechtsextremen Prüf- zum Verdachtsfall hochgestuft – und das knapp sieben Monate vor der Bundestagswahl. Was aber heißt das für die Brandenburger AfD?

Kurz gesagt: Für den Landesverband der AfD ändert sich gar nichts durch die Hochstufung auf Bundesebene (zu der das Bundesamt übrigens keinen Kommentar abgibt). Brandenburgs Verfassungsschutz führt die Landespartei wegen deren enger Verbindung ins rechtsextremistische Milieu bereits seit Sommer 2020 als Verdachtsfall und darf damit schon länger nachrichtendienstliche Mittel einsetzen – dazu gehört zum Beispiel das Anwerben von Informanten. Einen Kommentar zur aktuellen Hochstufung lehnt das Innenministerium in Potsdam ab.

Vom Prüffall zum Beobachtungsfall

Der Bund hat also nur nachgezogen und sich jene Einschätzung zu Eigen gemacht, die Brandenburgs Verfassungsschützer seit längerem vertreten. Die aktuelle Hochstufung ist dagegen für Bundesländer von Bedeutung, die bislang der AfD noch weniger rechtsextremistische Tendenzen unterstellten - Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, wo die AfD als Prüffall gilt, also nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln ausgespäht werden darf.

Bekanntermaßen waren für die Einstufung der AfD im Bund als Prüffall Anfang 2019 die Ausrichtung und das Personal des märkischen Landesverbands von erheblicher Bedeutung. Das wirft die Frage auf: Was hat sich seither in Brandenburg geändert? Hat die Partei einen Kurswechsel vollzogen – und, wenn ja, in welche Richtung?

AfD-Landesvorsitzende und Fraktionschef Andreas Kalbitz, dem das Verfassungsschutzgutachten von 2019 ein ganzes Kapitel widmete, musste nach einem Zerwürfnis mit dem Bundesvorstand um Jörg Meuthen seine Ämter abgeben. Im Mai 2020 annullierte der Bundesvorstand die Parteimitgliedschaft des 48-Jährigen, weil dieser bei seinem Parteieintritt unvollständige Angaben zu seinem politischen Vorleben in rechtsextremistischen Vereinigungen gemacht haben soll.

Wie viel hat Kalbitz noch zu sagen?

Ist Kalbitz, neben dem Thüringer Björn Höcke eine der beiden Führungsfiguren des völkisch-nationalen Flügels innerhalb der AfD, also entmachtet und für die märkische AfD ohne Bedeutung? Danach sieht es nicht aus. Kalbitz sitzt weiterhin in der Landtagsfraktion. Die stellvertretende Parteivorsitzende Birgit Bessin äußerte nach dem Parteirausschmiss von Kalbitz und angesichts des von ihm angestrengten Prozesses zur Wiederaufnahme: „Wenn Herr Kalbitz seine Mitgliedsrechte zurückbekommt, ist er wieder Landesvorsitzender in Brandenburg.“ Vor Gericht kam der Ex-Soldat Anfang 2021 nicht durch mit einem Eilantrag, der ihn wieder in die Partei eingliedern sollte. Abschreiben kann die Partei den bundesweit gut vernetzten Strippenzieher aber nicht.

Erst im Januar 2021 schlug die Landtagsfraktion ausgerechnet Kalbitz als Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission (PKK) vor, deren Mitglieder vom Verfassungsschutz regelmäßig und vertraulich über dessen Arbeit informiert werden. Das war natürlich ein Affront, nach Protesten zog die Fraktion den Kandidaten zurück.

Absage an Bundestagskandidatur – mit viel Pathos

Einen weithin beachteten Auftritt hatte Kalbitz erst am Wochenende, als er mit großer Geste eine Bundestagskandidatur in Südbrandenburg ablehnte (trotz des seiner Meinung nach „durchaus wahrscheinlichen Erfolgs einer Kandidatur“). Er tue dies, um den AfD-Landesverband nicht in Gefahr zu bringen, unter Umständen zwangsaufgelöst zu werden, schrieb Kalbitz in einer langen Erklärung auf Facebook. Schließlich habe der Bundesvorstand schon ein Auftrittsverbot für ihn verhängt so Kalbitz. Mit dem Pathos eines heimlichen Vorsitzenden, mahnte Kalbitz in dem Posting: „Kein einzelner steht über der gemeinsamen Sache.“ Und macht damit klar: Er hält die Sache der AfD weiter für seine Sache.

Die Landtagsfraktion wiederum hat Kalbitz keinesfalls durch einen gemäßigteren Vertreter ersetzt. Stattdessen wählte sie den Chef des in Cottbus und Umland tätigen Vereins „Zukunft Heimat“ zum Vorsitzenden. Brandenburgs Verfassungsschutz hat zu „Zukunft Heimat“ eine klare Meinung: Der Verein wird offiziell als „bestätigte rechtsextremistische Bestrebung“ geführt, ist also über den Status „Verdachtsfall“ schon längst hinaus. Mit dem Chef eines rechtsextremistischen Vereins an der Spitze, in dem Kampfsportler, Fußballhooligans und Neonazis zu einer „toxischen Mischung“ (Verfassungsschutz) zusammenfinden, dürfte sich die Landtagsfraktion kaum als Hort der Mäßigung empfehlen.

Fraktionschef Berndt fürchtet „Zwangsherrschaft“

Wie radikal Berndts Politikverständnis ist, offenbart ein gerade erschienener Beitrag, den der Fraktionsvorsitzende gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten René Springer und dem parlamentarischen Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Dennis Hohloch, auf „sezession.de“ veröffentlicht hat. Darin heißt es: „Die Parteienherrschaft in Deutschland befindet sich auf dem Weg zur Zwangsherrschaft.“ In dieser Situation müsse die AfD nach einem „überzeugenden Wahlsieg 2024“ die „Machtfrage stellen“ und von Brandenburg aus „ganz Deutschland verändern“.

Die Landespartei ihrerseits hat nach dem Parteirausschmiss von Kalbitz immer noch keinen neuen Vorsitzenden. Stellvertreterin Birgit Bessin gilt als Kalbitz-Vertraute, ihr Co-Vize Daniel Freiherr von Lützow fiel den Verfassungsschützern im Umfeld der Hygiene-Demos 2020 auf, als er die Corona-Eindämmungsmaßnahmen mit dem Ermächtigungsgesetz von Adolf Hitler aus dem Jahr 1933 verglich. Im April will die Landes-AfD sich einen neuen Vorsitz wählen - das wird man beim Verfassungsschutz aufmerksam verfolgen.

Rechtliche Offensive gegen Beobachtung

Juristisch geht die Landespartei gegen die enger werdende Beobachtung durch den Verfassungsschutz vor. Sie hat eine regelrechte Klage-Welle losgetreten. Es wurden seit Dezember vergangenen Jahres vier Anträge gestellt – drei Klagen vor dem Landesverfassungsgericht und eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Potsdam. Ob diese Klagen angenommen und wann sie dann gegebenenfalls verhandelt werden, ist offen. Der Prozessbevollmächtigte der Partei ist in allen Fällen Professor Michael Elicker. Ende Januar dieses Jahres zog die AfD in einem Organstreitverfahren vor das Landesverfassungsgericht. Ziel des Antrags ist es, eine einstweilige Anordnung zu erzwingen, um eine weitere Beobachtung zu verhindern. Gerichtet ist die Klage gegen Innenminister, Ministerpräsident und Landesregierung.

Damit verbunden wurde ebenfalls Ende Januar eine Klage vor dem Verwaltungsgericht Potsdam eingereicht. Die AfD will erreichen, dass die Einstufung als Verdachtsfall zurückgewiesen wird.

In einer Klage vom Februar dieses Jahres vor dem Landesverfassungsgericht will die AfD erreichen, dass die Passagen über die Partei im Verfassungsschutzbericht gestrichen werden. Die einstweilige Anordnung richtet sich gegen den Innenminister.

Im Dezember 2020 reichte die AfD-Fraktion im Landtag eine abstrakte Normenkontrollklage vor dem Landesverfassungsgericht ein. Der Antrag bezieht sich auf Paragraf 5 des Verfassungsschutzgesetzes in Brandenburg und die darin enthaltene öffentliche Unterrichtung über Verdachtsfälle. Die AfD will prüfen lassen, ob der Verfassungsschutz überhaupt über seine Erkenntnisse zur Partei berichten darf. Denn der Verfassungsschutz darf nur über Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung öffentlich informieren, wenn dafür „hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte“ vorliegen.

Bei der Beobachtung der AfD muss die Behörde streng zwischen Partei und Fraktion unterscheiden und abwägen. Denn der „Kernbereich der Mandatsausübung“ sei durch das Grundgesetz geschützt, wie Verfassungsschutzchef Jörg Müller immer wieder betont. Das bedeutet: Die Tätigkeiten von Abgeordneten der AfD im und außerhalb des Parlaments zur Ausübung des Mandats sind für den Geheimdienst tabu. Müller stellte klar: „Wir beobachten nicht die Fraktion, sondern den Verdachtsfall extremistischer Bestrebungen im Landesverband Brandenburg.“ Das können aber durchaus Fraktionsmitglieder sein.

Von Ulrich Wangemann und Igor Göldner