An dem Messer von Dirk-Henner Wellershoff klebt noch Blut. Er zieht es aus seinem Zielstock, der ihm fast bis zur Schulter reicht und der ihm beim Gang über vom Sturm versenkte Bäume und Äste als überdimensionaler Wanderstock dient. Hier in seinem Revier im Spreewald ist der Jäger zurzeit fast jeden Abend im Einsatz. Der weite Himmel über einer Lichtung färbt sich langsam rötlich. Auf dem weichen Boden finden sich reh-ähnliche Trittspuren. Die kleinen nach rechts und links gespreizten Afterklauen aber offenbaren, dass sich auch hier die Tiere getummelt haben, die seit einem Jahr nicht nur die brandenburgische Jägerschaft und die Landespolitik am stärksten beschäftigen: Wildschweine.

Nichts – selbst Corona nicht – prägt die diesjährige Jagdsaison wie der Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP). Der Landkreis Spree-Neiße registrierte am 10. September 2020 bundesweit den ersten Fund. Mehr als 1900 Fälle kamen allein in Brandenburg dazu. Im Juli trat das Virus erstmals auch bei mehreren Hausschweinbeständen auf. Die Jägerinnen und Jäger begegnen den Folgen der ASP nicht nur in den neu umzäunten Gebieten rund um die Fundorte der verendeten Tiere, der sogenannten Restriktionszone 1. Auch in den angrenzenden Pufferzonen sind sie angehalten, Schwarzwild zu erlegen und auf erkrankte Tiere zu achten. Seit Oktober zahlt das Landesministerium für Verbraucherschutz 150 Euro für jedes getötete Wildschwein innerhalb der betroffenen Kerngebiete.

Der Landesjagdverband wirft dem Land vor, beim Krisenmanagement zu versagen und beispielsweise keine adäquaten Sammelstellen für die Kadaver zu organisieren. Naturschutzverbände wie der Nabu kritisieren dagegen, sich auf das Abschießen der Wildschweine zu konzentrieren. Das Virus verbreite sich verstärkt durch Tiertransporte und mangelnde Kontrollen. Wolle die Jägerschaft generell die gestiegene Zahl von Wildschweinen senken, sollte sie auf Fütterungen im Wald verzichten, heißt es beim Nabu in einer Auflistung von Hintergründen zur ASP. Der Jagddruck führe „zu ausgeprägten Wanderungen und damit potenziell zur Verschleppung des Virus“.

Kaufmann und Jäger

Und ein bisschen geht es bei der Kritik auch um die Grundsatzfrage: Was legitimiert das Töten von Tieren? Dieser Abend im Revier von Dirk-Henner Wellershoff wird Antworten liefern. Der Berliner Immobilienkaufmann, der einen landwirtschaftlichen Betrieb in Baruth/Mark (Teltow-Fläming) führt, ist zugleich Präsident des Landesjagdverbandes Brandenburg. Ein routinierter Erklärbär also, der gemächlichen Schrittes mit geschultertem Gewehr, umgehängtem Fernglas und braunem Cappy auf dem Kopf seinen Kontrollgang durch das Gebiet nahe Byhleguhre-Byhlen (Dahme-Spreewald) beginnt. Vor der eigentlichen Jagd sucht er nach kranken und toten Wildschweinen. „Wenn sie ASP haben, wird ihnen heiß vom Fieber und das treibt sie in die Feuchtigkeit“, sagt der 55-Jährige. Der Weg durch den dichten Wald, der mit all dem umherliegenden Totholz und dem Farn in der Dämmerung wie die perfekte Kulisse für die nächste „Ronja Räubertochter“-Verfilmung wirkt, endet vorerst an einer Suhle. Der Platz ist leer. Ein paar hundert Meter weiter an der Lichtung weist Wellershoff auf Spuren von Schwarz- und Rehwild. Er klettert kurz auf einen Hochsitz. Als er hinabsteigt, springen und bellen seine beiden Hunde, als sei ihnen gerade ein Napf voll Frischfleisch serviert worden. Vor allem den vermeintlich putzigen Parson Russell Terrier namens Flips treibt’s zur Jagd. „Der findet, bindet und ist böse“, sagt sein Herrchen.

Wildschweine sieht Wellershoff an diesem Abend nur auf einem von einer Wildkamera aufs Smartphone übertragenen Live-Video von einem anderen Standort. Wer doch ein totes Wildschwein findet oder eines erlegt, muss sich durch einen Haufen Formalitäten wurschteln. Wellershoff hat an die 30 in diesem Jahr erlegt und mehrmals tote Tiere – glücklicherweise ohne ASP – gefunden. Jedes tote und noch nicht abschließend getestete Wildschwein muss in der Pufferzone bleiben, zu der auch Wellershofs Revier gehört. Der gut vernetzte Jäger hat das Glück, jemanden vor Ort zu kennen, dessen Kühlraum er nutzen kann. Andere sind aufgeschmissen. Vor der Lagerung kommen die Proben, die die Jägerinnen und Jäger nehmen müssen, um einen Wildursprungsschein zu erhalten und den Landkreisen beim Identifizieren möglicher ASP-Fälle zu helfen. Wellershoff drückt nach erfolgreicher Jagd die Röhrchen mit den Proben im Umschlag durch den Schlitz des Behördenbriefkastens in der Kreisstadt Lübben. „Am Wochenende dauert es dann bis Montag, bis der geleert wird, und er ist ungekühlt. Dabei gäbe es für solche Fälle auch spezielle Kästen, die gekühlt sind.“

Beitrag zur Fleischerzeugung

Der Rundgang verläuft über ein Stück Erde, das vom Schwarzwild aufgetrampelt wurde, und unter Stromleitungen, die in der kalten feuchten Luft knistern. Die Zivilisation durchdringt auch die Wildnis – und darin liegt eine geradezu philosophische Frage der Jagd an sich selbst. Wo greift sie in die Natur ein und warum? „Ich finde, mit rund 100 000 Wildschweinen leisten wir einen sinnvollen Beitrag zur Fleischerzeugung“, meint Wellershoff. „Mir ist jedes geschossene Wild lieber als Fleisch aus der Massentierhaltung.“ Er sei nun mal – anders als Nabu und Co. - überzeugt, dass sich das Virus vor allem über die Wildschweine verbreite und auch die Landwirte mit ihrem Vieh zu schützen seien. Schließlich begreift er sich und seine Jägerschaft selbst als ethisch korrekt arbeitender Lieferant einer noch immer nach Fleisch gierenden Gesellschaft. Seine Vision: landeseigene Kantinen, die statt Massenware wöchentlich Wild aus Brandenburg auftischen. Seine Befürchtung: Eine politisch gewollte Schwarzwild-Jagd auf Bachen, die ausufern könnte. „Da müssen wir auf die Ethik achten, wir wollen und werden zum Beispiel nicht auf Bachen und ihre Frischlinge schießen.“

Abschuss ohne Jubel

Auf einem Acker am Waldrand vor dem Ortseingang erspäht Wellershoff durchs Fernglas zwei Rehe. Schleichend und lautlos gegen den drohenden Nachthimmel, dann rauf auf den Hochsitz. „Jetzt geht uns das Licht flöten“, flüstert er, „und das Rehwild!“ Kurzes Scheppern einer Eisenstange – war’s das? Dann knallt’s, der Schuss. Trotz integriertem Schalldämpfer das ultimative Geräusch, das einem ins Bewusstsein hämmert, dass hier ein Leben beendet sein könnte. Rund 200 Meter vom Hochsitz wird das Gefühl Gewissheit. Ein Rehbock mit Sechser-Gehörn liegt ohne Zucken und erkennbar vergossenes Blut auf dem Boden. Wellershoffs Gesicht ist jubelfrei. Wie ein Arzt im OP-Saal listet er nach dem Aufschneiden der Bauchdecke die Organe und ihren Zustand auf. Alles wirkt gesund – die Kugel hat das Herz durchtrennt. „Das Entscheidende ist, dass das Tier keine langen Schmerzen hatte“, sagt der Schütze. Die Innereien landen im Wald. Fuchs oder Wolf werden sie in ein paar Stunden gefressen haben. Dem Reh legt er einen Birkenzweig zwischen die Zähne. „Ich gebe den letzten Bissen und denke daran, dass ein Leben zu Ende gegangen ist.“ Es ist das, was Wellershoff unter einer ethischen Jagd versteht.

