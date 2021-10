Brandenburg/Havel

Die Planer hatten einen radikalen Kahlschlag vor. Dort, wo heute die schick sanierten Häuser in der Brandenburger Altstadt stehen, sollten kantige Betonriegel emporragen. Hochhäuser und großflächige Wohnanlagen entlang von ausladenden Magistralen waren geplant. Die Vision eines sozialistischen Stadtzentrums, wie sie 1968 für die Havelstadt entworfen worden war, hatte durchaus etwas Futuristisches.

Umgesetzt wurden die Pläne freilich nie. Übrig geblieben sind lediglich Fotos von einem Modell. Mehr ist nicht überliefert. „Selbst das Modell ist mittlerweile verschwunden“, sagt Thomas Fischer, Stadtplaner an der Technischen Universität Kaiserslautern. Fischer ist einer der Kuratoren der Ausstellung „Stadtwende“, im Stadtmuseum in Brandenburg an der Havel, die am Donnerstag eröffnet wird.

Weimar, Halle, Dessau, Schwerin: Der Verfall der Altstädte

Die Schau beschäftigt sich mit dem Wandel historischer Altstädte in Ostdeutschland. Anhand mehrerer Beispiele, neben Brandenburg unter anderem Greifswald, Weimar, Schwerin, Dessau, Halle und Erfurt, wird gezeigt, wie die Bausubstanz bis zum Ende der DDR langsam verfiel und wie sich Bürger der Ruinen annahmen, um sie vor dem endgültigen Verfall zu bewahren.

Demonstration in Halberstadt 1989. Quelle: Burkhard Mahlke

Läge Brandenburg in Westdeutschland, dann würde die Altstadt um die Jahrtausendbrücke vermutlich so ähnlich aussehen wie das Modell, von dem in der Ausstellung ein Foto zu sehen ist. Denn dort wurde die im Zweiten Weltkrieg oft stark beschädigte Bausubstanz einfach platt gemacht und überbaut. In der DDR ging das schon aus ökonomischen Gründen nicht so einfach.

Mit Plattenbauten gegen die Wohnungsnot

So waren zum Beispiel in Brandenburg/Havel nach dem Krieg rund 15 Prozent der Gebäude im Stadtgebiet komplett zerstört. Von 23 817 registrierte Wohnungen waren 10 500 beschädigt. Das alles wieder instandzusetzen war ein riesiger Kraftakt. Spätestens in den 60er-Jahren, als die Industrialisierung des Landes schon weit fortgeschritten und immer mehr Wohnungen gebraucht wurden, war klar: Neubau ging vor Sanierung. Im Norden der Stadt entstanden erste Plattenbauten, Anfang der 70er der Stadtteil Hohen-stücken.

Es war die Zeit, als Brandenburg mit seinen 94 000 Einwohnern fast zur Großstadt wurde und überall in der DDR Wohnungen fehlten. Das 1971 auf dem VIII. Parteitag der SED beschlossene Wohnungsbauprogramm sorgte zwar dafür, dass in den kommenden zehn Jahren eine Million neue Wohnungen gebaut wurden. Trotzdem stieg die Anzahl der verfügbaren Wohnungen in der Republik nur um eine halbe Million auf 6,6 Millionen. Der Grund: Die Altbauten in den Stadtzentren verfielen.

Das sozialistische Stadtzentrum war schon beschlossen

So auch in Brandenburg/Havel. Die futuristischen Pläne, die die Stadtverordnetenversammlung am 30. Mai 1968 beschlossen hatte, fielen dem Wohnungsbauprogramm zum Opfer. Die Altstadt zerbröselte. 1987 galten 25 Prozent der Altstadtwohnungen als unbewohnbar. Ein Jahr zuvor war das Dach der Franziskanerkirche St. Johannis zusammengebrochen.

Wanderausstellung über ostdeutsche Altstädte Die Ausstellung „Stadtwende“ ist das Resultat eines Forschungsprojektes der Technischen Universität Kaiserslautern, der Bauhausuniversität Weimar, des Leibnitz-Instituts für raumbezogene Sozialforschung Erkner und der Universität Kassel. Die Wanderausstellung kommt Ende 2022 nach Potsdam. Stadtwende. Stadtmuseum Brandenburg/Havel, Ritterstr. 96. Di-So, 13-17 Uhr, bis 30. Januar 2022. Eröffnung Donnerstag, 17 Uhr, St. Johanniskirche.

Die Schau zeigt in einer Einführung den architektonischen Aufbruch in die Moderne und den Zerfall der alten Gebäude aus Vorkriegszeiten. Und sie erinnert daran, wie sich in den 80ern die ersten Bürger für den Erhalt dieser Altbauten engagierten. Zum Teil aus purer Not, weil es nicht genug Neubauwohnungen gab, zum Teil aber auch, weil sie unter Wohnkultur etwas anderes verstanden als die normierte Platte mit Zentralheizung.

Bürger nehmen die Stadtsanierung selbst in die Hand

„Die Leute begannen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen“, sagt Anja Grothe, die Leiterin des Stadtmuseums. Unter dem Dach des Kulturbundes entstanden die Interessensgemeinschaft Denkmalpflege und der Arbeitskreis Stadtgeschichte, der für den Erhalt der Altstadt kämpfte und den Abriss der Johanniskirche verhinderte. Ein Teil der Ruinen wurde besetzt und notdürftig saniert. Auf einer Demo in November 1989 stellten Bürger vor jedes vom Verfall bedrohte Haus eine Kerze.

Ein Engagement, das sich gelohnt hat und eine Bausubstanz erhielt, die es im Westen in vielen Städten so schon lange nicht mehr gab. In den 90er-Jahren wurde Brandenburg/Havel eines von fünf Modellprojekten der Stadtsanierung. An zahlreichen Altstadthäusern hingen Schilder mit der Aufschrift:„Bis bald, altes Haus!“ Man hatte viel erreicht.

Von Mathias Richter