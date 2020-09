Potsdam

Was er Brandenburg wünscht? „Regen“ sagt Thomas Becker mit etwas verschmitztem Gesichtsausdruck. Brandenburg – es kann eben so einfach sein. In der Hand hält er ein Blatt Papier, auf der er eine Wiesenlandschaft mit vielen Bäumen skizziert hat.

Becker ist einer von 30 Brandenburgern, die am Eingang der neuen Sonderausstellung „Mensch Brandenburg! 30 Jahre, 30 Orte, 30 Geschichten“ im Video zu sehen sind. 30 Gesichter, die erzählen, wie sie das Land sehen, wie sie sich als Märker fühlen, was sie sich wünschen und die aufgefordert waren, ein Bild von Brandenburg zu malen.

Eine Geschichte der Menschen im Land

Der Auftakt ist programmatisch für das Geschichtsverständnis der Ausstellungsmacher im Potsdamer Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte. „Wir wollen weg von den klassischen Museumsausstellungen und Landesgeschichte als gesellschaftlichen Prozess zeigen“, sagt Kurt Winkler, der Direktor des Hauses. Die Besucher sollen nicht in Ehrfurcht vor den großen Ereignissen der Geschichte erstarren, sondern zu Fragen, Diskussionen und einer weiteren Beschäftigung mit den Themen ermuntert werden.

Und deshalb haben die Ausstellungsmacher im Potsdamer Kutschstall versucht, konsequent eine Geschichte von unten zu schreiben. Eine Geschichte des Landes Brandenburg, wie sie die Menschen in diesem Land seit der Deutschen Einheit erlebt haben und wo sie als Besucher selbst ihren Platz finden können.

Blick in die Ausstellung „Mensch Brandenburg!“. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ganz ohne die großen Daten geht es freilich nicht. Gleich nach den Statements der 30 Brandenburger im Video werden die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte des Landes in Bildern aufgerufen und mit knappen Erläuterungen unterlegt: Die Gründung des Bundeslandes am 3. Oktober 1990 mit dem Tag der Deutschen Einheit, Manfred Stolpe als erster Ministerpräsident, die Verabschiedung der Landesverfassung am 20. August 1992.

Aber schon in der weiteren Auflistung historischer Daten zeigt sich: Diese Ausstellung ist keine Jubelschau. Sie spart auch die dunklen Seiten der vergangenen 30 Jahre nicht aus, etwa den Anschlag auf die „jüdische Baracke“ in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen im September 1992. Und es ist ein kritischer und zugleich leicht ironischer Umgang mit den Fakten, wenn etwa ausgerechnet an den erste Spatenstich für den Flughafen BER im September 2006 erinnert wird.

Aber die Erinnerung an den Baubeginn des Flughafens, der im kommenden Monat endlich fertig sein soll, zeigt auch, wie die Dramatik der Ereignisse immer mehr abnimmt. Die ganz harten Zeiten sind vorbei. Die wirtschaftlichen Zusammenbrüche mit ihren Folgen für die Menschen sind weitgehend überstanden. 2014 ist das Stadtschloss in Potsdam wieder aufgebaut, 2016 das Kraftwerk Schwarze Pumpe von Braunkohlegegnern besetzt, 2019 verabschiedet der Landtag ein Paritätsgesetz, das vorsieht, dass sich künftig genausoviele Frauen wie Männer zur Wahl stellen können.

Ein Angebot zur Selbstvergewisserung

„Mensch Brandenburg“ ist insofern auch keine spektakuläre Ausstellung, was die gezeigten Objekte und Geschichten angeht. Es ist eher ein Angebot der Selbstvergewisserung nach 30 Jahren. Sie versucht die Geschichte des Landes aus der Perspektive von 30 unterschiedlichen Orten zu erzählen. Jeder der 14 Landkreise und jede der vier kreisfreien Städte ist mindestens einmal vertreten. An jeder der 30 Stationen in der Schau wird ein thematischer Schwerpunkt gesetzt.

So tauchen die großen Themen der Nachwendezeit wie die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Treuhandpolitik, Arbeitslosigkeit oder die Auseinandersetzung mit der SED-Herrschaft immer wieder auf. Aber auch Kontroversen der Gegenwart, wie Energiewende, das Verhältnis von Stadt und Land oder die Wohnsituation bei steigenden Immobilienpreisen werden verhandelt. An jeder Station erzählt zudem ein Zeitzeuge per Video von damals und wie er es heute sieht.

Mathias Hohmann – erst Streikführer, dann Geschäftsführer einer Auffanggesellschaft in Premnitz (Havelland). Quelle: Sven Gatter

Beispiel Treuhand. Beispiel Premnitz im Havelland. Mathias Hohmann (57) war damals 29 Jahre alt und im Betriebsrat der Märkischen Faser GmbH, als die Belegschaft den Betrieb besetzte, weil das Unternehmen 2155 Leute auf die Straße setzen wollte. Zu DDR-Zeiten hatten am Standort mehr als 8000 Kollegen im Chemiefaser-Kombinat Friedrich Engels geschuftet. Nach der Privatisierung durch die Treuhand waren es zunächst noch 6500. Hohmann erzählt im Video, wie ihm die Knie unterm Tisch zitterten, als er mit der Betriebsleitung verhandelte. Die Belegschaft hatte das Werkstor mit großen Chemiefaserballen verrammelt.

73 Tage hielten sie den Betrieb besetzt und erreichten schließlich einen lauen Kompromiss. Genützt hat es wenig. Der Laden wurde mehrfach verkauft, ging pleite. Hohmann wurde 1993 Geschäftsführer einer ABM-Gesellschaft. Trotzdem spricht er heute von einem Erfolg. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile wieder 500 Leute. Premnitz hat sich zu einem kleinen Industriestandort gerappelt.

Ein Chemiefaserballen liegt in der Ausstellung zur Illustration dieser Geschichte. Eine von 30 Geschichten. Eine andere etwa ist Wittenberge, ein Ort, der ebenfalls schwer gebeutelt wurde weil drei der vier Großbetriebe den Bach runter gingen. Wittenberge hat einen anderen Weg. Die Stadt konzentriert sich auf ihre Lage an der Elbe und setzt auf Tourismus. Die Arbeitslosigkeit sank von fast 19 Prozent kurz nach der Jahrtausendwende auf 5,8 Prozent im vergangenen Jahr.

So folgt Ort auf Ort, Perspektive auf Perspektive und eröffnet ein Panorama der brandenburgischen Landesgeschichte. Eine Cargolifter-Aktie erinnert an zerplatzte Träume wo heute das Freizeitparadies Tropical Islands steht. Eine hölzerne Mahnsäule der Bürgerinitiative „Freie Heide“, die in den 90ern im Raum Wittstock dafür kämpfte, dass die Kyritz-Ruppiner Heide nicht mehr militärisch genutzt wird und schließlich Erfolg hatte, ragt mitten im Kutschstall empor. Ein Zehn-Mark-Schein aus der DDR, auf dem das Atomkraftwerk Rheinsberg abgebildet war, vergegenwärtigt, dass es noch Jahre dauern wird, bis der 1990 stillgelegte Reaktor endlich abgebaut und entsorgt ist.

Helen Thein-PeitschIn , als Punkerin und ehemalige "Schwarzwohnerin" gehörte sie zu den Hausbesetzern im Potsdamer Holländischen Viertel,. Heute arbeitet sie als Bibliothekarin. Quelle: Sven Gatter

Es sind immer nur kleine Denkanstöße, die mit den Exponaten gegeben werden. Kuratorin Florentine Schmidtmann gelingt dies mitunter auch dadurch, dass sie überraschende Schwerpunkte setzt. Ausgerechnet in Potsdam widmet sich die Ausstellung einem scheinbaren Randthema: den Hausbesetzungen und der Tradition des „Schwarzwohnens“ in der DDR. „Das ist ein Thema, das angesichts steigender Immobilienpreise in der Landeshauptstadt durchaus relevant ist“, sagt die Kuratorin.

Die ehemalige Besetzerin Helen Thein-Peitsch aus Babelsberg sieht dies im Video ähnlich. Sie ist davon überzeugt, dass damals viel schöner alter Wohnraum vor dem Abriss gerettet wurde. Was einst illegal war hat dafür gesorgt, dass Potsdam heute so stolz auf sein schick renoviertes Holländisches Viertel sein kann. Wie gesagt, es ist eine Geschichte von unten, die die Ausstellung erzählt.

