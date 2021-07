Eisenhüttenstadt

Und aus der Utopie wurde eine Wiese mit Parkplatz. Der zentrale Platz in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) sollte eigentlich mal die architektonische Krönung der 1951 gegründeten neuen sozialistischen Stadt werden. Ein Rathaus und ein Kulturzentrum waren dort geplant. Immer wieder wurden Entwürfe gemacht.

Doch am Ende habe der notorisch hinter den Bedürfnissen der Menschen hinterherhinkende Wohnungsbau in der DDR immer Vorrang gehabt, sagt Axel Drieschner. Und so ist der einst von den Stadtplanern als zentraler Platz vorgesehene Ort bis heute unbebaut. Die Utopie ist eine Leerstelle geblieben.

Historische Stadtansichten im Museum Utopie und Alltag

Axel Drieschner ist einer der beiden Kuratoren der neuen Sonderausstellung im „Museum Utopie und Alltag“ in Eisenhüttenstadt. Er und Florentine Nadolni, die Leiterin des in Eisenhüttenstadt und Beeskow angesiedelten Museums, haben in den Archiven gegraben und historische Stadtansichten und Planungsunterlagen zusammengestellt, die nun von Sonntag an in der Ausstellung „Ohne Ende Anfang“ zu sehen sind.

Paläste für die Arbeiterklasse: Eisenhüttenstadt, Friedrich-Engels-Str. im II. Wohnkomplex, um 1957. Quelle: Walter Fricke/Stadtarchiv Eisenhüttenstadt

In fünf Räumen des Museums wird die Geschichte der modernen sozialistischen Stadt anhand von Eisenhüttenstadt nacherzählt. Als Referenzpunkte dienen zwei andere Musterstädte der untergegangenen realsozialistischen Welt: das polnische Nova Huta und das einige Jahre später geplante, moderne Schwedt (Uckermark).

Eisenhüttenstadt – Ohne Ende Anfang

Der Titel „Ohne Ende Anfang“ verweist auf den hehren Anspruch, der mit dem Entwurf einer sozialistischen Stadt verbunden war. Es sollte ein soziales Gebilde entstehen, das den bürgerlichen Ballast der Tradition abwirft, also quasi aus dem Nichts entsteht und sich an den Bedürfnissen der arbeitenden Bevölkerung orientiert. Einer arbeitenden Bevölkerung, die komfortabel wohnen sollte und mit Kitas, Konsum, Freizeitanlagen und Kommunikationsorten wie Theater, Kino und Kneipen die erforderliche Infrastruktur für Arbeit und Freizeit bereitgestellt bekommt.

Nach diesen Vorstellungen entstanden in der DDR Anfang der 50er Eisenhüttenstadt als neue Stadt und wurde Schwedt in den 60er-Jahren zu einer modernen Industriestadt umgebaut. Auslöser dieser städtebaulichen Veränderung waren in Eisenhüttenstadt wie in Nova Huta im benachbarten Polen die Errichtung eines Stahlwerkes, dessen Arbeitskräfte Wohnraum benötigten, in Schwedt das Erdölverarbeitungskombinat.

Eisenhüttenstadt: Saarlouiser Str. Höhe Heinrich-Heine-Alle, III. Wohnkomplex mit erster Selbstbedienungskaufhalle, um 1960 Quelle: Walter Fricke/Stadtarchiv Eisenhüttenstadt

Die Ausstellung macht nachvollziehbar, und das ist auch der Anspruch des Museums Utopie und Alltag, in welchem Spannungsverhältnis sich Anspruch und Wirklichkeit befanden. Sie zeigt den „Widerspruch zwischen Plan und alltäglichem Chaos“, wie Florentine Nadolni es ausdrückt.

Paläste für die Arbeiter in Stalinstadt

Das ursprünglich 1950 in historistisch neoklassischer Bauweise, also architektonisch durchaus an die Tradition anknüpfende, damals noch unter dem Namen „Stalinstadt“ gestartete Projekt Eisenhüttenstadt orientierte sich am Vorbild der damaligen Sowjetarchitektur. Ähnlich wie der Berliner Karl-Marx-Allee (heute Frankfurter Allee) wurden „Paläste für die Arbeiter“ gebaut. Großzügige Wohnanlagen mit viele Licht, häufig um Plätze arrangiert, die durch Verbindungswege, häufig durch Torbögen miteinander verbunden waren.

Doch die bei städtischen Hipstern heute total angesagten und damals vom Westen als „stalinistische Zuckerbäckerarchitektur“ verspottetem Bauten stellten schon bald eine ökonomische Überforderung dar. Je mehr Personal das Stahlwerk brauchte, um so schneller und billiger musste gebaut werden. Schon in den 60er-Jahren setzte sich eine industrielle Bauweise durch – schnörkellos und rational. Die Wohnungen wurden kleiner, die Decken niedriger. Es war der Beginn der Plattebauarchitektur in vorgefertigten Modulen.

Eisenhüttenstadt um 1967, 85 Meter lange Hochhausscheibe mit mehr als 300 Einraumwohnungen für alleinstehende Arbeiter. Quelle: Walter Fricke/Stadtarchiv Eisenhüttenstadt

Die Ausstellung zeigt diesen Wandel hin zu einer kalten funktionalen Architektur, die möglichst viele Menschen, ähnlich wie im Westen, in anonymen Wohnmaschinen unterbrachte. Unterkünfte, die nach dem Beitritt zur Bundesrepublik und dem Zusammenbruch der DDR-Ökonomie bald leer standen, weil die Leute notgedrungen abwanderten. Das Stahlwerk in Eisenhüttenstadt, wo 1989 noch 12.000 Menschen arbeiteten, beschäftigt heute noch 2500. Von den einst 53.000 Einwohnern der Stadt sind noch 25.000 übrig geblieben.

„Es war kein Wandel, der nach 1990 stattgefunden hat, es war ein Strukturbruch“, sagt Florentine Nadolni. Städte wie Schwedt oder Eisenhüttenstadt wurden „zurückgebaut“, wie der massenhafte Abriss von Wohnquartieren beschönigend genannt wurde. Vor allem in den Außenbezirken wurden die Wohnblocks umgelegt, weil in einem WBS 70 kaum noch jemand wohnen wollte, während die Innenstädte liebevoll saniert wurden.

Ein Museum – zwei Standorte Das Museum für Utopie und Alltag hat zwei Standorte. Es besteht aus dem Kunstarchiv Beeskow und dem Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt. In Beeskow lagern rund 18 500 Kunstwerke aus DDR-Zeiten. Zu einem großen Teil handelt es sich um staatliche Propagandakunst und Werke von Freizeitkünstlern, aber es sind auch qualitativ hochwertige Arbeiten darunter. I n Eisenhüttenstadt befinden sich vor allem Gegenstände der Alltagskultur der DDR. Das Museum verfügt über rund 170 000 Exponate, vom Kinderspielzeug über Zeitschriften, Möbel bis zu Textilien aus allen Jahrzehnten der DDR-Geschichte. Ohne Ende Anfang – Zur Transformation der sozialistischen Stadt. Museum Utopie und Alltag, Eisenhüttenstadt, Di-So, 11-17 Uhr. Bis 29. Mai 2022.

Derweil entstanden an den Rändern der Stadt neue Eigenheimsiedlungen. Ob das wirklich ein Fortschritt ist? Wer in der Ausstellung die Fotos von damals und heute mit den eng nebeneinanderstehenden Fertighäusern betrachtet, kommt unweigerlich ins Grübeln, welche Bauweise den Bewohnern mehr Intimität zugesteht.

Es sind wohl neue stadtplanerische Konzepte für Eisenhüttenstadt gefragt. Nicht zuletzt weil die Stadt vor der Frage steht: Was passiert, wenn das Stahlwerk einmal dicht macht? Was muss die Kommune dann bieten, damit die Menschen hier weiter leben wollen? In Nova Huta ist im vergangenen Jahr der letzte Hochofen erloschen. Doch die Stadt befindet sich im Einzugsgebiet von Krakau, gilt vor allem bei jungen Leuten heute als hipp.

Arbeiten von Martin Maleschka und Henrike Naumann

Und Eisenhüttenstadt? Es werden Utopien gebraucht, die das Vergangene mit einem gangbaren Weg in die Zukunft verbinden. Das Vergangene hat der Eisenhüttenstädter Künstler Martin Maleschka gleich im Eingangsbereich der Ausstellung in einem großen Modell der Stadt aus Bauteilen von DDR-Spielzeug nachgebaut. Und die Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann dokumentiert mit der Installation eines Wohnzimmers, das sie aus DDR-Beständen und dem postmodernen Kitsch der 90er-Jahre zusammengestellt hat, irgendwie auch ein trauriges Stück Gegenwart.

Eisenhüttenstadt, neu errichtete Einfamilienhäuser; im Hintergrund zum Abbruch vorgesehene Wohnhäuser in Plattenbauweise, 2021 Quelle: Martin Maleschka

Und die Zukunft? Im letzten Raum der Ausstellung können Besucher Vorschläge und Wünsche aufschreiben. Denn gute Ideen werden dringend benötigt. Auch für den zentralen Platz von Eisenhüttenstadt. Zuletzt soll es Überlegungen gegeben haben, dort ein Dienstleistungszentrum oder eine Seniorenresidenz zu bauen. Vielleicht sollte er besser noch eine Weile so bleiben wie er ist – eine Leerstelle für gesuchte Utopien.

Von Mathias Richter