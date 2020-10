Brandenburg/Havel

Brandenburg an der Havel ist das Potsdam von morgen“, prophezeit Gislen Engelmann. Die Schauspielerin kommt mit der freien Theatergruppe Poetenpack viel in Deutschland herum. Der „Faust“, in dem sie die Marte Schwertlein spielt, entstand als Koproduktion mit dem Brandenburger Theater. „Ich habe die Probentage in Brandenburg/Havel sehr genossen. Für mich ist das Leben in Berlin, Potsdam oder Werder zu teuer. Da wäre es eine Alternative, in diese schöne Stadt zu ziehen, denn sie bietet alles, was mein bürgerliches Herz begehrt: lauschige Gassen, Cafés, Uferwege und gute Zuganschlüsse“, so die Solo-Selbstständige.

Doch abgesehen vom Dom gilt das kulturelle Leben in Brandenburg/H. als unterbelichtet. Etwa 60 Prozent der Kulturfördermittel der Stadt Brandenburg fließen ins Brandenburger Theater ( BT). Rechnet man die Zuschüsse des Landes dazu, beliefen sich bis 2018 die staatlichen Subventionen für das Haus jährlich auf knapp acht Millionen Euro. Dabei ist das Theater gar kein richtiges Theater. Es wird als „Stadthalle mit Orchester“ verspottet und blieb das Sorgenkind der 72 000-Einwohner-Stadt.

Theater ohne eigenes Ensemble

Das Schauspiel-Ensemble wurde vor 20 Jahren vor die Tür gesetzt. Fest angestellt blieben 51 Musiker und noch einmal so viele Mitarbeiter. Bühnenkunst wird seit zwei Jahrzehnten ohne viel Resonanz von außen eingekauft. Comedy und seichte Unterhaltung fanden ihr Publikum, waren aber dem Ruf eines ernsthaften Stadttheaters abträglich. Viele ambitionierte Gastspiele des Potsdamer Hans-Otto-Theaters floppten. Einziges Aushängeschild blieben die Sinfoniekonzerte der Brandenburger Symphoniker.

2019 stellte Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) die Weichen neu, nachdem die Kulturförderung des Landes für kreisfreie Städte aufgestockte wurde. Seitdem legt die Stadtregierung im Jahr noch einmal 500 000 Euro Projektmittel obendrauf, um es dem BT zu ermöglichen, Theater- und Musiktheater selbst zu produzieren.

Böses Schlangennest

„Sie wollen über das Theater schreiben? Da können Sie nur alles falsch machen!“, ruft eine Brandenburger Künstlerin ins Telefon. Aus ihr sprudelt viel Frust, ihren Namen möchte sie aber nicht in der Zeitung lesen. Sie vergleicht das Theater mit einem „Billig-Supermarkt“, den sie meidet. Nur die traditionellen Figurentheatertage nimmt sie von diesem Verdikt aus. Einmal im Jahr – zufällig an diesem Freitag wieder – besucht sie die Erwachsenenvorstellung. Dass nach der Pensionierung des Puppenspielers Wolfgang Rudolph 2007 kein neuer berufen wurde und neben Theater und Ballett auch diese vierte Sparte dem Rotstift zum Opfer fiel, kreidet sie dem BT und der Stadt ebenfalls an. Das Theater sei „ein böses Schlangennest – von der Politik geprügelt, wirtschaftlich ein Desaster und personell völlig zerstritten“, meint sie. Vom Orchestermusiker bis hin zum Beleuchter würden alle immer nur über schlechte Stimmung klagen.

Hat sie überhaupt mitbekommen, dass das BT gerade eine Neuprofilierung versucht? Unter dem Motto „Wege finden“ werden aktuell fast jeden Abend Eigenproduktionen angeboten. Am ersten Septemberwochenende standen gleich vier Premieren auf dem Programm. Die Spielpläne der vergangenen Jahre waren viel löchriger. Die wütende Künstlerin hält dagegen: „Die Projektmittel sollten lieber für das Jazzfest oder den Tag des offenen Ateliers eingesetzt werden, die in diesem Jahr ausfallen mussten, weil die Stadt kein Geld gab. Das BT sei vergebliche Liebesmüh. „Haben Sie nicht gehört, auch die Neuen sind schon wieder verschlissen!“

Die Neuen: Frank Martin Widmaier und Christine Flieger mussten sich zusammenraufen. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Neuen – das sind die Geschäftsführerin Christine Flieger und der künstlerische Leiter Frank Martin Widmaier, die Anfang 2019 vom Aufsichtsrat berufen wurden. Sie stehen unter Dauerbeschuss. Ein Grüppchen um den Stadtverordneten Norbert Langerwisch (Freie Wähler) forderte von OB Scheller bereits die Abberufung der Theaterleitung und eine Rückkehr zur bisherigen Praxis. OB Scheller stellte sich in einem Antwortschreiben ausdrücklich hinter Flieger und Widmaier. In einem ausführlichen MAZ-Gespräch, das unter maz-online nachzulesen ist, wehrt sich das Duo gegen verschiedene Anschuldigungen.

Wie erklärt sich Christine Flieger die aufgebrachte Stimmung gegen sich? „Die ständigen Ups und Downs und die hohe Fluktuation des Leitungspersonals haben das Misstrauen wachsen lassen. Es sind viele Verletzungen entstanden. Die letzte Abbaudiskussion ist gerade einmal drei Jahre alt“, sagt sie. Und Widmaier hofft, dass sich durch Arbeit und Leistung ein Stimmungsumschwung herbeiführen lässt.

Widmaiers Vorgängerin gab entnervt auf

So einen Versuch gab es bereits einmal 2016. Damals wurde Katja Lebelt zur Künstlerischen Leiterin berufen, schmiss dann aber im Dezember 2016 entnervt hin. Noch heute kaut Lebelt an der krachenden Niederlage. Sie war mit großem Idealismus gestartet, sollte aber ohne eigenes Budget Theateraufführungen entwickeln. Rückblickend sagt sie: „Die Wiederbelebung des Theaters kann nur aufgrund einer ernsthaften und grundlegenden Verabredung mit der Stadt gelingen“ und fügt hinzu: „Das Brandenburger Theater wird ja von den Brandenburgern gar nicht mehr als Theater wahrgenommen.“

Dabei kann das BT auf mehr als 200 Jahre Geschichte zurückblicken. Das Mehrspartenhaus war eine Errungenschaft des Bürgertums und blieb auch erhalten, als in der DDR mehr als 10 000 Stahlarbeiter die Stadt prägten. Nach der Wende sank die Einwohnerzahl um 20 000, vor allem die Plattenbau-Gebiete entvölkerten sich. 2018 ließ sich dieser Trend stoppen, aber auch künftig liegt die Sterberate deutlich über der Geburtenrate. Für mögliche Zuzügler könnte ein reichhaltiges Kulturangebot ein gutes Argument sein.

Der Dirigent Peter Gülke dirigier die Brandenburger Symphoniker. Quelle: Rüdiger Böhme

Das Theater macht bisher aber nur durch heillose Querelen von sich reden. Am 18. Juni 2020 nutzte der scheidende Chefdirigent Peter Gülke einen Festakt für eine Brandrede gegen die Theaterleitung. Eigentlich war der renommierte Siemens-Musikpreisträger 2015 geholt worden, um nach dem ebenfalls nicht einvernehmlichen Ende der 15-jährigen Ära seines Vorgängers Michael Helmrath die Wogen zu glätten. Der damals bereits 81-jährige Gülke sollte möglichst schnell einen jungen, frischen Nachfolger aufbauen. Doch der setzte auf Selbstverwirklichung und besetzte sechs von acht Konzerten mit sich selbst am Pult. Er besuchte nie eine andere Veranstaltung des Hauses, nur seine eigenen. Die Nichtverlängerung seines Vertrages kränkte den 86-Jährigen.

Höhere Dienstauslastung

„Wir brauchen hier Leute, die zusammenarbeiten wollen, um das ganze Haus nach vorne zu bringen“, betont nun der neue künstlerische Leiter Widmaier im MAZ-Gespräch. Dieser Satz deutet einen echten Machtkampf an, der hinter den Theaterkulissen tobt. Sein Auftrag und sein Konzept sehen vor, dass er das Orchester für große und kleine Musiktheater-Formate heranziehen kann. Die Musiker müssen also künftig mit einer höheren Dienstauslastung rechnen. Von ihnen werden nicht mehr vorrangig hehre Sinfoniekonzerte auf großer Bühne erwartet, sondern auch Dienstleistungen aus dem Orchestergraben.

Der neue Dirigent Olivier Tardy vor dem Gastauftritt der Brandenburger Symphoniker im Potsdamer Nikolaisaal. Quelle: Varvara Smirnova

Inzwischen wurde Olivier Tardy, langjähriger Soloflötist der Bayerischen Staatsoper, zum Gülke-Nachfolger ernannt. Für den sinfonischen Bereich fungiert er uneingeschränkt als künstlerischer Leiter. Für die Musiktheater-Projekte muss er allerdings Widmaiers Vorstellungen respektieren. Würden beide Persönlichkeiten an einem Strang ziehen, wäre das die Rettung und ein Segen für das Brandenburger Theater.

Doch schon nach wenigen Wochen knirscht es deutlich. Zum Beispiel erzürnt Tardy, dass die Brandenburger Symphoniker keinen eigenen Internetauftritt haben, sondern sich nur über die Seite brandenburgertheater.de präsentieren können. Der Förderverein des Orchesters hatte auf eigene Faust eine autonome Netzpräsenz für das Orchester entwickelt. Sie wurde aber abgeschaltet, als Fotohonorare drohten. Außerdem krachten sich Widmaier und Tardy bereits lautstark, als es darum ging, wer im Großen Saal proben darf. Das Orchester oder das Poetenpack, dessen „Faust“-Premiere unmittelbar bevorstand? „Den großen Saal einfach mal für alle Proben einzufordern ist natürlich unrealistisch“, unterstreicht Widmaier auch noch einmal im MAZ-Gespräch. Dabei verfügt das großzügige Haus wahrlich über viele Räume, sogar über einen Ballettsaal mit Spiegeln. Aber unter Corona-Bedingungen können die Lokalitäten nicht groß genug sein.

Wurde vor 20 Jahren als multifunktionales Kongresszentrum errichtet: das Brandenburger Theater Quelle: Juliane Menzel

„Apropos Theater: das ist ein wirklich grauenhaftes Gebäude, insbesondere der Hauptsaal“, schreibt die Künstlerin noch in einer Mail. Das alte Bühnenhaus wurde vor 20 Jahren mit einem multifunktionalen Neubau ersetzt, der offiziell als CulturCongressCentrum firmiert. Das war ein Trick, um an EU-Investitionsmittel heranzukommen. Trotz des mangelnden Charmes fühlte sich die Schauspielerin Gislen Engelmann am BT wohl. „Nach unseren vielen Auftritten in räudigen Häusern und auf Freilichtbühnen – endlich ein Saal, in dem ich nicht schreien muss! Und endlich ein Haus mit sauberen Toiletten und Garderoben“, sagt sie dankbar. Auch Katja Lebelt betont die Habenseite des Brandenburger Theaters: „Es liegt exklusiv in einem innerstädtischen Park. Große Bühne, Studiobühne, Puppenbühne und Probenbühne sind alle mit perfekter Technik ausgerüstet.“ Durch geschickte Lichttechnik ließe sich sogar im ungemütlichen Foyer Theateratmosphäre zaubern“, so Lebelt.

Die Brandenburger Symphoniker im Park hinter dem Theater. Quelle: Matthias Rümmler

„Die Brandenburger Symphoniker sind vom Stellenplan her ein dezidiertes Theaterorchester. Ohne Corona hätte ich jetzt zu Weihnachten Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“ herausgebracht - mit dem ganzen Orchester im Graben“, betont Widmaier. In der Tat sah der Kulturentwicklungsplan des Landes vor, dass in Brandenburg Kammeropern produziert werden sollten, die dann auch in Potsdam und Frankfurt/Oder gastieren. Tim Freudenberg, Fachbereichsleiter Kultur der Stadt Brandenburg, schaut neidvoll nach Potsdam. Dort wurde 2000 nach der Abwicklung der Brandenburgischen Philharmonie sofort die heute so renommierte Kammerakademie Potsdam in freier Trägerschaft gegründet. Durch ein ähnliches Modell mit Schauspielern, Sängern und Tänzern hätte Brandenburg vielleicht als Musik- und Tanztheaterstandort weiterexistieren können.

Die Angst, das Orchester zu verlieren

Nun grassiert in Brandenburg die nachvollziehbare Angst, das Orchester könne durch den angepeilten Transformationsprozess an Substanz verlieren. Schließlich sind die Symphoniker das einzige feste Ensemble, das hochwertige Kultur vor Ort produziert. „Wir schätzen über alles, dass wir in Brandenburg/Havel ein Orchester haben“, beteuert Geschäftsführerin Flieger. „Wir wollen es durch zusätzliche Projekte weiter aufwerten und unterstützen“, so Flieger. Und Widmaier rechnet vor, dass die Musiker, was die vertraglich vereinbarten Dienste betrifft, nicht ausgelastet seien.

Doch es wäre auch falsch, die Brandenburger Symphoniker als Hort der Kreativität zu verklären. Viele destruktive Impulse kommen aus den Reihen der Musiker. Allein zwischen 2016 und April 2019 ergriffen drei Orchesterdirektoren die Flucht. Christoph Klub ist heute der sechste Orchesterdirektor in zwölf Jahren. Viktoria Tafferner galt als große Hoffnung, ehe sie 2018 ernüchtert zur Mecklenburgischen Staatskapelle abwanderte. Auf die heutige Geschäftsführerin Christine Flieger, die damals im Aufsichtsrat saß, lässt sie nichts kommen. Vielmehr erlebte sie den Orchestervorstand als negativen Akteur. „Eine defizitäre China-Tournee war einem Teil der Musiker wichtiger als innovative Education-Arbeit vor Ort und eine feste Verankerung in Westbrandenburg“, so Tafferner.

Strukturelles Problem

Offenbar war der Stadt und dem Aufsichtsrat des BT nicht wirklich klar, was eine Wiederbelebung der Theatersparte bedeutet. Mit der gut gemeinten 500 000 Euro-Spritze verschieben sich auch die Machtverhältnisse im Haus. Beiden künstlerischen Leitern, Olivier Tardy und Frank Martin Widmaier, wird es zugemutet, ihre Claims selbst abzustecken. Als strukturelles Problem erweist sich, dass ihr Konflikt nicht von einem Intendanten mit Richtlinienkompetenz moderiert wird wie an Mehrspartentheatern üblich. Hier wird diese Aufgabe der Geschäftsführerin überlassen, die eigentlich nur die wirtschaftliche Verantwortung trägt und an anderen Häusern nur im Hintergrund agiert.

Quo vadis, Brandenburger Theater? Quelle: Rüdiger Böhme

Am Ende werden die Theater-entwöhnten Brandenburger mit den Füßen darüber abstimmen, ob sich der Aufwand lohnt, das BT aus eigenen Kräften zu bespielen. Die Stadt wird auch Geduld aufbringen müssen, denn das Publikum für professionelle Bühnenkunst muss sich erst einmal wieder finden. Zwischen 1992 bis 1997 erlebte das Musical „Anatevka“ am alten Haus in Brandenburg 50 Aufführungen. Auf dieser Traditionslinie der professionellen Unterhaltung liegt „Mein Freund Bunbury“, eine alte DDR-Operette. Für seine Inszenierung gründete Widmaier eigens einen Opernchor aus Laien. „ Bunbury“ schaffte es schon auf sieben ausverkaufte Vorstellungen. „Dabei hatte man mich gewarnt, dass schon nach dem zweiten Mal keine Besucher mehr kommen würden. Aber wir schaffen am Ende sogar 15 Vorstellungen, wenn die Pandemie vorbei ist“, sagte der Regisseur und verweist auf das Kleist-Forum Frankfurt/Oder, das schon zwei Gastspiele angefordert habe.

Szene aus „Judas“, dargestellt von Urban Luig, inszeniert von Frank Martin Widmaier. Quelle: Juliane Menzel

In die zusehends attraktivere Stadt ziehen aber auch immer mehr Kulturbürger wie Friedericke Seim, die man mit einer DDR-Operette jagen kann. Die Sonderpädagogin schaute sich am letzten Freitag mit etwa 50 Besuchern in der Katharinenkirche das Stück „Judas“ an, ebenfalls eine von Widmaiers neuen Regiearbeiten. Als Lehrerin kannte sie bisher nur Angebote für Schulklassen und die Schultheatertage, die sie als „Riesenbereicherung“ bezeichnet. Sie staunte nicht schlecht: „Einen so anregenden Abend hatte ich in Brandenburg gar nicht erwartet.“

Widmaiers Vorgängerin Katja Lebelt erinnert die Frage einer Journalistin, die sie sehr nachdenklich gemacht habe. „Meinen Sie, dass es Orte gibt, an denen Theater nicht möglich ist?“, wollte Theaterredakteurin Susanne Burkhardt vom Deutschlandfunk wissen.

